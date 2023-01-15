https://ukraina.ru/20230115/1042635440.html
Беспорядки в Перу не прекращаются, в крупнейших городах продлено чрезвычайное положение
Беспорядки в Перу не прекращаются, в крупнейших городах продлено чрезвычайное положение - 15.01.2023 Украина.ру
Беспорядки в Перу не прекращаются, в крупнейших городах продлено чрезвычайное положение
Правительство Перу продлило в крупнейших городах страны чрезвычайное положение, ранее введённое 14 декабря прошлого года на фоне массовых социальных протестов после отстранения от власти в стране президента Педро Кастильо. Информация об указе правительства публикуется 15 января местными СМИ
2023-01-15T10:57
2023-01-15T10:57
2023-01-15T11:05
новости
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латинская америка
переворот
сша
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николас мадуро
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беспорядки
жертвы
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Занимавший пост президента Перу Педро Кастильо 7 декабря 2022 года распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако парламентарии всё равно собрались на заседание и приняли решение об отставке Кастильо.В ходе возникшего политического кризиса вооружённые силы и полиция страны приняли сторону парламента. Кастильо был арестован по обвиненияю в "мятеже", а занимавшая до этого пост вице-президента Дина Болуарте принесла в конгрессе присягу в качестве президента страны.Это решение было сразу же поддержано правительством США, признавшим Болуарте в качестве президента Перу. Мексика, Аргентина, Боливия и Колумбия, напротив, поддержали Кастильо и выпустили совместное заявление, в котором заявили, что он стал жертвой "антидемократических преследований". О государственном перевороте в Перу заявил также президент Венесуэлы Николас Мадуро.Сторонники Кастильо с 10 декабря 2022 года проводят акции протеста, в которых, по последним данным, погибли не менее 48 человек, в основном, протестующих. Генеральная прокуратура начала расследование против Болуарте и премьер-министра Альберто Отаролы из-за гибели людей в результате протестов.Тем временем, поддержку протестующим выразил губернатор провинции Пуно Ричард Ханкко, призвавший к отставке Болуарте. 13 января стало известно о том, что два министра её кабинета ушли в отставку; в общей сложности, с начала кризиса уже пятеро перуанских министров покинули свои посты.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, перу, латинская америка, переворот, сша, президент, николас мадуро, чрезвычайное положение, беспорядки, жертвы
Новости, Перу, Латинская Америка, переворот, США, президент, Николас Мадуро, чрезвычайное положение, Беспорядки, жертвы
Беспорядки в Перу не прекращаются, в крупнейших городах продлено чрезвычайное положение
10:57 15.01.2023 (обновлено: 11:05 15.01.2023)
Правительство Перу продлило в крупнейших городах страны чрезвычайное положение, ранее введённое 14 декабря прошлого года на фоне массовых социальных протестов после отстранения от власти в стране президента Педро Кастильо. Информация об указе правительства публикуется 15 января местными СМИ
Занимавший пост президента Перу Педро Кастильо 7 декабря 2022 года распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако парламентарии всё равно собрались на заседание и приняли решение об отставке Кастильо.
В ходе возникшего политического кризиса вооружённые силы и полиция страны приняли сторону парламента. Кастильо был арестован по обвиненияю в "мятеже", а занимавшая до этого пост вице-президента Дина Болуарте принесла в конгрессе присягу в качестве президента страны.
Это решение было сразу же поддержано правительством США, признавшим Болуарте в качестве президента Перу. Мексика, Аргентина, Боливия и Колумбия, напротив, поддержали Кастильо и выпустили совместное заявление, в котором заявили, что он стал жертвой "антидемократических преследований". О государственном перевороте в Перу заявил также президент Венесуэлы Николас Мадуро.
Сторонники Кастильо с 10 декабря 2022 года проводят акции протеста, в которых, по последним данным, погибли не менее 48 человек, в основном, протестующих. Генеральная прокуратура начала расследование против Болуарте и премьер-министра Альберто Отаролы из-за гибели людей в результате протестов.
"Объявить с 15 января 2023 года на период в тридцать календарных дней чрезвычайное положение в регионах Пуно, Куско, Лима, в конституционной провинции Кальяо, в провинции Андауайлас департамента Апуримак, в провинциях Тамбопата и Тауаману департамента Мадре-де-Дьос, а также в округе Тората провинции Марискаль-Ньето", - говорится в указе правительства, опубликованном в газете La República
Тем временем, поддержку протестующим выразил губернатор провинции Пуно Ричард Ханкко, призвавший к отставке Болуарте. 13 января стало известно о том, что два министра её кабинета ушли в отставку; в общей сложности, с начала кризиса уже пятеро перуанских министров покинули свои посты.