https://ukraina.ru/20230115/1042635440.html

Беспорядки в Перу не прекращаются, в крупнейших городах продлено чрезвычайное положение

Беспорядки в Перу не прекращаются, в крупнейших городах продлено чрезвычайное положение - 15.01.2023 Украина.ру

Беспорядки в Перу не прекращаются, в крупнейших городах продлено чрезвычайное положение

Правительство Перу продлило в крупнейших городах страны чрезвычайное положение, ранее введённое 14 декабря прошлого года на фоне массовых социальных протестов после отстранения от власти в стране президента Педро Кастильо. Информация об указе правительства публикуется 15 января местными СМИ

2023-01-15T10:57

2023-01-15T10:57

2023-01-15T11:05

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Занимавший пост президента Перу Педро Кастильо 7 декабря 2022 года распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Однако парламентарии всё равно собрались на заседание и приняли решение об отставке Кастильо.В ходе возникшего политического кризиса вооружённые силы и полиция страны приняли сторону парламента. Кастильо был арестован по обвиненияю в "мятеже", а занимавшая до этого пост вице-президента Дина Болуарте принесла в конгрессе присягу в качестве президента страны.Это решение было сразу же поддержано правительством США, признавшим Болуарте в качестве президента Перу. Мексика, Аргентина, Боливия и Колумбия, напротив, поддержали Кастильо и выпустили совместное заявление, в котором заявили, что он стал жертвой "антидемократических преследований". О государственном перевороте в Перу заявил также президент Венесуэлы Николас Мадуро.Сторонники Кастильо с 10 декабря 2022 года проводят акции протеста, в которых, по последним данным, погибли не менее 48 человек, в основном, протестующих. Генеральная прокуратура начала расследование против Болуарте и премьер-министра Альберто Отаролы из-за гибели людей в результате протестов.Тем временем, поддержку протестующим выразил губернатор провинции Пуно Ричард Ханкко, призвавший к отставке Болуарте. 13 января стало известно о том, что два министра её кабинета ушли в отставку; в общей сложности, с начала кризиса уже пятеро перуанских министров покинули свои посты.

https://ukraina.ru/20220603/1034080752.html

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новости, перу, латинская америка, переворот, сша, президент, николас мадуро, чрезвычайное положение, беспорядки, жертвы