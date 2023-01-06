https://ukraina.ru/20230106/1042360233.html

Чем воюют на Украине. От "Кувалды Сталина" до модернизированных артиллерийских установок

Чем воюют на Украине. От "Кувалды Сталина" до модернизированных артиллерийских установок - 06.01.2023 Украина.ру

Чем воюют на Украине. От "Кувалды Сталина" до модернизированных артиллерийских установок

Специальная военная операция на Украине возвратила нас в реалии боевых действий Первой мировой и Великой Отечественной войн

2023-01-06T09:12

2023-01-06T09:12

2023-01-06T09:12

чем воюют на украине

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himars

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Артиллерийские дуэли, огневой вал при наличии большого количества ствольной и реактивной артиллерии полкового и армейского звена плюс крылатые и оперативно-тактические ракеты морского и наземного базирования, реактивные системы залпового огня позволяют союзным войскам успешно действовать на различных участках фронта.И, что крайне важно, значительно минимизировать потери личного состава.Если на первом этапе спецоперации работа "богов войны" сводилась преимущественно к обработке различных объектов инфраструктуры и районов скопления противника, то в нынешней ситуации активной фазы боевых действий ствольная артиллерия, РСЗО, САУ и крылатые ракеты выполняют сложнейшие задачи на поле боя.Справляются с задачами они успешно, даже в условиях поставок Украине новых образцов натовского вооружения, в том числе хваленых систем "Хаймарс", дальнобойных гаубиц ("Три семёрки") и прочего оружия.Сплав нового и старогоВ ходе спецоперации на Украине вновь показала себя проверенная временем советская артиллерия. Она прошла испытание не только в Великую Отечественную, но и во время конфликтов в Афганистане и на Северном Кавказе.Ополченцы ДНР и ЛНР до сих пор считают надежной и незаменимой 152-мм гаубицу Д-20. Или 122-мм гаубицу Д-30А, — улучшенной и модифицированной версии легендарной советской, периода Великой Отечественной войны, М-30.Она предназначена для поражения живой силы противника, разрушения защитных сооружений полевого типа, борьбы с артиллерией и механизированными средствами противника. Это орудие до сих пор стоит на вооружении во многих странах Восточной Европы, а также в России и на Украине.Бывалые артиллеристы называют такое оружие "кувалдой Сталина" или "кулацким обрезом".Но эти названия более подходят знаменитой гаубице Б-4, одной из самых мощных и разрушительных артиллерийских систем минувшего столетия. Калибром 203 миллиметра, гаубица обладала превосходной баллистикой. Считалась незаменимой при разрушении дотов, дзотов, укрепрайонов.Первыми это испытали на себе финны на линии Маннергейма во время советско-финской войны. Кстати, они же и окрестили это чудо-оружие "кувалдой Сталина".А бойцы Красной Армии прозвали гаубицу "карельским скульптором". Видимо, потому, что при стрельбе по укрепленным дотам снаряды Б-4 превращали эти сооружения в причудливую смесь кусков бетона и железной арматуры.Легендарная гаубица наводила страх на отборные части гитлеровцев на Курской дуге во время боев в Восточной Пруссии.Славная и сравнительно недолгая история Б-4 могла бы завершиться, но наступила эра атомного оружия. После переоснащения всего парка гусеничных Б-4 на колесное шасси в 1955 году, новая гаубица была принята на вооружение под индексом Б-4М."Кувалда Сталина" обзавелась атомной начинкой — так появилась 203-мм САУ "Пион".Уже сравнительно недавно на вооружении российской армии появилась самоходная установка "Малка", улучшенная и дополненная версия первой советской "ядерной" самоходно-артиллерийской установки.Модернизацию прошли системы наведения и заряжания, шасси, появился новый двигатель. Но важнейшим фактором стали автоматизированные средства связи и управления: данные для ведения огня в автоматическом режиме выводятся на цифровые индикаторы, по которым выполняют наводку и готовят орудие к выстрелу.Умелое и грамотное сочетание старых образцов и модернизированных артиллерийских установок, при кажущейся неторопливости развития событий на Донбассе (методическом перемалывании противника), позволяет добиться ощутимого эффекта.Во-первых, украинская армия насыщена высокотехнологичной техникой: дронами-камикадзе, разведывательными и ударными БПЛА, тепловизорами, современными Птурами и ПЗРК. Гораздо проще перемолоть это даже не авиацией, а артиллерией.Во-вторых, широко разрекламированное западное оружие гораздо чаще выходит из строя, чем, например, гаубица Д-30 или самоходка "Акация".Взять, например, "Джавелин": его аккумуляторы часто разряжаются. А напичканные электроникой американские РСЗО нужно не просто освоить, но и регулярно обслуживать. А когда тыловые части и огневые позиции на линии фронта постоянно обстреливаются, на первый план выходит неприхотливость и надежность техники. А вот с этим в российской артиллерии все в порядке.В-третьих, по мнению авторитетных специалистов, активное применение союзными войсками беспилотников дает хорошую возможность успешно корректировать огонь, следовательно, максимально приблизить обычную ствольную артиллерию к высокоточному оружию.Наши преимуществаКлючевой фактор тактики ведения боя в спецоперации — качество и плотность огня артиллерии.Реактивные системы залпового огня — трех калибров: 122-мм ("Град" и "Торнадо-С"), 220-мм ("Ураган") и 300-мм ("Смерч"). Да, некоторые системы уходят корнями в советское прошлое, но качества и актуальности совершенно не потеряли."Акация" и "МСТА-С", самоходная пушка "Гиацинт-С", 240-мм миномет "Тюльпан" уже продемонстрировали на поле боя широкие боевые возможности, устойчивость и живучесть.Об уже упомянутой 203-мм "Малке" на линии фронта ходят легенды. Этому уникальному орудию практически не страшна контрбатарейная борьба ВСУ. Дальность стрельбы позволяет работать по своеобразному принципу "длинной руки".Активно применяются самоходки 122-мм "Гвоздика", 120-мм "Нона" и "Вена".Все перечисленные артсистемы способны оперативно, в зависимости от обстановки, перебрасываться на разные участки довольно растянутого фронта, причем уклоняться от ответного огня противника.ВСУ за время операции потеряла большое количество своих артиллерийских систем. Страны НАТО могут обеспечить украинскую армию большим количеством тяжелого вооружения, но для этого им понадобится вычистить все свои запасы.Американцы делают ставку на современные системы: "Хаймарс", М777, британские, итальянские, французские модифицированные орудия.Спора нет, "Хаймарс" — система достойная, серьезная и высокоточная. Неслучайно за ними идёт настоящая охота.Головной боли нашим командирам это доставляет, но решающего, переломного значения не имеет. Не стоит забывать, что импортные поставки неизбежно повлекут за собой вопросы ремонта, эксплуатации, не говоря уже о подготовке квалифицированных расчетов и экипажей.Характерно, что союзные войска на данном этапе операции гораздо лучше украинцев обеспечены снарядами. Это позволяет вести плотный, сосредоточенный огонь практически круглые сутки.У ВСУ боезапас тает буквально каждый день. А в странах НАТО нет производства для калибров советского образца, как нет их и в самой Украине.Однако не стоит, на мой взгляд, недооценивать работу украинских артиллеристов. Они поднаторели в вопросах контрбатарейной борьбы, получают точные разведданные от американцев, умело используют беспилотники и дроны-корректировщики.Однако точность украинской артиллерии остаётся невысокой. Артналеты возможны только на участках, где слабы разведка и контрбатарейная борьба.Незадолго до начала событий на Украине прошли испытания штатных боеприпасов для новейшего межвидового самоходного комплекса "Коалиция-СВ". Эта система по сравнению со своей предшественницей "Мстой-С" обладает большей дальностью стрельбы (80 километров против 29) и повышенной скорострельностью — 16 выстрелов в минуту."Коалиция-СВ" способна одновременно поражать цели несколькими снарядами, выпущенными из одной установки по разным траекториям. Ведет огонь в автоматизированном режиме. Готовность — полторы минуты с момента прибытия на позицию.Столько же времени понадобится, чтобы переместиться на другой огневой рубеж. В условиях артиллерийской дуэли — качество незаменимое.Некоторые эксперты путают "Коалицию" с "Мста-С". На самом деле, разница — весьма существенная. САУ с корректировкой по спутнику или по данным БПЛА может уверенно отправлять снаряды в цель на дальности 80 километров."Интеллект и мозг" артиллерииПрежде всего следует выделить модернизированные реактивные системы залпового огня среднего калибра "Торнадо-Г". Они обладают возможностью автоматизированного наведения на цель, и реактивные артиллерийские бригады вместо РСЗО "Смерч" получили усовершенствованную "Торнадо-С" с увеличенными характеристиками по дальности и точности стрельбы.Эта система состоит из более совершенной боевой машины и новых неуправляемых реактивных снарядов калибра 300 мм с максимальной дальностью полета до 120 км, а также корректируемого реактивного снаряда с отделяемой осколочно-фугасной или кассетной головной частью (дальность стрельбы — свыше 120 км).РСЗО "Торнадо" имеет также более высокую боевую эффективность за счет новой системы управления огнем с собственным ГЛОНАСС-навигатором и новым компьютеризированным баллистическим вычислителем.Важной стороной "интеллекта" современной артиллерии остается внедрение высокоточных боеприпасов. Такая необходимость нужна для гарантированного поражения объектов противника. К примеру, той же вражеской батареи во время артиллерийской дуэли. А также в целях экономного использования боекомплекта.Применение управляемых и корректируемых снарядов в гаубицах 152 или 155 мм калибра позволяет снизить расход боеприпасов в разы. У артиллеристов есть негласное правило: побеждает тот, кто стреляет первым.Современные САУ, думается, устроены не настолько сложно, как последние разработки отечественного ОПК: "Кинжал", "Посейдон", "Сармат" и другие. Но специфика современной войны потребовала наделить электронным интеллектом и САУ.В последние годы в войска поставляются орудийно-вычислительные комплексы (ОВК). Например, для самоходно-артиллерийского орудия (САО) "Нона-С".На поле боя ОВК решает несколько задач: при получении соответствующей команды — отработать по цели, совершить маневр и быстро переместиться на другую огневую позицию и открыть огонь по другой цели. Эти действия позволяют в короткий срок выполнить огневую задачу и обеспечить высокую автономность и живучесть "Ноны-С".Многое зависит от тренировок и боевого слаживания, полного взаимодействия. Как показала практика ведения боевых действий в Донбассе, расчеты, обученные на "Нона" с ОВК, в разы перекрывают временные показатели, а боевая эффективность увеличилась вдвое.Без артиллерии — никудаСпециальная военная операция на Украине убедила всех, даже скептиков, что роль артиллерии в современных условиях только возросла.Чего скрывать: западные теоретики и некоторые специалисты у нас смотрели на российскую армию, сохранившую большой парк артиллерии, с усмешкой и недоверием. Многим казалось, что артиллерия снижает подвижность войск, мол, в современной войне значительную часть её задач можно переложить на авиацию и боевые дроны.Оказалось, что наоборот.Спецоперация показала, что артиллерии должно быть много. Та же старая буксируемая пушка, при поддержке дронов-разведчиков, современной электроники для баллистических вычислений и хорошей связи, на поле боя является грозным оружием.Не говоря уже о других советских, надежных, проверенных временем образцах вооружения.Даже авторитетные американские специалисты, которых трудно заподозрить в симпатиях к российской армии, констатируют неоспоримые, хоть и тщательно скрываемые украинским командованием факты.Имеются в виду наступательные действия на Донбасской дуге, где использование артиллерии и РСЗО играет огромную роль."Русские просто убрали таймер (фактор времени), — считает полковник в отставке Скотт Риттер, за плечами которого — боевой опыт в современных конфликтах. — Они методично, шаг за шагом перемалывают и крошат укрепленную и массивную оборону противника и добились фантастических результатов. Потери ощутимые и значительные несет противник. Соотношение составляет 1 к 10, даже на некоторых участках фронта — 1 к 15. Обычно при наступлении случается наоборот".По всей видимости, наступает новый период господства артиллерии на поле боя. Умелое сочетание модернизированных и совершенных артсистем, с применением новых образцов тяжелого вооружения, с неизбежным внедрение высокоточных и дальнобойных боеприпасов позволяет с уверенностью считать, что поставленные задачи союзные войска выполнят в полном объеме.

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Геннадий Алёхин

всу, украина, донбасс, россия, эксклюзив, артиллерия, himars