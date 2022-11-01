Минобороны: Россия приостановила движение судов по коридору безопасности в Черном море - 01.11.2022 Украина.ру
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Минобороны: Россия приостановила движение судов по коридору безопасности в Черном море
Минобороны: Россия приостановила движение судов по коридору безопасности в Черном море - 01.11.2022 Украина.ру
Минобороны: Россия приостановила движение судов по коридору безопасности в Черном море
Движение по коридору безопасности в Черном море приостановлено до прояснения ситуации с терактом в Севастополе. Такое сообщение 1 ноября сделали в Минобороны РФ. Причина – курсирование судов небезопасно, поскольку Киев использует этот коридор для ведения боевых действий
2022-11-01T08:28
2022-11-01T08:28
новости
черное море
россия
зерновая сделка
теракт
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В министерстве также подчеркнули, что Россия как основной участник этих соглашений не выходит из них, а приостанавливает их действие.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание четырехсторонних соглашений (Россия, Украина, Турция, ООН) о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Запад мотивировал эту сделку необходимостью не допустить голода в Африке.Уже в начале сентября президент РФ Владимир Путин обратил внимание на то, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.В субботу, 29 октября, Россия сообщила, что приостанавливает участие в "черноморской инициативе". Причиной стал теракт в акватории Севастополя. В Москве объяснили, что РФ не может гарантировать безопасность гражданских судов, идущих в рамках этой инициативы.По данным Минобороны РФ, подготовка теракта украинскими военными 73-го специального центра морских операций шла под руководством британских специалистов.К слову, всего за время работы гуманитарного коридора из украинских портов вывезли 9,3 млн тонн сельскохозяйственной продукции. Оказалось, что в десятке стран, которые получили больше всего украинской продукции, из африканских стран - только Египет:1 Испания - 1,8 млн тонн,2 Турция - 1,3 млн тонн,3 Италия - 860 тысяч тонн,4 Китай - 842 тысячи тонн,5 Нидерланды - 549 тысяч тонн,6 Египет - 422 тысячи тонны,7 Бангладеш - 269 тысяч тонн,8 Румыния - 253 тысячи тонн,9 Израиль - 235 тысяч тонн,10 Германия - 223 тысячи тонн.
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новости, черное море, россия, зерновая сделка, теракт
Новости, Черное море, Россия, зерновая сделка, теракт

Минобороны: Россия приостановила движение судов по коридору безопасности в Черном море

08:28 01.11.2022
 
© AP / Khalil Hamra
- РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© AP / Khalil Hamra
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Движение по коридору безопасности в Черном море приостановлено до прояснения ситуации с терактом в Севастополе. Такое сообщение 1 ноября сделали в Минобороны РФ. Причина – курсирование судов небезопасно, поскольку Киев использует этот коридор для ведения боевых действий
"До прояснения ситуации вокруг совершенной Украиной 29 октября террористической акции против боевых кораблей и гражданских судов в городе Севастополь, движение по коридору безопасности, определенному "черноморской инициативой", приостановлено", — отметили в ведомстве.
В министерстве также подчеркнули, что Россия как основной участник этих соглашений не выходит из них, а приостанавливает их действие.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание четырехсторонних соглашений (Россия, Украина, Турция, ООН) о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Запад мотивировал эту сделку необходимостью не допустить голода в Африке.
Уже в начале сентября президент РФ Владимир Путин обратил внимание на то, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки.
В субботу, 29 октября, Россия сообщила, что приостанавливает участие в "черноморской инициативе". Причиной стал теракт в акватории Севастополя. В Москве объяснили, что РФ не может гарантировать безопасность гражданских судов, идущих в рамках этой инициативы.
По данным Минобороны РФ, подготовка теракта украинскими военными 73-го специального центра морских операций шла под руководством британских специалистов.
К слову, всего за время работы гуманитарного коридора из украинских портов вывезли 9,3 млн тонн сельскохозяйственной продукции. Оказалось, что в десятке стран, которые получили больше всего украинской продукции, из африканских стран - только Египет:
1 Испания - 1,8 млн тонн,
2 Турция - 1,3 млн тонн,
3 Италия - 860 тысяч тонн,
4 Китай - 842 тысячи тонн,
5 Нидерланды - 549 тысяч тонн,
6 Египет - 422 тысячи тонны,
7 Бангладеш - 269 тысяч тонн,
8 Румыния - 253 тысячи тонн,
9 Израиль - 235 тысяч тонн,
10 Германия - 223 тысячи тонн.
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НовостиЧерное мореРоссиязерновая сделкатеракт
 
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