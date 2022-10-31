https://ukraina.ru/20221031/1040291251.html

США хочет забрать ресурсы России и не дать к ним доступа Китаю - глава "Союза добровольцев Донбасса"

США хочет забрать ресурсы России и не дать к ним доступа Китаю - глава "Союза добровольцев Донбасса" - 31.10.2022 Украина.ру

США хочет забрать ресурсы России и не дать к ним доступа Китаю - глава "Союза добровольцев Донбасса"

Коллективный Запад, достаточно твердо и "обоснованно" — для себя обоснованно, понятное дело, — решил, что с многовековой проблемой России надо постараться покончить на этот раз навсегда - заявил глава "Союза добровольцев Донбасса", депутат Государственной Думы России Александр Бородай в интервью Украина.ру.

2022-10-31T05:00

2022-10-31T05:00

2022-10-31T05:00

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Они хотят уничтожить Российское государство и русский народ, или по крайней мере большую его часть, к этой цели наши "западные партнеры" шли достаточно много веков, шли тогда, когда хедлайнером коллективного Запада была Великобритания, идут и сейчас, когда хедлайнером коллективного Запада являются Соединенные Штаты Америки - говорит депутат.Ну и, конечно, для них очень важно, чтобы к этим ресурсам не получил доступ Китай, с которым они являются также очень существенными конкурентами, вот и все - добавил Александр Бородай.Полную версию интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20221029/1040243808.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

россия, сша, бородай, новости, украина