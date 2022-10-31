США хочет забрать ресурсы России и не дать к ним доступа Китаю - глава "Союза добровольцев Донбасса" - 31.10.2022 Украина.ру
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США хочет забрать ресурсы России и не дать к ним доступа Китаю - глава "Союза добровольцев Донбасса"
США хочет забрать ресурсы России и не дать к ним доступа Китаю - глава "Союза добровольцев Донбасса" - 31.10.2022 Украина.ру
США хочет забрать ресурсы России и не дать к ним доступа Китаю - глава "Союза добровольцев Донбасса"
Коллективный Запад, достаточно твердо и "обоснованно" — для себя обоснованно, понятное дело, — решил, что с многовековой проблемой России надо постараться покончить на этот раз навсегда - заявил глава "Союза добровольцев Донбасса", депутат Государственной Думы России Александр Бородай в интервью Украина.ру.
2022-10-31T05:00
2022-10-31T05:00
россия
сша
бородай
новости
украина
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Они хотят уничтожить Российское государство и русский народ, или по крайней мере большую его часть, к этой цели наши "западные партнеры" шли достаточно много веков, шли тогда, когда хедлайнером коллективного Запада была Великобритания, идут и сейчас, когда хедлайнером коллективного Запада являются Соединенные Штаты Америки - говорит депутат.Ну и, конечно, для них очень важно, чтобы к этим ресурсам не получил доступ Китай, с которым они являются также очень существенными конкурентами, вот и все - добавил Александр Бородай.Полную версию интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20221029/1040243808.html
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россия, сша, бородай, новости, украина
Россия, США, Бородай, Новости, Украина

США хочет забрать ресурсы России и не дать к ним доступа Китаю - глава "Союза добровольцев Донбасса"

05:00 31.10.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРоссийский флаг на здании Бердянского городского совета.
Российский флаг на здании Бердянского городского совета. - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Коллективный Запад, достаточно твердо и "обоснованно" — для себя обоснованно, понятное дело, — решил, что с многовековой проблемой России надо постараться покончить на этот раз навсегда - заявил глава "Союза добровольцев Донбасса", депутат Государственной Думы России Александр Бородай в интервью Украина.ру.
Они хотят уничтожить Российское государство и русский народ, или по крайней мере большую его часть, к этой цели наши "западные партнеры" шли достаточно много веков, шли тогда, когда хедлайнером коллективного Запада была Великобритания, идут и сейчас, когда хедлайнером коллективного Запада являются Соединенные Штаты Америки - говорит депутат.
По сути дела, ничего нового не происходит — просто эскалация, острая фаза развития многовекового ценностного принципиального конфликта. Мы хотим жить и хотим оставаться великой державой, они считают, что мы должны умереть, а наши природные ресурсы должны эксплуатироваться ими, а не кем-то еще.
Александр Бородай интервью
Александр Бородай
глава "Союза добровольцев Донбасса", депутат Государственной Думы России
Ну и, конечно, для них очень важно, чтобы к этим ресурсам не получил доступ Китай, с которым они являются также очень существенными конкурентами, вот и все - добавил Александр Бородай.
Полную версию интервью можно прочитать здесь:
Александр Бородай интервью
29 октября, 10:29
Александр Бородай: Захват Украиной Херсона - чисто идеологическая задача команды Зеленского
 
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