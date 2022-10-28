В Киевской области обесточен целый город
15:00 28.10.2022 (обновлено: 15:04 28.10.2022)
В Броварах Киевской области отключили свет во всем городе, сообщил мэр Игорь Сапожко 28 октября
В Броварах отключили свет из-за перегрузки сетей. Когда его возобновят, сейчас неизвестно.
Также глава военной администрации Киевской области Алексей Кулеба сообщил, что говорить о стабилизации энергетической системы региона пока рано.
Вопреки утреннему заявлению "Укрэнерго", отключения продолжаются и, по словам Кулебы, они будут еще "более жёсткие и длительные".
Кроме того, киевская городская администрация призвала пешеходов носить светоотражающую одежду, так как из-за отключений городского освещения, участились случаи ДТП в темное время суток. С подобным призывом обратилась к жителям и Национальная полиция Днепропетровской области.
13:35"Со светом все наладится": Медведев предложил Киеву решение энергетической проблемыИмпорт электроэнергии из Словакии – не выход для энергетической системы Украины, считает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Об этом он написал 28 октября в своем Telegram-канале