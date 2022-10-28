https://ukraina.ru/20221028/1040254798.html

В Киевской области обесточен целый город

В Киевской области обесточен целый город - 28.10.2022 Украина.ру

В Киевской области обесточен целый город

В Броварах Киевской области отключили свет во всем городе, сообщил мэр Игорь Сапожко 28 октября

2022-10-28T15:00

2022-10-28T15:00

2022-10-28T15:04

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Также глава военной администрации Киевской области Алексей Кулеба сообщил, что говорить о стабилизации энергетической системы региона пока рано.Вопреки утреннему заявлению "Укрэнерго", отключения продолжаются и, по словам Кулебы, они будут еще "более жёсткие и длительные".Кроме того, киевская городская администрация призвала пешеходов носить светоотражающую одежду, так как из-за отключений городского освещения, участились случаи ДТП в темное время суток. С подобным призывом обратилась к жителям и Национальная полиция Днепропетровской области.

https://ukraina.ru/20221028/1040250299.html

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новости, свет, электричество, киевская область, бровары