В Киевской области обесточен целый город - 28.10.2022 Украина.ру
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В Киевской области обесточен целый город
В Киевской области обесточен целый город - 28.10.2022 Украина.ру
В Киевской области обесточен целый город
В Броварах Киевской области отключили свет во всем городе, сообщил мэр Игорь Сапожко 28 октября
2022-10-28T15:00
2022-10-28T15:04
новости
свет
электричество
киевская область
бровары
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Также глава военной администрации Киевской области Алексей Кулеба сообщил, что говорить о стабилизации энергетической системы региона пока рано.Вопреки утреннему заявлению "Укрэнерго", отключения продолжаются и, по словам Кулебы, они будут еще "более жёсткие и длительные".Кроме того, киевская городская администрация призвала пешеходов носить светоотражающую одежду, так как из-за отключений городского освещения, участились случаи ДТП в темное время суток. С подобным призывом обратилась к жителям и Национальная полиция Днепропетровской области.
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новости, свет, электричество, киевская область, бровары
Новости, свет, электричество, Киевская область, Бровары

В Киевской области обесточен целый город

15:00 28.10.2022 (обновлено: 15:04 28.10.2022)
 
© commons.wikimedia.org / Mr. Jackie chanБровары
Бровары - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© commons.wikimedia.org / Mr. Jackie chan
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В Броварах Киевской области отключили свет во всем городе, сообщил мэр Игорь Сапожко 28 октября
В Броварах отключили свет из-за перегрузки сетей. Когда его возобновят, сейчас неизвестно.
Также глава военной администрации Киевской области Алексей Кулеба сообщил, что говорить о стабилизации энергетической системы региона пока рано.
Вопреки утреннему заявлению "Укрэнерго", отключения продолжаются и, по словам Кулебы, они будут еще "более жёсткие и длительные".
Кроме того, киевская городская администрация призвала пешеходов носить светоотражающую одежду, так как из-за отключений городского освещения, участились случаи ДТП в темное время суток. С подобным призывом обратилась к жителям и Национальная полиция Днепропетровской области.
- РИА Новости, 1920, 28.10.2022
13:35
"Со светом все наладится": Медведев предложил Киеву решение энергетической проблемыИмпорт электроэнергии из Словакии – не выход для энергетической системы Украины, считает заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Об этом он написал 28 октября в своем Telegram-канале
 
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