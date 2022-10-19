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Военнопленные рассказали об употреблении наркотиков силовиками киевского режима

Военнопленные рассказали об употреблении наркотиков силовиками киевского режима - 19.10.2022 Украина.ру

Военнопленные рассказали об употреблении наркотиков силовиками киевского режима

Военнослужащие киевского режима ходили на боевые задания под воздействием амфетамина. Об этом РИА Новости рассказал пленный старшина ВСУ Виталий Катранич в опубликованной 19 октября беседе

2022-10-19T10:00

2022-10-19T10:00

2022-10-19T10:00

новости

всу

спецоперация

военнопленные

"азов"

наркотики

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Он уточнил, что в обычное время его сослуживцы предавались пьянству, а амфетамин принимали перед выходом на диверсионные задания. По словам Катранича, после этого военнослужащие могли не спать по двое-трое суток.Одновременно пленный из состава националистического полка "Азов"* Ренат Алиев сообщил, что в некоторых подразделениях полка доля принимавших наркотики военнослужащих составляла не менее 50 процентов.По его словам, поставлял наркотики военнослужащий украинской армии, а когда они заканчивались, "азовцы" употребляли кетамин из аптечек.* Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.

https://ukraina.ru/20220824/1038055634.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, спецоперация, военнопленные, "азов", наркотики