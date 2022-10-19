Военнопленные рассказали об употреблении наркотиков силовиками киевского режима - 19.10.2022 Украина.ру
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Военнопленные рассказали об употреблении наркотиков силовиками киевского режима
Военнопленные рассказали об употреблении наркотиков силовиками киевского режима - 19.10.2022 Украина.ру
Военнопленные рассказали об употреблении наркотиков силовиками киевского режима
Военнослужащие киевского режима ходили на боевые задания под воздействием амфетамина. Об этом РИА Новости рассказал пленный старшина ВСУ Виталий Катранич в опубликованной 19 октября беседе
2022-10-19T10:00
2022-10-19T10:00
новости
всу
спецоперация
военнопленные
"азов"
наркотики
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Он уточнил, что в обычное время его сослуживцы предавались пьянству, а амфетамин принимали перед выходом на диверсионные задания. По словам Катранича, после этого военнослужащие могли не спать по двое-трое суток.Одновременно пленный из состава националистического полка "Азов"* Ренат Алиев сообщил, что в некоторых подразделениях полка доля принимавших наркотики военнослужащих составляла не менее 50 процентов.По его словам, поставлял наркотики военнослужащий украинской армии, а когда они заканчивались, "азовцы" употребляли кетамин из аптечек.* Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.
https://ukraina.ru/20220824/1038055634.html
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новости, всу, спецоперация, военнопленные, "азов", наркотики
Новости, ВСУ, Спецоперация, военнопленные, "Азов", наркотики

Военнопленные рассказали об употреблении наркотиков силовиками киевского режима

10:00 19.10.2022
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСитуация в Луганской народной республике
Ситуация в Луганской народной республике - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
© РИА Новости . Валерий Мельников
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Военнослужащие киевского режима ходили на боевые задания под воздействием амфетамина. Об этом РИА Новости рассказал пленный старшина ВСУ Виталий Катранич в опубликованной 19 октября беседе
Он уточнил, что в обычное время его сослуживцы предавались пьянству, а амфетамин принимали перед выходом на диверсионные задания. По словам Катранича, после этого военнослужащие могли не спать по двое-трое суток.
Обнаружение и подрыв схрона с оружием ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
24 августа, 15:14
Наркотики для диверсантов: в Херсонской области обнаружили схронРоссийские силовые структуры обнаружили схрон с наркотиками и оружием для украинских ДРГ в поселке Велетенское Херсонской области, сообщает РИА Новости 24 августа
Одновременно пленный из состава националистического полка "Азов"* Ренат Алиев сообщил, что в некоторых подразделениях полка доля принимавших наркотики военнослужащих составляла не менее 50 процентов.
По его словам, поставлял наркотики военнослужащий украинской армии, а когда они заканчивались, "азовцы" употребляли кетамин из аптечек.
* Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.
 
НовостиВСУСпецоперациявоеннопленные"Азов"наркотики
 
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