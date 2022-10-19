https://ukraina.ru/20221019/1039897622.html
Военнопленные рассказали об употреблении наркотиков силовиками киевского режима
Военнопленные рассказали об употреблении наркотиков силовиками киевского режима - 19.10.2022 Украина.ру
Военнопленные рассказали об употреблении наркотиков силовиками киевского режима
Военнослужащие киевского режима ходили на боевые задания под воздействием амфетамина. Об этом РИА Новости рассказал пленный старшина ВСУ Виталий Катранич в опубликованной 19 октября беседе
2022-10-19T10:00
2022-10-19T10:00
2022-10-19T10:00
новости
всу
спецоперация
военнопленные
"азов"
наркотики
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Он уточнил, что в обычное время его сослуживцы предавались пьянству, а амфетамин принимали перед выходом на диверсионные задания. По словам Катранича, после этого военнослужащие могли не спать по двое-трое суток.Одновременно пленный из состава националистического полка "Азов"* Ренат Алиев сообщил, что в некоторых подразделениях полка доля принимавших наркотики военнослужащих составляла не менее 50 процентов.По его словам, поставлял наркотики военнослужащий украинской армии, а когда они заканчивались, "азовцы" употребляли кетамин из аптечек.* Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.
https://ukraina.ru/20220824/1038055634.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, всу, спецоперация, военнопленные, "азов", наркотики
Новости, ВСУ, Спецоперация, военнопленные, "Азов", наркотики
Военнопленные рассказали об употреблении наркотиков силовиками киевского режима
Военнослужащие киевского режима ходили на боевые задания под воздействием амфетамина. Об этом РИА Новости рассказал пленный старшина ВСУ Виталий Катранич в опубликованной 19 октября беседе
Он уточнил, что в обычное время его сослуживцы предавались пьянству, а амфетамин принимали перед выходом на диверсионные задания. По словам Катранича, после этого военнослужащие могли не спать по двое-трое суток.
Одновременно пленный из состава националистического полка "Азов"* Ренат Алиев сообщил, что в некоторых подразделениях полка доля принимавших наркотики военнослужащих составляла не менее 50 процентов.
По его словам, поставлял наркотики военнослужащий украинской армии, а когда они заканчивались, "азовцы" употребляли кетамин из аптечек.
* Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ.