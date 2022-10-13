https://ukraina.ru/20221013/1039678114.html

Дорога на войну. Из Москвы в Донецк через Ростов — из мирной жизни в ратные будни

Дорога на войну. Из Москвы в Донецк через Ростов — из мирной жизни в ратные будни - 13.10.2022 Украина.ру

Дорога на войну. Из Москвы в Донецк через Ростов — из мирной жизни в ратные будни

Украина.ру, 13.10.2022

2022-10-13T09:36

2022-10-13T09:36

2022-10-13T09:52

эксклюзив

донецк

москва

спецоперация

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Съемочная группа Украина.ру в очередной раз посетила герод-герой Донецк. Теперь здесь уже Россия, или пока еще нет? Это мы и решили выяснить.Москва, поезд, РостовДорога в Донецк начинается, как водится, в Москве. Столица России, как всегда, шумна, тороплива, но в то же время расслаблена. Однако и здесь все ярче пробиваются на свет признаки войны. В магазинах спецодежды и военного снаряжения людей много, а товаров мало. В одном и вовсе огромная, на тридцать человек, очередь — Москва собирается на войну.Возле Казанского вокзала стоит машина-легковушка с открытым багажником – и двое парней выгружают из нее ярко-белого цвета коробочки. В этих коробочках – квадрокоптеры модели "Мавик" от известной китайской фирмы, их на фронте любят и уважают. Квадрокоптеры, вестимо, едут тоже в Донбасс.Поезд встречает большой белой литерой Z на тепловозе и уютом купе в новом-старом вагоне. Чай в подстаканниках, стук колес – а "войны" становится все больше. На поезд садятся люди в камуфляже, с большими рюкзаками защитного цвета. В купе с нами едет женщина по имени Елена (имя изменено). Ее муж – военный летчик, пилот вертолета.- Наш друг семьи недавно Героя России получил, - с гордостью рассказывает она, - Они с напарником стали первыми, кто смог из падающего вертолета катапультироваться.Елена – примерная офицерская жена. Сама она родом из Санкт-Петербурга, а до недавнего времени жила на Дальнем Востоке, покорно отправившись туда к новому месту службы мужа. С началом спецоперации российских войск часть пилотов отправилась в командировку на западные рубежи – а сейчас пришла пора их менять. Муж Елены получил новое назначение, Елена едет к нему.Ростов-на-Дону встречает мелким противным дождем. В Москве погода провожала ласковым осенним солнышком, контраст очевиден. Градус присутствия "войны" все нарастает – в Ростове людей в камуфляже еще больше. Плакат на рекламной стойке приглашает всех желающих присоединиться к деятельности одного небезызвестного оркестра.Бывшее приграничьеЗа последние три месяца дорога от Ростова до Донецка стала значительно лучше – ее отремонтировали, привели в порядок. Доехать до КПП "Матвеев Курган – Успенка" теперь можно значительно быстрее. Казалось бы, теперь в границе надобность отпала – Донецкая Народная Республика официально вошла в состав России. Границы и нет – в привычном ее понимании. Отменен таможенный контроль, закрыты магазины "Duty Free". Вот только главный бич этих мест – пробки на КПП, никуда не делся. Граница исчезла – а вот паспортный контроль остался. Чтобы проехать, приходится отстоять в очереди – возможности пограничников по проверке документов значительно уступают количеству желающих посетить новые территории России.Прохождение КПП занимает около часа – и все же это немного по сравнению с тем, что было раньше. Да и волонтеры-гуманитарщики рады – наконец-то их машины, битком набитые формой, обувью, беспилотниками и прочим крайне полезным для фронта добром не стоят часами, а то и днями, ожидая, когда чиновники с таможни дадут им добро на проезд.Как сообщили позже, уже вечером, ситуация на КПП значительно ухудшилась. Очередь на въезд на территорию ДНР из нескольких десятков машин растянулась аж до заправки (кто был в этих краях, тот поймет). Такая ситуация была нормальной для эпохи существования таможни, но сейчас, когда это территория России?Нудно моросит мелкий дождь, машина стремительно летит вперед. Впереди Донецк.Первый день в городеДонецк встречает слякотью. Улицы в центре городе непривычно безлюдны, хотя машин припарковано значительно больше, чем пару месяцев назад. Вскоре становится ясно, что людей в городе меньше не стало – наоборот, в Донецке теперь много приезжих. Отсутствуют места в гостиницах, стало гораздо сложнее снять квартиру.Над городом постоянно гремит канонада. Глухие звуки взрывов – "от нас". Звонкие, громкие – по городу.Обедаем в кафе – справа и слева сидят военные. Справа бородатые казаки неспешно обсуждают закупки имущества для своего подразделения – не хватает прицелов, спальных мешков, беспилотников. Слева – контрактники из России. Они мечтают об отпуске – скучают по дому и семье.Мощный прилет ракеты по центру Донецка слышен особенно хорошо. В кафе дребезжат стекла, в части города гаснет свет. В чатах пишут, что попали то ли по подстанции, то ли по линиям электропередач. Найти место прилета непросто – на улицах нет света, и машина долго блуждает по узким улочкам погрузившихся во мрак кварталов. Свет фар изредка выхватывает из темноты то гуляющих с собаками горожан, то куда-то бодро марширующих в колонне по одному военных.Когда машина делает уже четвертый круг по району, поиски решено прекратить.На город опустилась ночь. Канонада продолжается. В снятой наспех квартире нет воды, как и практически везде в Донецке – зато есть отопление и интернет.На следующий день канонада продолжается. На улице людей стало больше – вышло солнышко, и атмосфера уже не такая мрачная. А если добраться до кафе, где в кране течет вода, и даже горячая, то можно смело улыбнуться и сказать, что все не так плохо.

https://ukraina.ru/20221013/1039673057.html

https://ukraina.ru/20221008/1039498954.html

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Фёдор Громов

Фёдор Громов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Фёдор Громов

эксклюзив, донецк, москва, спецоперация