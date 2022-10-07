Эрдоган заявил Путину о готовности внести вклад в разрешение украинского кризиса - 07.10.2022 Украина.ру
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Эрдоган заявил Путину о готовности внести вклад в разрешение украинского кризиса
Эрдоган заявил Путину о готовности внести вклад в разрешение украинского кризиса - 07.10.2022 Украина.ру
Эрдоган заявил Путину о готовности внести вклад в разрешение украинского кризиса
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию на Украине. О телефонном разговоре глав двух государств сообщили в канцелярии Эрдогана
2022-10-07T12:37
2022-10-07T12:37
новости
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Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Украине, двусторонние отношения между Россией и Турцией. Турция готова внести вклад в мирное разрешение украинского вопроса в интересах всех сторон, заявил Эрдоган. Эрдоган 6 октября принял участие в неформальной встрече "Европейского политического сообщества" в Праге. Он встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном, премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, президентом Франции Эммануэлем Макроном и другими.Эрдоган назвал дипломатическим успехом Турции сделку по вывозу зерна с Украины и обмен военнопленными между Россией и Украиной. Эрдоган рассказал о намерениях вывезти из России через Турцию в нуждающиеся страны удобрения. Турецкий лидер объявил об усилиях Анкары по прекращению конфликтов, "полагая, что даже худший мир лучше войны".
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новости, эрдоган, владимир путин, украина, турция
Новости, Эрдоган, Владимир Путин, Украина, Турция

Эрдоган заявил Путину о готовности внести вклад в разрешение украинского кризиса

12:37 07.10.2022
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкЭрдоган Путин
Эрдоган Путин - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию на Украине. О телефонном разговоре глав двух государств сообщили в канцелярии Эрдогана
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Украине, двусторонние отношения между Россией и Турцией.
Турция готова внести вклад в мирное разрешение украинского вопроса в интересах всех сторон, заявил Эрдоган.
Эрдоган 6 октября принял участие в неформальной встрече "Европейского политического сообщества" в Праге. Он встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном, премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, президентом Франции Эммануэлем Макроном и другими.
Эрдоган назвал дипломатическим успехом Турции сделку по вывозу зерна с Украины и обмен военнопленными между Россией и Украиной. Эрдоган рассказал о намерениях вывезти из России через Турцию в нуждающиеся страны удобрения. Турецкий лидер объявил об усилиях Анкары по прекращению конфликтов, "полагая, что даже худший мир лучше войны".
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Эрдоганом в Сочи
20 сентября, 09:38
Эрдоган рассказал, что Путин хочет быстрее закончить кризис на УкраинеПрезидент России Владимир Путин хочет как можно быстрее закончить кризис на Украине, заявил президент Турции Тайип Эрдоган в интервью телеканалу PBS
 
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