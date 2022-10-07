https://ukraina.ru/20221007/1039481513.html

Эрдоган заявил Путину о готовности внести вклад в разрешение украинского кризиса

Эрдоган заявил Путину о готовности внести вклад в разрешение украинского кризиса - 07.10.2022 Украина.ру

Эрдоган заявил Путину о готовности внести вклад в разрешение украинского кризиса

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию на Украине. О телефонном разговоре глав двух государств сообщили в канцелярии Эрдогана

2022-10-07T12:37

2022-10-07T12:37

2022-10-07T12:37

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Путин и Эрдоган обсудили ситуацию на Украине, двусторонние отношения между Россией и Турцией. Турция готова внести вклад в мирное разрешение украинского вопроса в интересах всех сторон, заявил Эрдоган. Эрдоган 6 октября принял участие в неформальной встрече "Европейского политического сообщества" в Праге. Он встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном, премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, президентом Франции Эммануэлем Макроном и другими.Эрдоган назвал дипломатическим успехом Турции сделку по вывозу зерна с Украины и обмен военнопленными между Россией и Украиной. Эрдоган рассказал о намерениях вывезти из России через Турцию в нуждающиеся страны удобрения. Турецкий лидер объявил об усилиях Анкары по прекращению конфликтов, "полагая, что даже худший мир лучше войны".

https://ukraina.ru/20220920/1038882816.html

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новости, эрдоган, владимир путин, украина, турция