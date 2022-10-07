Глава Новой Каховки: мы справимся со сложностями военного периода
© Роман Гнатюк/Украина.руУказатель Новая Каховка Херсон Одесса
© Роман Гнатюк/Украина.ру
Несмотря на постоянные обстрелы ВСК, жизнь в городе Новая Каховка Херсонской области продолжается, он практически полностью готов к отопительному сезону. Об этом в интервью Украина.ру рассказал глава военно-гражданской администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев
По его словам, до конца недели будет восстановлено газоснабжение, которое было нарушено в результате ракетного удара по газовой подстанции.
В ближайшие дни начнётся раздача угля, а также дров для тех жителей города, которые в целях безопасности живут на дачах, указал мэр.
Я уверен на сто процентов, что мы справимся. Никто не останется без внимания, потому что мы знаем каждого человека, которому нужно оказать помощь. Работает семь общественных приемных, у нас двери открыты и днем, и ночью
Он добавил, что в городе действует штаб гражданской обороны, который 24 часа в сутки принимает заявления о потребности в обеспечении газом, водой, электричеством и о наличии частей ракет и других взрывоопасных предметов.
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С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.