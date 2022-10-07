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Глава Новой Каховки: мы справимся со сложностями военного периода

Глава Новой Каховки: мы справимся со сложностями военного периода - 07.10.2022 Украина.ру

Глава Новой Каховки: мы справимся со сложностями военного периода

Несмотря на постоянные обстрелы ВСК, жизнь в городе Новая Каховка Херсонской области продолжается, он практически полностью готов к отопительному сезону. Об этом в интервью Украина.ру рассказал глава военно-гражданской администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев

2022-10-07T06:30

2022-10-07T06:30

2022-10-07T06:30

новости

леонтьев

спецоперация

новая каховка

отопительный сезон

газ

обстрелы

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По его словам, до конца недели будет восстановлено газоснабжение, которое было нарушено в результате ракетного удара по газовой подстанции.В ближайшие дни начнётся раздача угля, а также дров для тех жителей города, которые в целях безопасности живут на дачах, указал мэр.Он добавил, что в городе действует штаб гражданской обороны, который 24 часа в сутки принимает заявления о потребности в обеспечении газом, водой, электричеством и о наличии частей ракет и других взрывоопасных предметов.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220912/1038638091.html

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2022

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новости, леонтьев, спецоперация, новая каховка, отопительный сезон, газ, обстрелы