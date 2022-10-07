Глава Новой Каховки: мы справимся со сложностями военного периода - 07.10.2022 Украина.ру
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Глава Новой Каховки: мы справимся со сложностями военного периода
Глава Новой Каховки: мы справимся со сложностями военного периода - 07.10.2022 Украина.ру
Глава Новой Каховки: мы справимся со сложностями военного периода
Несмотря на постоянные обстрелы ВСК, жизнь в городе Новая Каховка Херсонской области продолжается, он практически полностью готов к отопительному сезону. Об этом в интервью Украина.ру рассказал глава военно-гражданской администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев
2022-10-07T06:30
2022-10-07T06:30
новости
леонтьев
спецоперация
новая каховка
отопительный сезон
газ
обстрелы
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По его словам, до конца недели будет восстановлено газоснабжение, которое было нарушено в результате ракетного удара по газовой подстанции.В ближайшие дни начнётся раздача угля, а также дров для тех жителей города, которые в целях безопасности живут на дачах, указал мэр.Он добавил, что в городе действует штаб гражданской обороны, который 24 часа в сутки принимает заявления о потребности в обеспечении газом, водой, электричеством и о наличии частей ракет и других взрывоопасных предметов.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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новости, леонтьев, спецоперация, новая каховка, отопительный сезон, газ, обстрелы
Новости, Леонтьев, Спецоперация, Новая Каховка, отопительный сезон, газ, обстрелы

Глава Новой Каховки: мы справимся со сложностями военного периода

06:30 07.10.2022
 
© Роман Гнатюк/Украина.руУказатель Новая Каховка Херсон Одесса
Указатель Новая Каховка Херсон Одесса
© Роман Гнатюк/Украина.ру
Читать в
Несмотря на постоянные обстрелы ВСК, жизнь в городе Новая Каховка Херсонской области продолжается, он практически полностью готов к отопительному сезону. Об этом в интервью Украина.ру рассказал глава военно-гражданской администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев
По его словам, до конца недели будет восстановлено газоснабжение, которое было нарушено в результате ракетного удара по газовой подстанции.
В ближайшие дни начнётся раздача угля, а также дров для тех жителей города, которые в целях безопасности живут на дачах, указал мэр.

Я уверен на сто процентов, что мы справимся. Никто не останется без внимания, потому что мы знаем каждого человека, которому нужно оказать помощь. Работает семь общественных приемных, у нас двери открыты и днем, и ночью

Владимир Леонтьев
Владимир Леонтьев
Глава ВГА Новой Каховки
Он добавил, что в городе действует штаб гражданской обороны, который 24 часа в сутки принимает заявления о потребности в обеспечении газом, водой, электричеством и о наличии частей ракет и других взрывоопасных предметов.
гура виталий
12 сентября, 11:45
Убийство замглавы Новой Каховки Виталия Гуры оказалось инсценировкойСотрудники ФСБ пресекли серию терактов против чиновников в Крыму и Херсонской области. Убийство замглавы Новой Каховки Виталия Гуры оказалось инсценировкой, чтобы спасти ему жизнь. Об этом чиновник рассказал 12 сентября в эфире "Первого канала"
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовостиЛеонтьевСпецоперацияНовая Каховкаотопительный сезонгазобстрелы
 
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