https://ukraina.ru/20221005/1039376720.html

Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев: На новых территориях люди ждут от России предсказуемости

Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев: На новых территориях люди ждут от России предсказуемости - 05.10.2022 Украина.ру

Глава Новой Каховки Владимир Леонтьев: На новых территориях люди ждут от России предсказуемости

Украина.ру, 05.10.2022

2022-10-05T04:46

2022-10-05T04:46

2022-10-05T04:46

интервью

сво

регионы

освобождённые регионы украины

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Прежде всего, жители освобожденных территорий ожидают самого главного – это мира. И ждут предсказуемости, чтобы не было отката назад, чтобы понимать, куда идти, как идти. Потому, что в течение последних месяцев некоторая степень неопределенности существовала, рассказал глава военно-гражданской администрации Новокаховского городского округа Херсонской области Владимир Леонтьев в интервью изданию Украина.ру.- Владимир, прежде всего, хочу поздравить всех жителей с присоединением к Российской Федерацией. Теперь уже окончательно – все этапы пройдены. Как жители города реагировали на референдум, реагируют на присоединение к России, что говорят, и как изменится жизнь города после присоединения к России?– Огромное спасибо за поздравление! Буквально несколько минут назад Совет Федерации одобрил включение в состав России четырех бывших регионов Украины. Как реагируют, прежде всего? Очевидно, что реакцию можно оценить степенью поддержки, и оценить в процентном отношении тех, кто проголосовали "за".Я хочу сказать, что в целом по Херсонской области, насколько я помню, 86% проголосовало "за", у нас я не встречал и не видел людей, которые голосовали "против".Дело в том, что те, кто был против, они уехали, и остались те, кто ждали этого момента, и ждали процесса голосования, волеизъявления. Нужно сказать, что люди приходили с искренним желанием проголосовать "за". Причем, не только в городе, но и во всех населенных пунктах, которые входят территориально в наше муниципальное образование. Ну - и ожидания, конечно, самые позитивные.Прежде всего, все люди, жители, горожане, ожидают, самое главное – это мира. И ждали предсказуемости, чтобы не было отката назад, чтобы понимать, куда же идти, как идти. Потому, что в течение последних семи месяцев некоторая степень неопределенности существовала.После завершения референдума и сегодняшнего заседания Совета Федерации, очевидно, что никакого пути назад нет, очевидно, что эта возможность создавать новую жизнь, восстанавливать город, ну и конструировать свое будущее, скажем так, своими руками.Поэтому, самые позитивные ожидания, самое хорошее настроение. Надо сказать, что, несмотря на все сложности переходного периода, несмотря на все сложности войны и тех тягот и лишений, которые ложатся на плечи и военных, и мирного населения, люди настроены на созидание. Это очевидно и проглядывается во всем – в каждом шаге, в каждом мероприятии, во всем, что делается. И в беседах, потому что мы же не скрываемся ни от кого, мы беседуем каждый день со многими, со многими десятками, и даже сотнями жителей. У нас работают семь общественных приемных, причем, работают уже четыре или пять месяцев. Мы встречаемся с людьми, мы знаем, чем дышат, у нас открытые телефоны. Мы знаем настроения наших ближайших соседей, горожан. Вот такая ситуация.– Последние месяцы военная ситуация довольно непростая. Очень часто слышим в сводках название города Новая Каховка. Удары по городу – насколько часто наносятся, какие сейчас основные опасности?– До июня не было особых тревог. Февраль и начало марта прошли достаточно сложно, все майские праздники, 2 мая, когда мы вспоминали жертв трагедии в Одессе. Подготовка и проведение мероприятий, посвященных Дню Победы, День защиты детей.У нас проходило огромное количество мероприятий, в которых принимали участие все жители города. Множество концертов, множество встреч, и ситуация была спокойная, город расцветал.Начиная с июня, к большому сожалению, мы вспоминаем тягостные моменты… Когда 1 июня мы предоставили такую возможность, и все детки со своими родителями были в Парке культуры и отдыха, посещали бесплатно зоопарк. Мы раздали семь или восемь тысяч порций мороженого, были конкурсы. И в этот момент в середине или во второй половине дня начался ракетный обстрел.С этого момента эти ракетные обстрелы усиливаются. У нас антирекордом является осуществление этих ракетных атак, когда 74 ракеты, которые прилетели за 5 часов, за сутки больше 125. Все они направлены были на город. Это, конечно, никакого восторга не вызывает, и даже нельзя назвать это недоумением.Как можно бомбить и расстреливать город? Когда мы говорим о том, что это современные ракеты, высокоточное оружие, это значит, что это высокоточное оружие направлено прямо на жителей города и страдают на 90 или даже больше процентов – это мирные жители.На настоящий момент у нас повреждено в большей или меньшей степени 350 жилых домов, я говорю только о жилых домах, не считая объектов инфраструктуры, здравоохранения и образования. У нас проводится большая и эффективная программа, мы работаем практически днем и ночью для того, чтобы восстановить разрушенные объекты, чтобы люди жили, работали.Сегодняшняя ночь была, слава Богу, спокойной, и это уже настораживает многих, потому что, когда в течение четырех месяцев звучит антирекорд – это 11 часов сирена работала. Конечно, люди уже начинают привыкать и зачастую коммунальные службы работают, несмотря на все опасности и сложности, потому что нужно восстанавливать энергоснабжение, газоснабжение, водоснабжение. Люди уже привыкают к этому, и это тоже плохо, потому что, к большому сожалению, запустить пока, на настоящий момент, образовательный процесс нам не удалось. Хотя детки начали учиться, и это создает определенные сложности. Ежедневно мы плюсуем потери, плюсуем разрушенные дома, здания – вот такая у нас ситуация.– Близятся холода. Насколько город готов к отопительному сезону, что необходимо для нормализации жизни, помимо прекращений боевых действий? И какова ситуация с рабочими местами?– Поэтапно. По поводу готовности к сезону – слава Богу, мы живем на юге, у нас достаточно тепло, и мы только начинаем чувствовать первые холодные осенние дни, ощущать на себе. Практически все котельные готовы к отопительному сезону, до конца недели будет восстановлено газоснабжение, которое было нарушено в результате ракетного удара подстанции газовой.Уже централизованно завозится уголь, причем подготовлены списки малообеспеченных, социально незащищенных тех, кому нужно оказать помощь. В ближайшие дни мы начнем раздавать уголь и готовим дрова, потому что значительное количество наших горожан живет с целью безопасности за пределами города – на дачах. Дачи - это целые населенные пункты, по 1200 домов, большие.Я уверен на сто процентов, что мы справимся. Никто не останется без внимания, потому что мы знаем каждого человека, которому нужно оказать помощь. Работает семь общественных приемных, у нас двери открыты и днем, и ночью.У нас создан Штаб гражданской обороны, который 24 часа в сутки принимает заявления от граждан – обо всем – все, что касается потребности в обеспечении газом, водой, светом, то, что касается взрывоопасных предметов, потому что люди находят осколки ракет, части ракет, которые прилетают, и тоже приходится их разминировать.То есть, мы знаем, что происходит на местах. В каждом населенном пункте есть ответственные, энергичные, серьезные молодые люди, очень эффективные, ну, и проблем не будет. Я надеюсь, что проблем не будет…У нас работают Центры занятости, очень активно приходят люди. Благодаря программе, которую организовала Российская Федерация, у нас привлекаются люди, временно оставшиеся без работы, на так называемые общественные работы. Мы находим им применение в тех отраслях, в которых они являются специалистами.Поэтому все, включая даже тех, кто работали в лесу – лесничие, они работают на своих местах, но в несколько другой ипостаси, мы по-другому осуществляем привлечение их на работу, оплату труда, контроль. Так что тут вроде бы все налажено.Несмотря на все сложности военного периода, постоянные удары – все работает, начиная от магазинов. Работают медицинские учреждения и органы образования и социальной защиты. Конечно, не без проблем, но без них не бывает, особенно в такой сложной ситуации.Я хочу сказать, что нам очень сильно помогают наши коллеги из Рязани, которые курируют наш район, потому что их опыт знания и в государственном устройстве, и практический опыт организации, и практическая материальная помощь – она неоценима. Это люди, ребята, которые постоянно с нами. Поэтому я искренне хочу поблагодарить Россию за поддержку в такой сложный час. Мы не остаемся без внимания. Ну, и денежное довольствие есть, назовем военным языком. Помогают люди в восстановлении – бригады и из Ростовской области, и из Крыма. В беде мы совершенно не чувствуем себя одинокими.

https://ukraina.ru/20221004/1039355595.html

https://ukraina.ru/20221003/1039337721.html

https://ukraina.ru/20220930/1039263824.html

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2022

Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, сво, регионы, освобождённые регионы украины