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Зеленский хочет назначить соратника Яценюка главой Нацбанка
Зеленский хочет назначить соратника Яценюка главой Нацбанка - 06.10.2022 Украина.ру
Зеленский хочет назначить соратника Яценюка главой Нацбанка
Владимир Зеленский 6 октября внес в парламент кандидатуру Андрея Пышного на должность главы Национального банка Украины (НБУ), пишут местные СМИ
2022-10-06T17:41
2022-10-06T17:41
2022-10-06T17:41
новости
яценюк
нацбанк
украина
владимир зеленский
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Ранее в этот же день Верховная Рада уволила с этого поста Кирилла Шевченко. Правоохранительные органы сообщали, что теперь уже бывший глава Нацбанка попал под подозрение в коррупции в бытность его руководителем "Укргазбанка". СМИ утверждают, что Шевченко в настоящий момент находится за границей.Зеленский предложил депутатам рассмотреть на должность главы НБУ кандидатуру 47-летнего Андрея Пышного, который ранее возглавлял "Ощадбанк". Известно, что Пышный является близким соратником экс-премьера Арсения Яценюка, с которым они знакомы со студенческих времен. Вероятный будущий руководитель Национального банка входил в прошлом избирался в парламент от партии Яценюка.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, яценюк, нацбанк, украина, владимир зеленский
Новости, Яценюк, Нацбанк, Украина, Владимир Зеленский
Зеленский хочет назначить соратника Яценюка главой Нацбанка
Владимир Зеленский 6 октября внес в парламент кандидатуру Андрея Пышного на должность главы Национального банка Украины (НБУ), пишут местные СМИ
Ранее в этот же день Верховная Рада уволила с этого поста Кирилла Шевченко. Правоохранительные органы сообщали, что теперь уже бывший глава Нацбанка попал под подозрение в коррупции в бытность его руководителем "Укргазбанка". СМИ утверждают, что Шевченко в настоящий момент находится за границей.
Зеленский предложил депутатам рассмотреть на должность главы НБУ кандидатуру 47-летнего Андрея Пышного, который ранее возглавлял "Ощадбанк".
Известно, что Пышный является близким соратником экс-премьера Арсения Яценюка, с которым они знакомы со студенческих времен. Вероятный будущий руководитель Национального банка входил в прошлом избирался в парламент от партии Яценюка.