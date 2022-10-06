Зеленский хочет назначить соратника Яценюка главой Нацбанка - 06.10.2022 Украина.ру
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Зеленский хочет назначить соратника Яценюка главой Нацбанка
Зеленский хочет назначить соратника Яценюка главой Нацбанка - 06.10.2022 Украина.ру
Зеленский хочет назначить соратника Яценюка главой Нацбанка
Владимир Зеленский 6 октября внес в парламент кандидатуру Андрея Пышного на должность главы Национального банка Украины (НБУ), пишут местные СМИ
2022-10-06T17:41
2022-10-06T17:41
новости
яценюк
нацбанк
украина
владимир зеленский
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Ранее в этот же день Верховная Рада уволила с этого поста Кирилла Шевченко. Правоохранительные органы сообщали, что теперь уже бывший глава Нацбанка попал под подозрение в коррупции в бытность его руководителем "Укргазбанка". СМИ утверждают, что Шевченко в настоящий момент находится за границей.Зеленский предложил депутатам рассмотреть на должность главы НБУ кандидатуру 47-летнего Андрея Пышного, который ранее возглавлял "Ощадбанк". Известно, что Пышный является близким соратником экс-премьера Арсения Яценюка, с которым они знакомы со студенческих времен. Вероятный будущий руководитель Национального банка входил в прошлом избирался в парламент от партии Яценюка.
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новости, яценюк, нацбанк, украина, владимир зеленский
Новости, Яценюк, Нацбанк, Украина, Владимир Зеленский

Зеленский хочет назначить соратника Яценюка главой Нацбанка

17:41 06.10.2022
 
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здание нбу - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Національний банк України
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Владимир Зеленский 6 октября внес в парламент кандидатуру Андрея Пышного на должность главы Национального банка Украины (НБУ), пишут местные СМИ
Ранее в этот же день Верховная Рада уволила с этого поста Кирилла Шевченко. Правоохранительные органы сообщали, что теперь уже бывший глава Нацбанка попал под подозрение в коррупции в бытность его руководителем "Укргазбанка". СМИ утверждают, что Шевченко в настоящий момент находится за границей.
Зеленский предложил депутатам рассмотреть на должность главы НБУ кандидатуру 47-летнего Андрея Пышного, который ранее возглавлял "Ощадбанк".
Известно, что Пышный является близким соратником экс-премьера Арсения Яценюка, с которым они знакомы со студенческих времен. Вероятный будущий руководитель Национального банка входил в прошлом избирался в парламент от партии Яценюка.
 
НовостиЯценюкНацбанкУкраинаВладимир Зеленский
 
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