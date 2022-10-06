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Зеленский хочет назначить соратника Яценюка главой Нацбанка

Зеленский хочет назначить соратника Яценюка главой Нацбанка - 06.10.2022 Украина.ру

Зеленский хочет назначить соратника Яценюка главой Нацбанка

Владимир Зеленский 6 октября внес в парламент кандидатуру Андрея Пышного на должность главы Национального банка Украины (НБУ), пишут местные СМИ

2022-10-06T17:41

2022-10-06T17:41

2022-10-06T17:41

новости

яценюк

нацбанк

украина

владимир зеленский

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Ранее в этот же день Верховная Рада уволила с этого поста Кирилла Шевченко. Правоохранительные органы сообщали, что теперь уже бывший глава Нацбанка попал под подозрение в коррупции в бытность его руководителем "Укргазбанка". СМИ утверждают, что Шевченко в настоящий момент находится за границей.Зеленский предложил депутатам рассмотреть на должность главы НБУ кандидатуру 47-летнего Андрея Пышного, который ранее возглавлял "Ощадбанк". Известно, что Пышный является близким соратником экс-премьера Арсения Яценюка, с которым они знакомы со студенческих времен. Вероятный будущий руководитель Национального банка входил в прошлом избирался в парламент от партии Яценюка.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, яценюк, нацбанк, украина, владимир зеленский