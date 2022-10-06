https://ukraina.ru/20221006/1039421396.html

Глава Новой Каховки рассказал об "антирекордном" дне обстрелов города

Глава Новой Каховки рассказал об "антирекордном" дне обстрелов города - 06.10.2022 Украина.ру

Глава Новой Каховки рассказал об "антирекордном" дне обстрелов города

С начала июня Новая Каховка Херсонской области непрерывно подвергается обстрелам ВСУ. Об этом в интервью Украина.ру рассказал глава военно-гражданской администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев

2022-10-06T08:45

2022-10-06T08:45

2022-10-06T08:45

новости

леонтьев

новая каховка

обстрелы

военные преступления

всу

спецоперация

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Он напомнил, что в апреле и мае обстановка в городе была вполне спокойная, однако 1 июня силы киевского режима подвергли его первому ракетному обстрелу.Он подчеркнул, что Новая Каховка обстреливается современными высокоточными ракетами, поэтому ВСУ сознательно целятся по мирному населению, которое составляет не менее 90 процентов от пострадавших в результате обстрелов.Леонтьев рассказал, что всего в городе повреждено 350 жилых домов, я говорю только о жилых домов, не считая объектов инфраструктуры, здравоохранения и образования. В городе ведутся непрерывные работы с целью восстановления разрушенного, добавил он.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220908/1038567881.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, леонтьев, новая каховка, обстрелы, военные преступления, всу, спецоперация