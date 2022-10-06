Глава Новой Каховки рассказал об "антирекордном" дне обстрелов города - 06.10.2022 Украина.ру
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Глава Новой Каховки рассказал об "антирекордном" дне обстрелов города
Глава Новой Каховки рассказал об "антирекордном" дне обстрелов города - 06.10.2022 Украина.ру
Глава Новой Каховки рассказал об "антирекордном" дне обстрелов города
С начала июня Новая Каховка Херсонской области непрерывно подвергается обстрелам ВСУ. Об этом в интервью Украина.ру рассказал глава военно-гражданской администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев
2022-10-06T08:45
2022-10-06T08:45
новости
леонтьев
новая каховка
обстрелы
военные преступления
всу
спецоперация
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Он напомнил, что в апреле и мае обстановка в городе была вполне спокойная, однако 1 июня силы киевского режима подвергли его первому ракетному обстрелу.Он подчеркнул, что Новая Каховка обстреливается современными высокоточными ракетами, поэтому ВСУ сознательно целятся по мирному населению, которое составляет не менее 90 процентов от пострадавших в результате обстрелов.Леонтьев рассказал, что всего в городе повреждено 350 жилых домов, я говорю только о жилых домов, не считая объектов инфраструктуры, здравоохранения и образования. В городе ведутся непрерывные работы с целью восстановления разрушенного, добавил он.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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новости, леонтьев, новая каховка, обстрелы, военные преступления, всу, спецоперация
Новости, Леонтьев, Новая Каховка, обстрелы, Военные преступления, ВСУ, Спецоперация

Глава Новой Каховки рассказал об "антирекордном" дне обстрелов города

08:45 06.10.2022
 
© Украина.ру / Василий ТкачНовая Каховка обстрел ВСУ
Новая Каховка обстрел ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© Украина.ру / Василий Ткач
Читать в
С начала июня Новая Каховка Херсонской области непрерывно подвергается обстрелам ВСУ. Об этом в интервью Украина.ру рассказал глава военно-гражданской администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев
Он напомнил, что в апреле и мае обстановка в городе была вполне спокойная, однако 1 июня силы киевского режима подвергли его первому ракетному обстрелу.

С этого момента эти ракетные обстрелы усиливаются. У нас антирекордом является осуществление этих ракетных атак, когда 74 ракеты, которые прилетели за 5 часов, за сутки больше 125. Все они направлены были на город

Владимир Леонтьев
Владимир Леонтьев
Глава ВГА Новой Каховки
Он подчеркнул, что Новая Каховка обстреливается современными высокоточными ракетами, поэтому ВСУ сознательно целятся по мирному населению, которое составляет не менее 90 процентов от пострадавших в результате обстрелов.
Обстрел Новой Каховки 8 сентября
8 сентября, 17:45
Украинская "Точка-У" попала в жилой дом в Новой Каховке, погибли трое прохожихВ Новой Каховке (Херсонская область) погибли три человека, еще двое пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ. Украинские силовики выпустили по городу баллистическую ракету "Точка-У". Об этом сообщили в пресс-службе военно-гражданской администрации Новой Каховки
Леонтьев рассказал, что всего в городе повреждено 350 жилых домов, я говорю только о жилых домов, не считая объектов инфраструктуры, здравоохранения и образования. В городе ведутся непрерывные работы с целью восстановления разрушенного, добавил он.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовостиЛеонтьевНовая КаховкаобстрелыВоенные преступленияВСУСпецоперация
 
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