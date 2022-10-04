https://ukraina.ru/20221004/1039348521.html

Блеф в квадрате. Чем глава "Нафтогаза" предлагает греться украинцам в ближайшие годы

Блеф в квадрате. Чем глава "Нафтогаза" предлагает греться украинцам в ближайшие годы - 04.10.2022 Украина.ру

Блеф в квадрате. Чем глава "Нафтогаза" предлагает греться украинцам в ближайшие годы

Украина.ру, 04.10.2022

2022-10-04T09:00

2022-10-04T09:00

2022-10-04T09:00

эксклюзив

энергетика

украина

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Глава украинского "Нафтогаза" Юрий Витренко предложил в следующем отопительном сезоне отказаться от использования природного газа и использовать вместо него топливо из мусора (RDF) и биомассы. Экономика проекта непонятна, Витренко ссылается лишь на то, что при текущих ценах на газ такие котельные окупятся за пару месяцев.План сводится к строительству в 8 регионах Украины к 2027 году теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) общей мощностью 250 МВт тепловой и 52 МВт электрической энергии и замещение за счёт их работы потребления 2 млрд м3 газа ежегодно.В качестве пилотных городов выбраны Львов и Житомир, где, цитирую, "уже запущены подготовительные работы". Плановый срок сдачи ТЭЦ во Львове — 1 квартал 2023 года, а в Житомире — 4 квартал 2023 года.В общем, на бумаге все выглядит красиво, очень патриотично — куда там Петру Порошенко с его акцией "прикрути" – и в чём-то логично. Но дьявол кроется в деталях.Первый вопрос, на который предстоит найти ответ: 250 МВт тепловой энергии — это много или мало?Для начала переведём МВт тепловой энергии в привычные нам гигакалории (Гкал/час) из расчёта того, что 1 МВт равен 0,860 Гкал/час. Получается, что 250 МВт (общая мощность всех ТЭЦ) соответствуют 241 Гкал/час. Для понимания: тепловая мощность Львовской ТЭЦ-1 — 800 Гкал/час. А есть ещё Львовская ТЭЦ-2, где, пусть и работает один котёл, но он обогревает жителей Шевченковского района Львова. Проще говоря, мощность всех ТЭЦ им. Витренко в 3,3 раза меньше мощности Львовской ТЭЦ-1Второй вопрос: почему строить ТЭЦ на отходах будут в 8 регионах Украины если под контролем Киева находятся 20 областей? Остаётся только гадать, но пару предположений можно сделать.На Украине 21 теплоэлектроцентраль, из них 14 работают на природном газе. Почему так? Всё просто: газовые ТЭЦ куда экологичнее угольных, а в советские годы никаких проблем с доступностью газа не было. ТЭЦ расположены в крупных городах, где вопрос экологии стоит особенно остро.Судя по географии охватить, планируется преимущественно Западную Украину. А чем будут греть оставшиеся регионы? Очевидно, что часть регионов обогревать вообще не будут — из них эвакуировали людей. Часть ТЭЦ, по всей видимости, переведут на уголь.Третий вопрос: а хватит ли топлива и пригодно ли оно для обогрева многоквартирных домов в городах?Начнём с RDF-топлива — неперерабатываемой части твёрдых бытовых отходов, высушенной и спрессованной в гранулы или брикеты на мусороперерабатывающих предприятиях.Как видно, главное определении — мусороперерабатывающие предприятия. Для производства RDFнеобходима работающая как часы индустрия по переработке твёрдых бытовых отходов. Необходимо:1. Приучить граждан к раздельному сбору мусора, создав для этого необходимую инфраструктуру в виде контейнерных площадок в городах.2. Закупить дополнительные мусоровозы для вывоза отсортированных отходов без их смешивания с несортированными.3. Доставить отходы на мусороперерабатывающие комплексы, где они пройдут дополнительную сортировку для отбраковки негорючих фракций.4. Изготовить из отсортированных отходов гранулы, построив или закупив соответствующее оборудование.Как видно, уже сама производственная цепочка для создания RDF-топлива требует солидных инвестиций и долгого времени для отладки всего процесса. Сомнительно, что страна, где ещё 5 лет назад не знали куда приткнуть львовский мусор, способна в сверхкороткие сроки создать индустрию по сортировке ТКО и переработке их в отходы. Сбои на каждом из этапов — от раздельного сбора до строительства — неизбежны. При этом нет гарантии того, что себестоимость этого самого RDF-топлива не окажется выше газа.Отдельная проблема с RDF-топливом состоит в его крайней неэкологичности - ведь сжигать приходится преимущественно пластик, выделяющий целый букет весьма токсичных веществ. Поэтому RDF-топливо нужно сжигать в специальных печах, "дожигая" газы, или использовать как дополнительное топливо при производстве цемента/выплавке стали за пределами городской черты.Ещё сложнее история с использованием биомассы. В теории жечь можно что угодно: щепки, листья, солому, опилки. Но это очень объёмные и низкокалорийные отходы: для получения равного количества тепловой энергии необходимо сжечь 0,43 м3 природного газа и 14,51 кг пеллет из соломы. Следовательно, топлива нужно будет много, а его доставка влетит в копеечку так как возить его придётся автотранспортом, тогда как газ качают по трубам, доставшимся киевской власти в наследство от УССР.Но откуда взять такое количество топлива? Ответ логичен — с полей, где аграрная сверхдержава выращивает миллионы тонн зерновых и масличных, от которых остаются отходы в виде соломы или высушенных стеблей подсолнечника. Однако есть проблема: сейчас никто не собирает солому в полях — она не нужна производителям зерновых так как пригодна разве что в качестве подстилки в животноводческих хозяйствах. Но животноводство на Украине практически уничтожено. Поэтому комбайны "выплёвывают" солому обратно на поля. Предположим, что солома всё же понадобилась. В таком случае её нужно будет собрать, подобрав с поля, либо по ходу движения комбайна. В первом случае нужны трактора и тюковые прессы, которые соберут солому и спрессуют её в тюки, которые затем нужно будет вывезти с поля и доставить на площадку для хранения. Во втором случае нужны грузовики, которые будут жечь драгоценный дизель медленно следуя за комбайном, выплёвывающим крайне объёмную солому. Короче говоря, с точки зрения экономики сбор соломы для обогрева города — чистый абсурд.Остаётся констатировать, что инициатива Витренко красиво выглядит лишь на бумаге и может быть реализована только в странах развитого капитализма, где уже отлажен сбор сельхоз отходов и переработка твёрдых бытовых отходов. Проще говоря, в Швеции и Швейцарии работало бы, но на Украине работать не будет.Тогда возникает логичный вопрос: почему Витренко предложил эту идею. Залезть в голову руководителю украинской энергетики не выйдет, но ответ, в принципе, понятен.Задача Витренко — минимизировать потребление природного газа (по его оценкам оно составляет 30 млрд м3 в год при мощностях по добыче в 20 млрд м3 в год) и продать газ украинской добычи в ЕС, где энергокризис не закончится ни в этом, ни в следующем году.По своей сути предложение Витренко ничем не отличается от планов премьера Шмыгаля превратить Украину в гигантский пауэбанк для Евросоюза, продавая в ЕС электроэнергию.Поэтому гражданам Украины нужно нарисовать красивую картинку того, как власть решит их проблемы с отоплением, а затем — когда её решить не получится — назначить виновным... как всегда Россию. Благо это у украинской власти получается намного лучше, чем решать экологические, экономические и энергетические проблемы страны.

https://ukraina.ru/20211008/1032426256.html

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_346:0:900:554_100x100_80_0_0_4beb604a5aab091a6a0c493e7ab45194.jpg.webp

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_346:0:900:554_100x100_80_0_0_4beb604a5aab091a6a0c493e7ab45194.jpg.webp

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_346:0:900:554_100x100_80_0_0_4beb604a5aab091a6a0c493e7ab45194.jpg.webp

эксклюзив, энергетика, украина