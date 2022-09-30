Путин подписал указы о независимости Херсонской и Запорожской областей - 30.09.2022 Украина.ру
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Путин подписал указы о независимости Херсонской и Запорожской областей
Путин подписал указы о независимости Херсонской и Запорожской областей - 30.09.2022 Украина.ру
Путин подписал указы о независимости Херсонской и Запорожской областей
Президент России Владимир Путин подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями. Документы опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации
2022-09-30T00:37
2022-09-30T00:37
новости
владимир путин
указ
подпись
херсонская область
запорожская область
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Президент России Владимир Путин подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями. Указы обоснованы результатами референдумов 23-27 сентября. "Признать государственный суверенитет и независимость", говорится в тексте указов применительно к Херсонской и Запорожской областям. Указы подписаны 29 сентября, вступили в силу в день подписания.
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новости, владимир путин, указ, подпись, херсонская область, запорожская область
Новости, Владимир Путин, указ, подпись, Херсонская область, Запорожская область

Путин подписал указы о независимости Херсонской и Запорожской областей

00:37 30.09.2022
 
© РИА Новости . Павел Быркин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с финалистами конкурса "Большая перемена"
Президент РФ В. Путин встретился с финалистами конкурса Большая перемена - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
© РИА Новости . Павел Быркин
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Президент России Владимир Путин подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями. Документы опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации
Президент России Владимир Путин подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями. Указы обоснованы результатами референдумов 23-27 сентября.
"Признать государственный суверенитет и независимость", говорится в тексте указов применительно к Херсонской и Запорожской областям.
Указы подписаны 29 сентября, вступили в силу в день подписания.
Референдумы о присоединении к России в ЛНР и ДНР - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
28 сентября, 14:34
Сенатор объяснил процедуру принятия в состав РФ бывших регионов УкраиныВ случае принятия в состав России новых субъектов Федерации, Конституцию изменят. Об этом 28 сентября сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас в своем Telegram-канале
 
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00:37Путин подписал указы о независимости Херсонской и Запорожской областей
20:07Расстрел колонны с детьми, подготовка к договору. Итоги 29 сентября на Украине
20:00"Университет для науки". Как в борьбе с либералами укреплять патриотизм и развивать образование
19:05В Минобороны рассказали, где будут задействованы мобилизованные
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