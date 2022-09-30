https://ukraina.ru/20220930/1039232976.html

Путин подписал указы о независимости Херсонской и Запорожской областей

Путин подписал указы о независимости Херсонской и Запорожской областей - 30.09.2022 Украина.ру

Путин подписал указы о независимости Херсонской и Запорожской областей

Президент России Владимир Путин подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями. Документы опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации

2022-09-30T00:37

2022-09-30T00:37

2022-09-30T00:37

новости

владимир путин

указ

подпись

херсонская область

запорожская область

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Президент России Владимир Путин подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями. Указы обоснованы результатами референдумов 23-27 сентября. "Признать государственный суверенитет и независимость", говорится в тексте указов применительно к Херсонской и Запорожской областям. Указы подписаны 29 сентября, вступили в силу в день подписания.

https://ukraina.ru/20220928/1039172500.html

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новости, владимир путин, указ, подпись, херсонская область, запорожская область