Путин подписал указы о независимости Херсонской и Запорожской областей
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Президент России Владимир Путин подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями. Документы опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации
Президент России Владимир Путин подписал указы о признании Херсонской и Запорожской областей независимыми территориями. Указы обоснованы результатами референдумов 23-27 сентября.
"Признать государственный суверенитет и независимость", говорится в тексте указов применительно к Херсонской и Запорожской областям.
Указы подписаны 29 сентября, вступили в силу в день подписания.
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