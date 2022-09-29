https://ukraina.ru/20220929/1039193240.html

Американская сторона не полностью соблюдает ДСНВ — посол

Американская сторона не полностью соблюдает ДСНВ — посол - 29.09.2022 Украина.ру

Американская сторона не полностью соблюдает ДСНВ — посол

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) США с Россией вырабатывает свой ресурс и далеко не полностью соблюдается американской стороной. Об этом 28 сентября заявил российский посол в США Анатолий Антонов в своей статье, опубликованной в журнале The National Interest

2022-09-29T08:08

2022-09-29T08:08

2022-09-29T08:08

ядерное

дснв

новости

антонов

посол

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103417/39/1034173969_107:0:1814:960_1920x0_80_0_0_1757cb3a1865cc13be268dc8c661be79.jpg

"Печальную пустынную картину мы наблюдаем в сфере контроля над вооружениями. Канули в Лету соглашения по ПРО и РСМД. Фактически прекратил существование ДОН. Вырабатывает свой ресурс ДСНВ, который, и мы неоднократно об этом говорили, далеко не полностью соблюдается американской стороной. <...> Серьезные потрясения испытывает ДНЯО. Что будет дальше – предсказать никто не может"", - написал дипломат.По словам Антонова, текущая ситуация стала результатом американской политики.Ранее представители американской администрации высокого уровня в своих публичных выступлениях заявляли, что вопрос о возобновлении диалога с РФ по стратегической стабильности пока не стоит на повестке дня в свете событий на Украине.ДСНВ-3, единственный российско-американский режим контроля над ядерным оружием, истекает в 2026 году. Россия и США начали согласование параметров будущего договора об ограничении ядерных вооружений, но прервали диалог после начала спецоперации на Украине.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

ядерное, дснв, новости, антонов, посол