https://ukraina.ru/20220929/1039193240.html
Американская сторона не полностью соблюдает ДСНВ — посол
Американская сторона не полностью соблюдает ДСНВ — посол - 29.09.2022 Украина.ру
Американская сторона не полностью соблюдает ДСНВ — посол
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) США с Россией вырабатывает свой ресурс и далеко не полностью соблюдается американской стороной. Об этом 28 сентября заявил российский посол в США Анатолий Антонов в своей статье, опубликованной в журнале The National Interest
2022-09-29T08:08
2022-09-29T08:08
2022-09-29T08:08
ядерное
дснв
новости
антонов
посол
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103417/39/1034173969_107:0:1814:960_1920x0_80_0_0_1757cb3a1865cc13be268dc8c661be79.jpg
"Печальную пустынную картину мы наблюдаем в сфере контроля над вооружениями. Канули в Лету соглашения по ПРО и РСМД. Фактически прекратил существование ДОН. Вырабатывает свой ресурс ДСНВ, который, и мы неоднократно об этом говорили, далеко не полностью соблюдается американской стороной. <...> Серьезные потрясения испытывает ДНЯО. Что будет дальше – предсказать никто не может"", - написал дипломат.По словам Антонова, текущая ситуация стала результатом американской политики.Ранее представители американской администрации высокого уровня в своих публичных выступлениях заявляли, что вопрос о возобновлении диалога с РФ по стратегической стабильности пока не стоит на повестке дня в свете событий на Украине.ДСНВ-3, единственный российско-американский режим контроля над ядерным оружием, истекает в 2026 году. Россия и США начали согласование параметров будущего договора об ограничении ядерных вооружений, но прервали диалог после начала спецоперации на Украине.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103417/39/1034173969_320:0:1600:960_1920x0_80_0_0_3a63891700a2ff5daa99563db908d884.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
ядерное, дснв, новости, антонов, посол
ядерное, ДСНВ, Новости, Антонов, посол
Американская сторона не полностью соблюдает ДСНВ — посол
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) США с Россией вырабатывает свой ресурс и далеко не полностью соблюдается американской стороной. Об этом 28 сентября заявил российский посол в США Анатолий Антонов в своей статье, опубликованной в журнале The National Interest
"Печальную пустынную картину мы наблюдаем в сфере контроля над вооружениями. Канули в Лету соглашения по ПРО и РСМД. Фактически прекратил существование ДОН. Вырабатывает свой ресурс ДСНВ, который, и мы неоднократно об этом говорили, далеко не полностью соблюдается американской стороной. <...> Серьезные потрясения испытывает ДНЯО. Что будет дальше – предсказать никто не может"", - написал дипломат.
По словам Антонова, текущая ситуация стала результатом американской политики.
"Вашингтон выходил из договоров для получения преимуществ в области глобальной безопасности, особенно в контексте противостояния с Россией. Постоянно ищет возможности для военного превосходства", - заключил дипломат.
Ранее представители американской администрации высокого уровня в своих публичных выступлениях заявляли, что вопрос о возобновлении диалога с РФ по стратегической стабильности пока не стоит на повестке дня в свете событий на Украине.
ДСНВ-3, единственный российско-американский режим контроля над ядерным оружием, истекает в 2026 году. Россия и США начали согласование параметров будущего договора об ограничении ядерных вооружений, но прервали диалог после начала спецоперации на Украине.