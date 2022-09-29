Американская сторона не полностью соблюдает ДСНВ — посол - 29.09.2022 Украина.ру
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Американская сторона не полностью соблюдает ДСНВ — посол
Американская сторона не полностью соблюдает ДСНВ — посол - 29.09.2022 Украина.ру
Американская сторона не полностью соблюдает ДСНВ — посол
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) США с Россией вырабатывает свой ресурс и далеко не полностью соблюдается американской стороной. Об этом 28 сентября заявил российский посол в США Анатолий Антонов в своей статье, опубликованной в журнале The National Interest
2022-09-29T08:08
2022-09-29T08:08
ядерное
дснв
новости
антонов
посол
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"Печальную пустынную картину мы наблюдаем в сфере контроля над вооружениями. Канули в Лету соглашения по ПРО и РСМД. Фактически прекратил существование ДОН. Вырабатывает свой ресурс ДСНВ, который, и мы неоднократно об этом говорили, далеко не полностью соблюдается американской стороной. &lt;...&gt; Серьезные потрясения испытывает ДНЯО. Что будет дальше – предсказать никто не может"", - написал дипломат.По словам Антонова, текущая ситуация стала результатом американской политики.Ранее представители американской администрации высокого уровня в своих публичных выступлениях заявляли, что вопрос о возобновлении диалога с РФ по стратегической стабильности пока не стоит на повестке дня в свете событий на Украине.ДСНВ-3, единственный российско-американский режим контроля над ядерным оружием, истекает в 2026 году. Россия и США начали согласование параметров будущего договора об ограничении ядерных вооружений, но прервали диалог после начала спецоперации на Украине.
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ядерное, дснв, новости, антонов, посол
ядерное, ДСНВ, Новости, Антонов, посол

Американская сторона не полностью соблюдает ДСНВ — посол

08:08 29.09.2022
 
© Фото : CC0, Pixabay
- РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© Фото : CC0, Pixabay
Читать в
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) США с Россией вырабатывает свой ресурс и далеко не полностью соблюдается американской стороной. Об этом 28 сентября заявил российский посол в США Анатолий Антонов в своей статье, опубликованной в журнале The National Interest
"Печальную пустынную картину мы наблюдаем в сфере контроля над вооружениями. Канули в Лету соглашения по ПРО и РСМД. Фактически прекратил существование ДОН. Вырабатывает свой ресурс ДСНВ, который, и мы неоднократно об этом говорили, далеко не полностью соблюдается американской стороной. <...> Серьезные потрясения испытывает ДНЯО. Что будет дальше – предсказать никто не может"", - написал дипломат.
По словам Антонова, текущая ситуация стала результатом американской политики.

"Вашингтон выходил из договоров для получения преимуществ в области глобальной безопасности, особенно в контексте противостояния с Россией. Постоянно ищет возможности для военного превосходства", - заключил дипломат.

Ранее представители американской администрации высокого уровня в своих публичных выступлениях заявляли, что вопрос о возобновлении диалога с РФ по стратегической стабильности пока не стоит на повестке дня в свете событий на Украине.
ДСНВ-3, единственный российско-американский режим контроля над ядерным оружием, истекает в 2026 году. Россия и США начали согласование параметров будущего договора об ограничении ядерных вооружений, но прервали диалог после начала спецоперации на Украине.
 
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