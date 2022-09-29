Мирошник: ЛНР может войти в состав России в качестве республики - 29.09.2022 Украина.ру
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Мирошник: ЛНР может войти в состав России в качестве республики
Мирошник: ЛНР может войти в состав России в качестве республики - 29.09.2022 Украина.ру
Мирошник: ЛНР может войти в состав России в качестве республики
ЛНР может войти в состав России в качестве республики, заявил в интервью РИА Новости глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник
2022-09-29T07:52
2022-09-29T07:52
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Ранее он сообщил, что Луганская Народная Республика должна войти в состав РФ в течение недели, соответствующий договор почти готов.По словам главы представительства, республика получит "определенные автономные права", которые пропишут в законе.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.По итогам обработки 100 процентов бюллетеней в ДНР за вхождение в состав России высказались 99,23 процента проголосовавших, в ЛНР — 98,42 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской области — 93,11 процента.
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Новости, ЛНР, Россия

Мирошник: ЛНР может войти в состав России в качестве республики

07:52 29.09.2022
 
© РИА Новости . Нина ЗотинаРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
© РИА Новости . Нина Зотина
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ЛНР может войти в состав России в качестве республики, заявил в интервью РИА Новости глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник
Ранее он сообщил, что Луганская Народная Республика должна войти в состав РФ в течение недели, соответствующий договор почти готов.
"Я думаю, что мы будем приняты в состав Российской Федерации в качестве республики, и остальные детали, каким образом будут регулироваться, какие права, какими обязанностями будет наделена наша республика, руководство, власть, система власти – вот они как раз и будут описаны в законодательных документах, которые будут приняты в самое ближайшее время", - сказал Мирошник.
По словам главы представительства, республика получит "определенные автономные права", которые пропишут в законе.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.
По итогам обработки 100 процентов бюллетеней в ДНР за вхождение в состав России высказались 99,23 процента проголосовавших, в ЛНР — 98,42 процента, в Херсонской области — 87,05 процента, в Запорожской области — 93,11 процента.
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