В Николаеве ждут референдума и анонсируют "концерт оркестра Вагнера"

Если бы у нас проводился референдум в Николаеве, то я уверен, что большинство, больше половины жителей проголосовали бы еще в первый день за вступление в Россию… Мы этого ждали еще весной 2014 года, ждали еще с 7 апреля, когда нациков завозили с Ивано-Франковска, глава Николаевского ОВД Мериков со своим братом (Вадимом Мериковым. — ред.), который потом стал губернатором [Николаевской области в 2014-2016 годах], которые расстреливали наши палатки возле памятника Ольшанцам. Мы ждем этого и сейчас (референдума. — ред.) и мы дождемся.