В Николаеве ждут референдума и анонсируют "концерт оркестра Вагнера" - 27.09.2022 Украина.ру
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В Николаеве ждут референдума и анонсируют "концерт оркестра Вагнера"
В Николаеве ждут референдума и анонсируют "концерт оркестра Вагнера" - 27.09.2022 Украина.ру
В Николаеве ждут референдума и анонсируют "концерт оркестра Вагнера"
В Николаеве появились афиши "концерта оркестра Вагнера", который якобы запланирован на 10 октября, пророссийские активисты дали комментарий РИА Новости, о том, что в городе ожидают референдума, аналогичного Херсонской и Запорожской областям. Об этом агенство сообщает 27 сентября
2022-09-27T12:29
2022-09-27T12:29
новости
"вагнеровцы"
николаев
активисты
спецоперация
украина
россия
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Активист с закрытым в целях безопасности лицом подчеркнул, что Николаев – русский город, а жители ожидают, что события там будут развиваться также, как в Херсоне.Он также продемонстрировал кадры, на которых молодые люди расклеивают на столбы и деревья афиши "концерта Вагнера" под музыку композитора.На афишах написано: "Николаев. 10 октября, 05.00. Русский драматический театр. Concert of the Wagner Orchestra".
https://ukraina.ru/20220926/1039070444.html
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новости, "вагнеровцы", николаев, активисты, спецоперация, украина, россия
Новости, "вагнеровцы", Николаев, активисты, Спецоперация, Украина, Россия

В Николаеве ждут референдума и анонсируют "концерт оркестра Вагнера"

12:29 27.09.2022
 
© скриншот видео
© скриншот видео
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В Николаеве появились афиши "концерта оркестра Вагнера", который якобы запланирован на 10 октября, пророссийские активисты дали комментарий РИА Новости, о том, что в городе ожидают референдума, аналогичного Херсонской и Запорожской областям. Об этом агенство сообщает 27 сентября

Если бы у нас проводился референдум в Николаеве, то я уверен, что большинство, больше половины жителей проголосовали бы еще в первый день за вступление в Россию… Мы этого ждали еще весной 2014 года, ждали еще с 7 апреля, когда нациков завозили с Ивано-Франковска, глава Николаевского ОВД Мериков со своим братом (Вадимом Мериковым. — ред.), который потом стал губернатором [Николаевской области в 2014-2016 годах], которые расстреливали наши палатки возле памятника Ольшанцам. Мы ждем этого и сейчас (референдума. — ред.) и мы дождемся.

Активист с закрытым в целях безопасности лицом подчеркнул, что Николаев – русский город, а жители ожидают, что события там будут развиваться также, как в Херсоне.
Он также продемонстрировал кадры, на которых молодые люди расклеивают на столбы и деревья афиши "концерта Вагнера" под музыку композитора.
На афишах написано: "Николаев. 10 октября, 05.00. Русский драматический театр. Concert of the Wagner Orchestra".
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