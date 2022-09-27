Царев объяснил, что будет означать для США поражение Украины в спецоперации РФ - 27.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220927/1039100122.html
Царев объяснил, что будет означать для США поражение Украины в спецоперации РФ
Царев объяснил, что будет означать для США поражение Украины в спецоперации РФ - 27.09.2022 Украина.ру
Царев объяснил, что будет означать для США поражение Украины в спецоперации РФ
Проигрыш Украины в СВО в глазах всего мира – это поражение США, чего они допустить не могут, поскольку влияние американцев начнет сыпаться в разных регионах, в разных точках земного шара, сказал депутат Верховной Рады четырех созывов Олег Царев в интервью Украина.ру
2022-09-27T06:15
2022-09-27T06:15
новости
сша
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1a/1039080073_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a0a3c743ce183a4b17124df031aaf9c4.jpg.webp
Глава Госдепа США Энтони Блинкен ранее сообщил, что у Вашингтона есть план действий на случай использования Россией ядерного оружия на Украине.По его мнению, задачу, которые ставят перед собой США – это устранение геополитического соперника – это Европа, в результате этой СВО на Украине ЕС должна получить такой удар по экономике, чтобы долгое время еще не представлять угрозы для американцев.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220926/1039094311.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1a/1039080073_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_c5b659efc67d853d5c7e9a22ec703a88.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, россия, украина
Новости, США, Россия, Украина

Царев объяснил, что будет означать для США поражение Украины в спецоперации РФ

06:15 27.09.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета ЧВК "Вагнер" под Бахмутом в ДНР
Работа артиллерийского расчета ЧВК Вагнер под Бахмутом в ДНР - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Читать в
Проигрыш Украины в СВО в глазах всего мира – это поражение США, чего они допустить не могут, поскольку влияние американцев начнет сыпаться в разных регионах, в разных точках земного шара, сказал депутат Верховной Рады четырех созывов Олег Царев в интервью Украина.ру
Глава Госдепа США Энтони Блинкен ранее сообщил, что у Вашингтона есть план действий на случай использования Россией ядерного оружия на Украине.
Надо понимать, что проигрыш Украины сейчас в глазах всего мира – проигрыш Соединенных Штатов, чего США допустить не могут, поскольку в момент кризиса, в момент смены технологических эпох это поражение как домино приведет к тому, что влияние США начнет сыпаться в разных регионах, в разных точках земного шара. Потому США хотят, чтобы Украина победила.
Олег Царев интервью
Олег Царев
депутат Верховной Рады четырех созывов
По его мнению, задачу, которые ставят перед собой США – это устранение геополитического соперника – это Европа, в результате этой СВО на Украине ЕС должна получить такой удар по экономике, чтобы долгое время еще не представлять угрозы для американцев.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Стрельба в школе Ижевска - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
Вчера, 16:38
Расстрел в школе №88. Между серийными убийцами в разных странах нашли связь
 
НовостиСШАРоссияУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:31Богдан Безпалько о том, кем готовы пожертвовать в ядерной игре
06:30"Все страшилки не состоятельны": Пургин рассказал, как пройдет отопительный сезон в ДНР
06:15Царев объяснил, что будет означать для США поражение Украины в спецоперации РФ
06:14Алексей Леонков о том, какое ядерное оружие США могут поставить Украине и нанесет ли РФ превентивный удар
06:00"Большая проблема": Пургин рассказал, сколько угля осталось в Донбассе
05:56Нас убивали, чтобы мы не достались России. Как проходит референдум в "образцовом" Мариуполе
05:45Главное на 27 сентября: в России и в мире
05:45Царев рассказал, когда Россия сможет применить ядерное оружие
05:30"В период войны проблемы стали кричащими": Пургин предположил, когда в Донецке будет вода
05:15Каждый из этих детей в Донбассе может рассказать, как на его глазах кого-то убили – Александров
05:00"Разучились гулять и отдыхать": один из основателей ДНР рассказал, какая обстановка сейчас в Донецке
04:45"Пережили нечеловеческий ужас": Александров о том, как помочь детям, которые находились под обстрелами
04:30Пургин рассказал, какое будет административно-территориальное устройство Донбасса
04:15"Это как глоток свежего воздуха": один из основателей ДНР о том, как люди отнеслись к референдумам
04:00Пургин назвал плюсы и проблемы референдумов на освобожденных территориях
19:15Залужный как главная угроза, проблемы с NASAMS. Итоги 26 сентября на Украине
18:55"Роза ветров". Эксперты и политики о возможности ядерного сценария в развитии украинского кризиса
18:44Ядерные державы. Краткая справка
18:30США и Украина пытаются втянуть Россию в ядерную войну. О чём говорили эксперты 26 сентября
18:27Безпалько о том, что будет после референдумов, закрытии границ и ядерной войне. Видео
Лента новостейМолния