https://ukraina.ru/20220927/1039100122.html

Царев объяснил, что будет означать для США поражение Украины в спецоперации РФ

Царев объяснил, что будет означать для США поражение Украины в спецоперации РФ - 27.09.2022 Украина.ру

Царев объяснил, что будет означать для США поражение Украины в спецоперации РФ

Проигрыш Украины в СВО в глазах всего мира – это поражение США, чего они допустить не могут, поскольку влияние американцев начнет сыпаться в разных регионах, в разных точках земного шара, сказал депутат Верховной Рады четырех созывов Олег Царев в интервью Украина.ру

2022-09-27T06:15

2022-09-27T06:15

2022-09-27T06:15

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Глава Госдепа США Энтони Блинкен ранее сообщил, что у Вашингтона есть план действий на случай использования Россией ядерного оружия на Украине.По его мнению, задачу, которые ставят перед собой США – это устранение геополитического соперника – это Европа, в результате этой СВО на Украине ЕС должна получить такой удар по экономике, чтобы долгое время еще не представлять угрозы для американцев.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220926/1039094311.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, сша, россия, украина