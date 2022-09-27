Царев объяснил, что будет означать для США поражение Украины в спецоперации РФ
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета ЧВК "Вагнер" под Бахмутом в ДНР
Проигрыш Украины в СВО в глазах всего мира – это поражение США, чего они допустить не могут, поскольку влияние американцев начнет сыпаться в разных регионах, в разных точках земного шара, сказал депутат Верховной Рады четырех созывов Олег Царев в интервью Украина.ру
Глава Госдепа США Энтони Блинкен ранее сообщил, что у Вашингтона есть план действий на случай использования Россией ядерного оружия на Украине.
Надо понимать, что проигрыш Украины сейчас в глазах всего мира – проигрыш Соединенных Штатов, чего США допустить не могут, поскольку в момент кризиса, в момент смены технологических эпох это поражение как домино приведет к тому, что влияние США начнет сыпаться в разных регионах, в разных точках земного шара. Потому США хотят, чтобы Украина победила.
По его мнению, задачу, которые ставят перед собой США – это устранение геополитического соперника – это Европа, в результате этой СВО на Украине ЕС должна получить такой удар по экономике, чтобы долгое время еще не представлять угрозы для американцев.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.