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Депутата Госдумы шокировали детские книги в Запорожской области

Депутата Госдумы шокировали детские книги в Запорожской области - 26.09.2022 Украина.ру

Депутата Госдумы шокировали детские книги в Запорожской области

Депутат Госдумы Михаил Шеремет, находящейся как международный наблюдатель в Запорожской области, был шокирован образцами детских книг, которые ранее навязывались киевскими властями местному населению, передает 26 сентября РИА Новости

2022-09-26T08:12

2022-09-26T08:12

2022-09-26T08:12

бандера

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запорожская область

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"При посещении местной библиотеки я был шокирован детскими книгами, которые ранее киевский режим навязывал местному населению. К примеру, букварь сделан в духе прославления запрещенной в России "Украинской повстанческой армии" (УПА, экстремистская организация), где детей наставляют брать в руки оружие и убивать, а учебные пособия для школьников пронизаны героизацией Степана Бандеры", - сказал Шеремет.По его словам, сейчас эти книги и пособия изъяты, но еще до недавнего времени на них воспитывали подрастающие поколение.Бандера был лидером "Организации украинских националистов" (ОУН), одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН - "Украинской повстанческой армии" (УПА, признана экстремистской организацией и запрещена в РФ), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

бандера, новости, книги, запорожская область