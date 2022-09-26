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Депутата Госдумы шокировали детские книги в Запорожской области
Депутата Госдумы шокировали детские книги в Запорожской области - 26.09.2022 Украина.ру
Депутата Госдумы шокировали детские книги в Запорожской области
Депутат Госдумы Михаил Шеремет, находящейся как международный наблюдатель в Запорожской области, был шокирован образцами детских книг, которые ранее навязывались киевскими властями местному населению, передает 26 сентября РИА Новости
2022-09-26T08:12
2022-09-26T08:12
2022-09-26T08:12
бандера
новости
книги
запорожская область
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"При посещении местной библиотеки я был шокирован детскими книгами, которые ранее киевский режим навязывал местному населению. К примеру, букварь сделан в духе прославления запрещенной в России "Украинской повстанческой армии" (УПА, экстремистская организация), где детей наставляют брать в руки оружие и убивать, а учебные пособия для школьников пронизаны героизацией Степана Бандеры", - сказал Шеремет.По его словам, сейчас эти книги и пособия изъяты, но еще до недавнего времени на них воспитывали подрастающие поколение.Бандера был лидером "Организации украинских националистов" (ОУН), одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН - "Украинской повстанческой армии" (УПА, признана экстремистской организацией и запрещена в РФ), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
бандера, новости, книги, запорожская область
Депутата Госдумы шокировали детские книги в Запорожской области
Депутат Госдумы Михаил Шеремет, находящейся как международный наблюдатель в Запорожской области, был шокирован образцами детских книг, которые ранее навязывались киевскими властями местному населению, передает 26 сентября РИА Новости
"При посещении местной библиотеки я был шокирован детскими книгами, которые ранее киевский режим навязывал местному населению. К примеру, букварь сделан в духе прославления запрещенной в России "Украинской повстанческой армии" (УПА, экстремистская организация), где детей наставляют брать в руки оружие и убивать, а учебные пособия для школьников пронизаны героизацией Степана Бандеры", - сказал Шеремет.
По его словам, сейчас эти книги и пособия изъяты, но еще до недавнего времени на них воспитывали подрастающие поколение.
"И после этого кто-то еще смеет говорить, что на Украине не было неонацизма", - возмутился депутат.
Бандера был лидером "Организации украинских националистов" (ОУН), одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН - "Украинской повстанческой армии" (УПА, признана экстремистской организацией и запрещена в РФ), целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами.