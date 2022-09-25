Юбилеи, всемирно известная щедривка и антироссийские нарративы. Чем жила культура Украины на неделе
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© коллаж Украина.Ру
На минувшей неделе Украина отмечала юбилеи самой известной оперной певицы Украины и одного из самых популярных современных украинских композиторов; писательница Забужко объяснила украинцам, почему нельзя общаться с "хорошими русскими", а в Виннице выходит сенсационная книга о новом "герое".
Музыкальные юбилеи недели
На этой неделе Украина отметила юбилей одной из самых известных и выдающихся украинских оперных певиц – Соломии Крушельницкой, именем которой назван львовский оперный театр.
Соломия Крушельницкая
Соломия Крушельницкая
Знаменитая в Италии в образе Чио-Чио-сан из оперы Джакомо Пуччини "Мадам Баттерфляй", галичанка Крушельницкая имеет совершенно уникальную биографию и могла бы воистину стать одним из культурных символов Украины, объединяющих север и юг, запад и восток силой искусства, а не набившей оскомину националистической пропаганды.
Родом с Тернопольщины, она покорила своим талантом европейские сцены, императорские российские театры, западноукраинские труппы, театры Одессы, Харькова, Киева. Будучи подданной Италии, по своему желанию приняла советское гражданство, преподавала в киевской консерватории, и являлась представительницей той самой дореволюционной интеллигенции, которая нашла свое место в родной стране, лишившись богатства, но оставив себе нечто более ценное – свой талант.
Однако, несмотря на очевидные исторические факты, нынешние киевские искусствоведы придерживаются иной позиции: в честь юбилея Крушельницкой в украинской столице, в музее костюма и стиля Victoria Museum открылась выставка "Замученное благородство", повествующая не о творческих достижениях певицы, а о ее утраченных сокровищах – национализированный в 1939 году при присоединении к Советскому Союзу западноукраинских земель особняк во Львове, сумочки, кольца, перчатки…
Организатор выставки Виктория Лысенко сглаживает острые углы:
Еще до войны у меня появилось желание сделать выставку, посвященную Соломии Крушельницкой. Для меня эта удивительная женщина является обобщением лучших черт украинок. Она была талантливой, требовательной к себе, жизнерадостной. Хоть бы что она ни делала – выступала на лучших мировых оперных площадках, собственноручно создавала себе платья, или управляла автомобилем – все она делала с невероятным запалом и азартом…
Мир запомнил Крушельницкую в операх Рихарда Вгнера, Гаэтано Доницетти, исполняющей песни на стихи украинского поэта Тараса Шевченко, поддерживающей восходящие таланты украинских композиторов Николая Лысенко и Остапа Нижанковского . Певица не раз заявляла, что она гордится своим украинским происхождением и тем, что она "не откажется от того, что украинка".
К сожалению, нынешние руководители культуры в стране, отмечая ее юбилей, сделали акцент не на культурной составляющей ее образа, а на материальной, вернее на потере певицей сумочек, колец и особняка. Хотя помнят певицу не в связи с этим, а именно как выдающуюся музыкальную диву.
Самая известная рождественская песня
Необъяснимо, но факт: на Украине решили в этом году отметить столетний юбилей самой известной украинской мелодии – "Щедрик", который в реальности прошел 6 лет назад, в 2016 году. Щедривка (рождественская песня, сродни колядке), записанная композитором Николаем Леонтовичем, - один из брендов украинской культуры в мире.
В англоязычной части планеты "Щедрик" известен под названием Carol of the bells (рождественский гимн колокольчиков – ред.), а сама щедривка переведена на рекордное количество мировых языков – больше ста. Во всем мире она ассоциируется одновременно и с католическим, и с православным Рождеством.
Песня, безусловно, имеет фольклорные корни, и, что ясно из текста, изначально относилась к масленичным обрядам встречи весны, однако именно в редакции Леонтовича она облетела весь мир. Незамысловатая мелодия, обрамленная талантливым хоровым изложением голосов, многократно повторяющийся мотив и удобная для исполнения мелодика сделали "Щедрик" совершено уникальным культурным феноменом.
"Щедрик, щедрик, щедривочка,
Прилетіла ластівочка,
Стала собі щебетати,
Господаря викликати…"
Песня звучит не только на рождественских концертах по всему миру, но и в кино, в мультипликации: в фильмах "Мелодия для шарманки" Киры Муратовой, "Один дома" Джона Хьюза, "Крепкий орешек 2" Ренни Харлина, "Гарри Поттер и узник Азкабана" Альфонсо Куарона, мультфильмах "Гриффины", "Симпсоны", "Южный парк", и многих других. Многие поп, рок и джазовые исполнители многократно создавали свои собственные интерпретации феноменально популярной украинской песенки.
Еще один музыкальный юбилей этой недели – восьмидесятилетие современного украинского композитора Евгения Станковича.
Государственное агентство по вопросам искусств и художественного образование опубликовало поздравление, в котором использовано пожелание "Пусть музыка, ставшая смыслом вашей жизни, звучит наполную" - и это правда. Станкович – один из самых исполняемых украинских композиторов современности, уступающий по популярности, разве что Мирославу Скорику.
Его творческое наследие богато и многообразно, насчитывает на данный момент 6 симфоний, 9 камерных симфоний, музыку к фильмам и спектаклям, оперы и балеты. Тем уникальнее творчество Станковича, что современные украинские композиторы отдают, в целом, предпочтение камерной и хоровой музыке, нечасто создавая театральные произведения.
Оперы "Когда цветет папоротник" по произведениям Николая Гоголя имеет киновоплощение и идет во Львовском оперном театре, а балет "Княгиня Ольга" о легендарной древнерусской княгине на либретто Юрия Ильенко и (в днепропетровской версии) Олега Николаева многие годы покоряет сцену Национальной оперы Украины и является жемчужиной в репертуаре Днепропетровского театра оперы и балета.
Балет "Ольга". Днепропетровский театр оперы и балета
Балет "Ольга". Днепропетровский театр оперы и балета
Литературные откровения о "хороших русских" и членах ОУН-УПА*
Украинская писательница Оксана Забужко всегда была неоднозначной личностью: с одной стороны, уроженка Волынской области, города Луцка Забужко в украинском литературном пространстве считается самой "женской" писательницей, поднимающей актуальные женские темы, хрупкость и уязвимость женщины в мире мужчин.
С другой же стороны Забужко всегда вела активную политическую деятельность националистического толка, с восторгом поддержала Оранжевую Революцию 2004 года (ее даже называли "Оранжевой Кассандрой" за ее статью в американской прессе о независимости и "особом пути" Украины), баллотировалась в Верховную Раду от блока "Наша Украина", выступала в защиту осужденного в России режиссера Олега Сенцова, и, безусловно, всем сердцем поддержала переворот 2014 года.
В своих произведения Забужко обращается к табуированным, непривычным для украинского общества темам эротики, однополой женской любви и гендерной социализации женщины в обществе и называет себя последовательницей "матери украинской эмансипации" – модерновой писательницы Ольги Кобылянской.
С начала спецоперации она сделала много резких антироссийских заявлений, а 20 сентября дала большое интервью изданию "Волинь.infa", в котором объяснила, почему украинцам не стоит и пытаться вести диалог даже с "хорошими русскими". Под "хорошими русскими" подразумевались россияне, не поддержавшие спецоперацию, и, конкретно, писатель Михаил Шишкин уехавший из России и заявляющий.
И совершенно неожиданно для писательницы и деятельницы культуры Забужко объяснила значимость украинской литературы:
"Уже 10 раз писала: украинцев сейчас переводят, издают, приглашают, держат микрофоны перед мордой – не потому, что мы такие красивые, умные и талантливые, - а потому, что наша страна неожиданно для всех "наваляла" той."
Таким образом, отрекаясь от литературы, и приписывая ВСУ "уже одержанную победу", Забужко привычно призвала для украинского медиа-пространства, отказаться от произведений писателя Федора Достоевского и "переключиться" на исключительно украинский продукт.
Негодование писательницы в отношении Европы понятно – украинские музыканты – Сергей Жадан, Алина Паш, Kalush Orchestra, Олег Скрипка – все чаще и чаще сталкиваются с непонимание на Западе их требований отказать в площадке российским коллегам или организовать сбор средств на ВСУ.
Винницкая литературная новинка в духе эпохи
Тем времени на Винничине радостно отчитались о выходе литературной новинки – книге "Страдания и лавры Владимира Волкодава" писателя Владимира Горлея о жизни националиста и члена ОУН-УПА* родом из Хмельницкой области.
В интервью "Укринформу" редактор издательского дома "Моя Винничина" Михаил Каменюк так рассказал о произведении и его герое:
"Наша издательская серия "Твої люди, Вінниччино" набирает обороты. Ее пятым выпуском станет книга "Терни і лаври Володимира Вовкодава" о нашем земляке, легендарном украинском повстанце, краеведе, фольклористе, этнографе, историке Владимире Петровиче Вовкодаве. Эта книга бесценна для того, кто стремится знать историю родного края и людей, которые ее творили".
Он рассказал, что в основу издания положены публикации западноукраинских газет и журналов за 1960-2016 годы.
Волкодав в своей литературной деятельности, в основном, писал об украинских повстанцах и мятежниках, ставя в один ряд Устима Кармелюка и гайдамаков, Тараса Шевченко и деятелей ОУН*.
Сам он был осужден в 1944 году за распространение листовок УПА* и девять лет отбывал наказание в Воркуте.
*запрещенные в РФ националистические организации
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