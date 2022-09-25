https://ukraina.ru/20220925/1039054794.html

Юбилеи, всемирно известная щедривка и антироссийские нарративы. Чем жила культура Украины на неделе

Юбилеи, всемирно известная щедривка и антироссийские нарративы. Чем жила культура Украины на неделе - 25.09.2022 Украина.ру

Юбилеи, всемирно известная щедривка и антироссийские нарративы. Чем жила культура Украины на неделе

Украина.ру, 25.09.2022

2022-09-25T08:43

2022-09-25T08:43

2022-09-25T08:43

эксклюзив

культура

опера

музыка

литература

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На минувшей неделе Украина отмечала юбилеи самой известной оперной певицы Украины и одного из самых популярных современных украинских композиторов; писательница Забужко объяснила украинцам, почему нельзя общаться с "хорошими русскими", а в Виннице выходит сенсационная книга о новом "герое".Музыкальные юбилеи неделиНа этой неделе Украина отметила юбилей одной из самых известных и выдающихся украинских оперных певиц – Соломии Крушельницкой, именем которой назван львовский оперный театр.Знаменитая в Италии в образе Чио-Чио-сан из оперы Джакомо Пуччини "Мадам Баттерфляй", галичанка Крушельницкая имеет совершенно уникальную биографию и могла бы воистину стать одним из культурных символов Украины, объединяющих север и юг, запад и восток силой искусства, а не набившей оскомину националистической пропаганды.Родом с Тернопольщины, она покорила своим талантом европейские сцены, императорские российские театры, западноукраинские труппы, театры Одессы, Харькова, Киева. Будучи подданной Италии, по своему желанию приняла советское гражданство, преподавала в киевской консерватории, и являлась представительницей той самой дореволюционной интеллигенции, которая нашла свое место в родной стране, лишившись богатства, но оставив себе нечто более ценное – свой талант.Однако, несмотря на очевидные исторические факты, нынешние киевские искусствоведы придерживаются иной позиции: в честь юбилея Крушельницкой в украинской столице, в музее костюма и стиля Victoria Museum открылась выставка "Замученное благородство", повествующая не о творческих достижениях певицы, а о ее утраченных сокровищах – национализированный в 1939 году при присоединении к Советскому Союзу западноукраинских земель особняк во Львове, сумочки, кольца, перчатки…Организатор выставки Виктория Лысенко сглаживает острые углы:Мир запомнил Крушельницкую в операх Рихарда Вгнера, Гаэтано Доницетти, исполняющей песни на стихи украинского поэта Тараса Шевченко, поддерживающей восходящие таланты украинских композиторов Николая Лысенко и Остапа Нижанковского . Певица не раз заявляла, что она гордится своим украинским происхождением и тем, что она "не откажется от того, что украинка".К сожалению, нынешние руководители культуры в стране, отмечая ее юбилей, сделали акцент не на культурной составляющей ее образа, а на материальной, вернее на потере певицей сумочек, колец и особняка. Хотя помнят певицу не в связи с этим, а именно как выдающуюся музыкальную диву.Самая известная рождественская песняНеобъяснимо, но факт: на Украине решили в этом году отметить столетний юбилей самой известной украинской мелодии – "Щедрик", который в реальности прошел 6 лет назад, в 2016 году. Щедривка (рождественская песня, сродни колядке), записанная композитором Николаем Леонтовичем, - один из брендов украинской культуры в мире.В англоязычной части планеты "Щедрик" известен под названием Carol of the bells (рождественский гимн колокольчиков – ред.), а сама щедривка переведена на рекордное количество мировых языков – больше ста. Во всем мире она ассоциируется одновременно и с католическим, и с православным Рождеством.Песня, безусловно, имеет фольклорные корни, и, что ясно из текста, изначально относилась к масленичным обрядам встречи весны, однако именно в редакции Леонтовича она облетела весь мир. Незамысловатая мелодия, обрамленная талантливым хоровым изложением голосов, многократно повторяющийся мотив и удобная для исполнения мелодика сделали "Щедрик" совершено уникальным культурным феноменом."Щедрик, щедрик, щедривочка,Прилетіла ластівочка,Стала собі щебетати,Господаря викликати…"Песня звучит не только на рождественских концертах по всему миру, но и в кино, в мультипликации: в фильмах "Мелодия для шарманки" Киры Муратовой, "Один дома" Джона Хьюза, "Крепкий орешек 2" Ренни Харлина, "Гарри Поттер и узник Азкабана" Альфонсо Куарона, мультфильмах "Гриффины", "Симпсоны", "Южный парк", и многих других. Многие поп, рок и джазовые исполнители многократно создавали свои собственные интерпретации феноменально популярной украинской песенки.Еще один музыкальный юбилей этой недели – восьмидесятилетие современного украинского композитора Евгения Станковича.Государственное агентство по вопросам искусств и художественного образование опубликовало поздравление, в котором использовано пожелание "Пусть музыка, ставшая смыслом вашей жизни, звучит наполную" - и это правда. Станкович – один из самых исполняемых украинских композиторов современности, уступающий по популярности, разве что Мирославу Скорику.Его творческое наследие богато и многообразно, насчитывает на данный момент 6 симфоний, 9 камерных симфоний, музыку к фильмам и спектаклям, оперы и балеты. Тем уникальнее творчество Станковича, что современные украинские композиторы отдают, в целом, предпочтение камерной и хоровой музыке, нечасто создавая театральные произведения.Оперы "Когда цветет папоротник" по произведениям Николая Гоголя имеет киновоплощение и идет во Львовском оперном театре, а балет "Княгиня Ольга" о легендарной древнерусской княгине на либретто Юрия Ильенко и (в днепропетровской версии) Олега Николаева многие годы покоряет сцену Национальной оперы Украины и является жемчужиной в репертуаре Днепропетровского театра оперы и балета.Литературные откровения о "хороших русских" и членах ОУН-УПА*Украинская писательница Оксана Забужко всегда была неоднозначной личностью: с одной стороны, уроженка Волынской области, города Луцка Забужко в украинском литературном пространстве считается самой "женской" писательницей, поднимающей актуальные женские темы, хрупкость и уязвимость женщины в мире мужчин.С другой же стороны Забужко всегда вела активную политическую деятельность националистического толка, с восторгом поддержала Оранжевую Революцию 2004 года (ее даже называли "Оранжевой Кассандрой" за ее статью в американской прессе о независимости и "особом пути" Украины), баллотировалась в Верховную Раду от блока "Наша Украина", выступала в защиту осужденного в России режиссера Олега Сенцова, и, безусловно, всем сердцем поддержала переворот 2014 года.В своих произведения Забужко обращается к табуированным, непривычным для украинского общества темам эротики, однополой женской любви и гендерной социализации женщины в обществе и называет себя последовательницей "матери украинской эмансипации" – модерновой писательницы Ольги Кобылянской.С начала спецоперации она сделала много резких антироссийских заявлений, а 20 сентября дала большое интервью изданию "Волинь.infa", в котором объяснила, почему украинцам не стоит и пытаться вести диалог даже с "хорошими русскими". Под "хорошими русскими" подразумевались россияне, не поддержавшие спецоперацию, и, конкретно, писатель Михаил Шишкин уехавший из России и заявляющий.И совершенно неожиданно для писательницы и деятельницы культуры Забужко объяснила значимость украинской литературы:Таким образом, отрекаясь от литературы, и приписывая ВСУ "уже одержанную победу", Забужко привычно призвала для украинского медиа-пространства, отказаться от произведений писателя Федора Достоевского и "переключиться" на исключительно украинский продукт.Негодование писательницы в отношении Европы понятно – украинские музыканты – Сергей Жадан, Алина Паш, Kalush Orchestra, Олег Скрипка – все чаще и чаще сталкиваются с непонимание на Западе их требований отказать в площадке российским коллегам или организовать сбор средств на ВСУ.Винницкая литературная новинка в духе эпохиТем времени на Винничине радостно отчитались о выходе литературной новинки – книге "Страдания и лавры Владимира Волкодава" писателя Владимира Горлея о жизни националиста и члена ОУН-УПА* родом из Хмельницкой области.В интервью "Укринформу" редактор издательского дома "Моя Винничина" Михаил Каменюк так рассказал о произведении и его герое:Он рассказал, что в основу издания положены публикации западноукраинских газет и журналов за 1960-2016 годы.Волкодав в своей литературной деятельности, в основном, писал об украинских повстанцах и мятежниках, ставя в один ряд Устима Кармелюка и гайдамаков, Тараса Шевченко и деятелей ОУН*.Сам он был осужден в 1944 году за распространение листовок УПА* и девять лет отбывал наказание в Воркуте.*запрещенные в РФ националистические организации

https://ukraina.ru/20220923/1038976064.html

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Мария Нестерова

Мария Нестерова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Мария Нестерова

эксклюзив, культура, опера, музыка, литература