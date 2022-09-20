https://ukraina.ru/20220920/1038884373.html

В Казахстане стали задерживать российские фуры с товарами из Европы - реакция Минтранса РФ

В Казахстане стали задерживать российские фуры с товарами из Европы - реакция Минтранса РФ - 20.09.2022 Украина.ру

В Казахстане стали задерживать российские фуры с товарами из Европы - реакция Минтранса РФ

Из-за новых требований со стороны Астаны в Казахстане начали задерживать российские грузовики с товарами из Европы и изымать у водителей документы, передают 20 сентября "Известия" со ссылкой на Ассоциацию международных автомобильных перевозчиков (АСМАП)

2022-09-20T09:58

2022-09-20T09:58

2022-09-20T09:58

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По словам представителя ассоциации, точные данные о задержанных авто "сообщить невозможно". Он рассказал, что часть из них находится на стоянке для нарушителей, другие — на таможенных терминалах или прямо на дороге.При этом в ассоциации посоветовали российским компаниям временно приостановить перевозки товаров в Казахстан до урегулирования спорной ситуации.Речь идет о транзитных перевозках, когда фуры из Евросоюза до границы с Белоруссией доставляет европейская компания, а после автопоезд прицепляют к грузовикам белорусских или российских организаций и товары везут в Казахстан.С недавних пор власти республики стали требовать от водителей из РФ разрешительные документы на грузы, выданные предшествующему перевозчику — европейской компании. В российском министерстве транспорта отметили, что новое правило нарушает положения соглашений о международном автомобильном сообщении.В Минтрансе РФ обратились к Мининдустрии и инфраструктурного развития Казахстана с призывом освободить задержанные российские грузовики без штрафов.

https://ukraina.ru/20220525/1034033108.html

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новости, казахстан, фуры, грузовики, товары, перевозки, европа, россия