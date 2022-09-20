В Казахстане стали задерживать российские фуры с товарами из Европы - реакция Минтранса РФ - 20.09.2022 Украина.ру
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В Казахстане стали задерживать российские фуры с товарами из Европы - реакция Минтранса РФ
В Казахстане стали задерживать российские фуры с товарами из Европы - реакция Минтранса РФ - 20.09.2022 Украина.ру
В Казахстане стали задерживать российские фуры с товарами из Европы - реакция Минтранса РФ
Из-за новых требований со стороны Астаны в Казахстане начали задерживать российские грузовики с товарами из Европы и изымать у водителей документы, передают 20 сентября "Известия" со ссылкой на Ассоциацию международных автомобильных перевозчиков (АСМАП)
2022-09-20T09:58
2022-09-20T09:58
новости
казахстан
фуры
грузовики
товары
перевозки
европа
россия
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По словам представителя ассоциации, точные данные о задержанных авто "сообщить невозможно". Он рассказал, что часть из них находится на стоянке для нарушителей, другие — на таможенных терминалах или прямо на дороге.При этом в ассоциации посоветовали российским компаниям временно приостановить перевозки товаров в Казахстан до урегулирования спорной ситуации.Речь идет о транзитных перевозках, когда фуры из Евросоюза до границы с Белоруссией доставляет европейская компания, а после автопоезд прицепляют к грузовикам белорусских или российских организаций и товары везут в Казахстан.С недавних пор власти республики стали требовать от водителей из РФ разрешительные документы на грузы, выданные предшествующему перевозчику — европейской компании. В российском министерстве транспорта отметили, что новое правило нарушает положения соглашений о международном автомобильном сообщении.В Минтрансе РФ обратились к Мининдустрии и инфраструктурного развития Казахстана с призывом освободить задержанные российские грузовики без штрафов.
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новости, казахстан, фуры, грузовики, товары, перевозки, европа, россия
Новости, Казахстан, фуры, грузовики, товары, перевозки, Европа, Россия

В Казахстане стали задерживать российские фуры с товарами из Европы - реакция Минтранса РФ

09:58 20.09.2022
 
© РИА Новости . Евгений Карасев / Перейти в фотобанкфуры
фуры - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости . Евгений Карасев
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Из-за новых требований со стороны Астаны в Казахстане начали задерживать российские грузовики с товарами из Европы и изымать у водителей документы, передают 20 сентября "Известия" со ссылкой на Ассоциацию международных автомобильных перевозчиков (АСМАП)
По словам представителя ассоциации, точные данные о задержанных авто "сообщить невозможно". Он рассказал, что часть из них находится на стоянке для нарушителей, другие — на таможенных терминалах или прямо на дороге.
"Все документы у водителей изъяли, поэтому они никуда не могут уехать", — пояснил собеседник издания.
При этом в ассоциации посоветовали российским компаниям временно приостановить перевозки товаров в Казахстан до урегулирования спорной ситуации.
Речь идет о транзитных перевозках, когда фуры из Евросоюза до границы с Белоруссией доставляет европейская компания, а после автопоезд прицепляют к грузовикам белорусских или российских организаций и товары везут в Казахстан.
С недавних пор власти республики стали требовать от водителей из РФ разрешительные документы на грузы, выданные предшествующему перевозчику — европейской компании. В российском министерстве транспорта отметили, что новое правило нарушает положения соглашений о международном автомобильном сообщении.
В Минтрансе РФ обратились к Мининдустрии и инфраструктурного развития Казахстана с призывом освободить задержанные российские грузовики без штрафов.
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