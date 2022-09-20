Politico: США намерены отдать Ташкенту и Душанбе самолеты в обмен на помощь по Афганистану - 20.09.2022 Украина.ру
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Politico: США намерены отдать Ташкенту и Душанбе самолеты в обмен на помощь по Афганистану
Politico: США намерены отдать Ташкенту и Душанбе самолеты в обмен на помощь по Афганистану - 20.09.2022 Украина.ру
Politico: США намерены отдать Ташкенту и Душанбе самолеты в обмен на помощь по Афганистану
США планируют передать Узбекистану и Таджикистану часть военных самолетов в обмен на помощь в борьбе с террористами в Афганистане, сообщило онлайн-издание Politico
2022-09-20T08:06
2022-09-20T08:06
афганистан
новости
таджикистан
узбекистан
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По информации источника, речь идет о воздушных судах американского происхождения, на которых в 2021 году бежали в соседние страны афганские летчики, спасаясь от представителей "Талибана"*.Согласно информации журналистов, "Талибан"* требуют от соседей вернуть легкие штурмовики и вертолеты, которыми Вашингтон снабжал свергнутое правительство Афганистана.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://ukraina.ru/20211210/1032849470.html
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афганистан, новости, таджикистан, узбекистан
Афганистан, Новости, Таджикистан, Узбекистан

Politico: США намерены отдать Ташкенту и Душанбе самолеты в обмен на помощь по Афганистану

08:06 20.09.2022
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСтраны мира. Афганистан
Страны мира. Афганистан - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости . Валерий Мельников
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США планируют передать Узбекистану и Таджикистану часть военных самолетов в обмен на помощь в борьбе с террористами в Афганистане, сообщило онлайн-издание Politico
По информации источника, речь идет о воздушных судах американского происхождения, на которых в 2021 году бежали в соседние страны афганские летчики, спасаясь от представителей "Талибана"*.
"План состоит в том, чтобы передать некоторое количество воздушных судов правительствам Узбекистана и Таджикистана в обмен на неформальное соглашение об углублении наших отношений в сфере безопасности в части охраны границ и контртерроризма", - сказано в публикации со ссылкой на неназванного чиновника.
Согласно информации журналистов, "Талибан"* требуют от соседей вернуть легкие штурмовики и вертолеты, которыми Вашингтон снабжал свергнутое правительство Афганистана.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
Совместные военные учения вооруженных сил Грузии и США Достойный партнёр - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
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«Следующий Афганистан». Что Вашингтон будет делать с Украиной дальшеЗамглавы МИД России Сергей Рябков не исключил повторения Карибского кризиса из-за военной деятельности у российских границ. Он подчеркнул, что Кремль требует гарантий безопасности. Эти слова прозвучали после беседы лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Темой была напряженность вокруг Украины. Будет ли разрядка - узнавала Украина.ру
 
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