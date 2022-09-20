https://ukraina.ru/20220920/1038880612.html

Politico: США намерены отдать Ташкенту и Душанбе самолеты в обмен на помощь по Афганистану

Politico: США намерены отдать Ташкенту и Душанбе самолеты в обмен на помощь по Афганистану - 20.09.2022 Украина.ру

Politico: США намерены отдать Ташкенту и Душанбе самолеты в обмен на помощь по Афганистану

США планируют передать Узбекистану и Таджикистану часть военных самолетов в обмен на помощь в борьбе с террористами в Афганистане, сообщило онлайн-издание Politico

2022-09-20T08:06

2022-09-20T08:06

2022-09-20T08:06

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узбекистан

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По информации источника, речь идет о воздушных судах американского происхождения, на которых в 2021 году бежали в соседние страны афганские летчики, спасаясь от представителей "Талибана"*.Согласно информации журналистов, "Талибан"* требуют от соседей вернуть легкие штурмовики и вертолеты, которыми Вашингтон снабжал свергнутое правительство Афганистана.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://ukraina.ru/20211210/1032849470.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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афганистан, новости, таджикистан, узбекистан