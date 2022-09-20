Politico: США намерены отдать Ташкенту и Душанбе самолеты в обмен на помощь по Афганистану
США планируют передать Узбекистану и Таджикистану часть военных самолетов в обмен на помощь в борьбе с террористами в Афганистане, сообщило онлайн-издание Politico
По информации источника, речь идет о воздушных судах американского происхождения, на которых в 2021 году бежали в соседние страны афганские летчики, спасаясь от представителей "Талибана"*.
"План состоит в том, чтобы передать некоторое количество воздушных судов правительствам Узбекистана и Таджикистана в обмен на неформальное соглашение об углублении наших отношений в сфере безопасности в части охраны границ и контртерроризма", - сказано в публикации со ссылкой на неназванного чиновника.
Согласно информации журналистов, "Талибан"* требуют от соседей вернуть легкие штурмовики и вертолеты, которыми Вашингтон снабжал свергнутое правительство Афганистана.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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