https://ukraina.ru/20220920/1038847924.html

Осетинский снайпер рассказал, почему его земляки принимают участие в спецоперации

Осетинский снайпер рассказал, почему его земляки принимают участие в спецоперации - 20.09.2022 Украина.ру

Осетинский снайпер рассказал, почему его земляки принимают участие в спецоперации

Главной мотивацией осетинских добровольцев является защита мирного населения Донбасса. Об этом в интервью Украина.ру рассказал Коста, командир осетинской снайперской группы, принимающей участие в вооружённом конфликте на Украине в составе союзных сил

2022-09-20T04:45

2022-09-20T04:45

2022-09-20T04:45

спецоперация

новости

снайпер

добровольцы

донбасс

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Он отметил, что осетинские добровольцы приняли участие в донбасском конфликте ещё в 2014 году, когда Россия в него не вмешивалась.Он добавил, что нынешние военные действия тяжелее, чем вооружённые столкновения 2014 года, но, добавил, что осетинские снайперы превосходят своих противников, воюющих на стороне ВСУ, за счёт опыта и мотивации.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220612/1034136789.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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спецоперация, новости, снайпер, добровольцы, донбасс