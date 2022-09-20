Осетинский снайпер рассказал, почему его земляки принимают участие в спецоперации - 20.09.2022 Украина.ру
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Осетинский снайпер рассказал, почему его земляки принимают участие в спецоперации
Осетинский снайпер рассказал, почему его земляки принимают участие в спецоперации - 20.09.2022 Украина.ру
Осетинский снайпер рассказал, почему его земляки принимают участие в спецоперации
Главной мотивацией осетинских добровольцев является защита мирного населения Донбасса. Об этом в интервью Украина.ру рассказал Коста, командир осетинской снайперской группы, принимающей участие в вооружённом конфликте на Украине в составе союзных сил
2022-09-20T04:45
2022-09-20T04:45
спецоперация
новости
снайпер
добровольцы
донбасс
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Он отметил, что осетинские добровольцы приняли участие в донбасском конфликте ещё в 2014 году, когда Россия в него не вмешивалась.Он добавил, что нынешние военные действия тяжелее, чем вооружённые столкновения 2014 года, но, добавил, что осетинские снайперы превосходят своих противников, воюющих на стороне ВСУ, за счёт опыта и мотивации.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220612/1034136789.html
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спецоперация, новости, снайпер, добровольцы, донбасс
Спецоперация, Новости, снайпер, добровольцы, Донбасс

Осетинский снайпер рассказал, почему его земляки принимают участие в спецоперации

04:45 20.09.2022
 
© Командування об'єднаних сил ЗС УкраїниВСУ снайпер
ВСУ снайпер
© Командування об'єднаних сил ЗС України
Читать в
Главной мотивацией осетинских добровольцев является защита мирного населения Донбасса. Об этом в интервью Украина.ру рассказал Коста, командир осетинской снайперской группы, принимающей участие в вооружённом конфликте на Украине в составе союзных сил
Он отметил, что осетинские добровольцы приняли участие в донбасском конфликте ещё в 2014 году, когда Россия в него не вмешивалась.

Украина здесь все разрушила. Сколько людей погибло. А сколько детей погибло. Я впервые приехал сюда еще в 2014 году. Я помню, что когда в Макеевке был прилёт, прямо на моих глазах погибли двухгодовалая девочка и девятилетний пацан

Коста
Командир осетинской снайперской группы
Он добавил, что нынешние военные действия тяжелее, чем вооружённые столкновения 2014 года, но, добавил, что осетинские снайперы превосходят своих противников, воюющих на стороне ВСУ, за счёт опыта и мотивации.
Чистка оружия бойцами снайперского взвода МВД ЛНР - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
12 июня, 10:28
«Эта проблема досталась от советской армии». Как работают снайперы в зоне Специальной военной операцииРоссийские, донецкие и луганские солдаты и офицеры в зоне Специальной военной операции столкнулись с подготовленными украинскими снайперами, вооруженными дальнобойными винтовками и подготовленными западными инструкторами. И это поставило перед военными экспертами вопрос: что и как менять в отечественном снайпинге
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
СпецоперацияНовостиснайпердобровольцыДонбасс
 
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