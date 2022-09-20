Осетинский снайпер рассказал, почему его земляки принимают участие в спецоперации
Главной мотивацией осетинских добровольцев является защита мирного населения Донбасса. Об этом в интервью Украина.ру рассказал Коста, командир осетинской снайперской группы, принимающей участие в вооружённом конфликте на Украине в составе союзных сил
Он отметил, что осетинские добровольцы приняли участие в донбасском конфликте ещё в 2014 году, когда Россия в него не вмешивалась.
Украина здесь все разрушила. Сколько людей погибло. А сколько детей погибло. Я впервые приехал сюда еще в 2014 году. Я помню, что когда в Макеевке был прилёт, прямо на моих глазах погибли двухгодовалая девочка и девятилетний пацан
Он добавил, что нынешние военные действия тяжелее, чем вооружённые столкновения 2014 года, но, добавил, что осетинские снайперы превосходят своих противников, воюющих на стороне ВСУ, за счёт опыта и мотивации.
12 июня, 10:28«Эта проблема досталась от советской армии». Как работают снайперы в зоне Специальной военной операцииРоссийские, донецкие и луганские солдаты и офицеры в зоне Специальной военной операции столкнулись с подготовленными украинскими снайперами, вооруженными дальнобойными винтовками и подготовленными западными инструкторами. И это поставило перед военными экспертами вопрос: что и как менять в отечественном снайпинге
Полный текст интервью можно прочитать здесь.