https://ukraina.ru/20220917/1038824756.html

Минздрав Киргизии: в конфликте на границе с Таджикистаном пострадало 103 человека

Минздрав Киргизии: в конфликте на границе с Таджикистаном пострадало 103 человека - 17.09.2022 Украина.ру

Минздрав Киргизии: в конфликте на границе с Таджикистаном пострадало 103 человека

Количество пострадавших граждан Киргизии во время боестолкновений на киргизо-таджикской границе выросло до 103 человек, сообщили РИА Новости 16 сентября в пресс-службе киргизского минздрава

2022-09-17T11:19

2022-09-17T11:19

2022-09-17T11:19

новости

киргизия

конфликт

таджикистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103316/95/1033169586_0:0:983:554_1920x0_80_0_0_b52f4356286e39d29b5fa35aa64b2dcb.jpg

Ранее в Бишкеке заявляли, что в конфликте пострадали 87 человек, еще 24 погибли.Вооруженные столкновения на киргизско-таджикской границе начались 14 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. 16 сентября Пограничная служба Киргизии сообщила, что военные прекратили стрельбу на границе с Таджикистаном.

https://ukraina.ru/20220916/1038804293.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, киргизия, конфликт, таджикистан