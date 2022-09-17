Минздрав Киргизии: в конфликте на границе с Таджикистаном пострадало 103 человека - 17.09.2022 Украина.ру
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Минздрав Киргизии: в конфликте на границе с Таджикистаном пострадало 103 человека
Минздрав Киргизии: в конфликте на границе с Таджикистаном пострадало 103 человека - 17.09.2022 Украина.ру
Минздрав Киргизии: в конфликте на границе с Таджикистаном пострадало 103 человека
Количество пострадавших граждан Киргизии во время боестолкновений на киргизо-таджикской границе выросло до 103 человек, сообщили РИА Новости 16 сентября в пресс-службе киргизского минздрава
2022-09-17T11:19
2022-09-17T11:19
новости
киргизия
конфликт
таджикистан
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Ранее в Бишкеке заявляли, что в конфликте пострадали 87 человек, еще 24 погибли.Вооруженные столкновения на киргизско-таджикской границе начались 14 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. 16 сентября Пограничная служба Киргизии сообщила, что военные прекратили стрельбу на границе с Таджикистаном.
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новости, киргизия, конфликт, таджикистан
Новости, Киргизия, конфликт, Таджикистан

Минздрав Киргизии: в конфликте на границе с Таджикистаном пострадало 103 человека

11:19 17.09.2022
 
© РИА Новости . Сыргак Бактыяров / Перейти в фотобанкСитуация на киргизско-таджикской границе
Ситуация на киргизско-таджикской границе - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
© РИА Новости . Сыргак Бактыяров
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Количество пострадавших граждан Киргизии во время боестолкновений на киргизо-таджикской границе выросло до 103 человек, сообщили РИА Новости 16 сентября в пресс-службе киргизского минздрава
Ранее в Бишкеке заявляли, что в конфликте пострадали 87 человек, еще 24 погибли.
"По состоянию на 9.00 (6.00 мск - ред.) 17 сентября количество пострадавших, поступивших в организации здравоохранения, составило 103 человека, из них 5 отправлено на амбулаторное лечение", - заявил представитель пресс-службы.
Вооруженные столкновения на киргизско-таджикской границе начались 14 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. 16 сентября Пограничная служба Киргизии сообщила, что военные прекратили стрельбу на границе с Таджикистаном.
граница Таджикистан Киргизия пограничник столкновения оружие
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