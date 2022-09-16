https://ukraina.ru/20220916/1038781146.html

Эксперт рассказал, как можно создать "зону безопасности" вокруг Запорожской АЭС

Эксперт рассказал, как можно создать "зону безопасности" вокруг Запорожской АЭС - 16.09.2022 Украина.ру

Эксперт рассказал, как можно создать "зону безопасности" вокруг Запорожской АЭС

Для создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС и города Энергодара достаточно обязать киевский режим прекратить артиллерийские удары по ним. Такое мнение выразил в интервью Украина.ру советник генерального директора концерна "Росэнергоатом", руководитель Проектного офиса по региональной политике и развитию территорий Ренат Карчаа

2022-09-16T07:07

2022-09-16T07:07

2022-09-16T07:07

спецоперация

новости

запорожская аэс

обстрелы

киевский режим

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По его словам, разговоры о создании зоны безопасности вокруг ЗАЭС в том формате, в каком они ведутся сегодня, напоминают "манипулятивную демагогию".По его словам, возможной целью создания такой зоны было бы просто выдавливание России с прилегающей территории для того, чтобы облегчить ведение военных действий киевскому режиму.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220911/1038624158.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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спецоперация, новости, запорожская аэс, обстрелы, киевский режим