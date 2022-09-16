Эксперт рассказал, как можно создать "зону безопасности" вокруг Запорожской АЭС - 16.09.2022 Украина.ру
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Эксперт рассказал, как можно создать "зону безопасности" вокруг Запорожской АЭС
Эксперт рассказал, как можно создать "зону безопасности" вокруг Запорожской АЭС - 16.09.2022 Украина.ру
Эксперт рассказал, как можно создать "зону безопасности" вокруг Запорожской АЭС
Для создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС и города Энергодара достаточно обязать киевский режим прекратить артиллерийские удары по ним. Такое мнение выразил в интервью Украина.ру советник генерального директора концерна "Росэнергоатом", руководитель Проектного офиса по региональной политике и развитию территорий Ренат Карчаа
2022-09-16T07:07
2022-09-16T07:07
спецоперация
новости
запорожская аэс
обстрелы
киевский режим
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По его словам, разговоры о создании зоны безопасности вокруг ЗАЭС в том формате, в каком они ведутся сегодня, напоминают "манипулятивную демагогию".По его словам, возможной целью создания такой зоны было бы просто выдавливание России с прилегающей территории для того, чтобы облегчить ведение военных действий киевскому режиму.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220911/1038624158.html
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спецоперация, новости, запорожская аэс, обстрелы, киевский режим
Спецоперация, Новости, Запорожская АЭС, обстрелы, киевский режим

Эксперт рассказал, как можно создать "зону безопасности" вокруг Запорожской АЭС

07:07 16.09.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкНовая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Для создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС и города Энергодара достаточно обязать киевский режим прекратить артиллерийские удары по ним. Такое мнение выразил в интервью Украина.ру советник генерального директора концерна "Росэнергоатом", руководитель Проектного офиса по региональной политике и развитию территорий Ренат Карчаа
По его словам, разговоры о создании зоны безопасности вокруг ЗАЭС в том формате, в каком они ведутся сегодня, напоминают "манипулятивную демагогию".
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
11 сентября, 16:43
В Мелитополе назвали условия возобновления работы Запорожской АЭСРабота Запорожской АЭС может быть возобновлена после прекращения её обстрелов со стороны киевского режима и отодвигания линии фронта от ядерного объекта. Об этом член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил 11 сентября агентству РИА Новости
По его словам, возможной целью создания такой зоны было бы просто выдавливание России с прилегающей территории для того, чтобы облегчить ведение военных действий киевскому режиму.

Единственный действенный способ обеспечения ядерной безопасности на Запорожской АЭС – создание механизмов по принуждению украинского режима к прекращению артиллерийских ударов по станции

Ренат Карчаа
Ренат Карчаа
Cоветник генерального директора концерна "Росэнергоатом"
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
СпецоперацияНовостиЗапорожская АЭСобстрелыкиевский режим
 
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