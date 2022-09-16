Эксперт рассказал, как можно создать "зону безопасности" вокруг Запорожской АЭС
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкНовая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС
Для создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС и города Энергодара достаточно обязать киевский режим прекратить артиллерийские удары по ним. Такое мнение выразил в интервью Украина.ру советник генерального директора концерна "Росэнергоатом", руководитель Проектного офиса по региональной политике и развитию территорий Ренат Карчаа
По его словам, разговоры о создании зоны безопасности вокруг ЗАЭС в том формате, в каком они ведутся сегодня, напоминают "манипулятивную демагогию".
11 сентября, 16:43В Мелитополе назвали условия возобновления работы Запорожской АЭСРабота Запорожской АЭС может быть возобновлена после прекращения её обстрелов со стороны киевского режима и отодвигания линии фронта от ядерного объекта. Об этом член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил 11 сентября агентству РИА Новости
По его словам, возможной целью создания такой зоны было бы просто выдавливание России с прилегающей территории для того, чтобы облегчить ведение военных действий киевскому режиму.
Единственный действенный способ обеспечения ядерной безопасности на Запорожской АЭС – создание механизмов по принуждению украинского режима к прекращению артиллерийских ударов по станции
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.