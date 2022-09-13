В Китае рассказали, являются ли события в Харьковской области "поворотным моментом" конфликта на Украине - 13.09.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220913/1038670794.html
В Китае рассказали, являются ли события в Харьковской области "поворотным моментом" конфликта на Украине
В Китае рассказали, являются ли события в Харьковской области "поворотным моментом" конфликта на Украине - 13.09.2022 Украина.ру
В Китае рассказали, являются ли события в Харьковской области "поворотным моментом" конфликта на Украине
Западные СМИ аплодируют ВСУ за восстановление контроля над некоторыми городами Харьковской области и называют эти события "поворотным моментом" конфликта на Украине. Однако китайские эксперты говорят, что, несмотря на успешную тактическую контратаку, киевскому режиму рано праздновать победу. Об этом пишет 12 сентября китайская газета Global Times
2022-09-13T09:17
2022-09-13T09:17
спецоперация
новости
китай
харьковская область
киевский режим
всу
сми
контрнаступление
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103404/27/1034042789_0:26:960:566_1920x0_80_0_0_df7ac773a2f0b6a5a24a7e5da20fe2b3.jpg.webp
В статье отмечается, что контрнаступление ВСУ не означает, что российские войска будут продолжать потерю своих позиций, особенно теперь, когда они перегруппировались на донецком направлении.Между Россией и Украиной всё ещё существует огромный разрыв в военной силе, отмечает газета.События в Харьковской области прокомментировал Цуй Хэн, научный сотрудник Центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета.По мнению эксперта, ещё слишком рано называть последние события "поворотным моментом" вооружённого конфликта, как это делают западные СМИ.Однако помощь Запада киевскому режиму, скорее всего, затянет конфликт, считает издание.
https://ukraina.ru/20220912/1038656440.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103404/27/1034042789_34:0:887:640_1920x0_80_0_0_4263aed66a58ee280d6c5df69868c0ce.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
спецоперация, новости, китай, харьковская область, киевский режим, всу, сми, контрнаступление
Спецоперация, Новости, Китай, Харьковская область, киевский режим, ВСУ, СМИ, контрнаступление

В Китае рассказали, являются ли события в Харьковской области "поворотным моментом" конфликта на Украине

09:17 13.09.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task ForceВСУ танк флаг украинский военнослужащий оружие
ВСУ танк флаг украинский военнослужащий оружие - РИА Новости, 1920, 13.09.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
Читать в
Западные СМИ аплодируют ВСУ за восстановление контроля над некоторыми городами Харьковской области и называют эти события "поворотным моментом" конфликта на Украине. Однако китайские эксперты говорят, что, несмотря на успешную тактическую контратаку, киевскому режиму рано праздновать победу. Об этом пишет 12 сентября китайская газета Global Times
В статье отмечается, что контрнаступление ВСУ не означает, что российские войска будут продолжать потерю своих позиций, особенно теперь, когда они перегруппировались на донецком направлении.
Между Россией и Украиной всё ещё существует огромный разрыв в военной силе, отмечает газета.
События в Харьковской области прокомментировал Цуй Хэн, научный сотрудник Центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета.

Украинские войска предприняли успешную контратаку, когда они поняли, что на Харьковском фронте имеется нехватка российских войск, но это [событие] значительно только на тактическом уровне, а не для конфликта в целом

По мнению эксперта, ещё слишком рано называть последние события "поворотным моментом" вооружённого конфликта, как это делают западные СМИ.
Юрий Кнутов интервью
Вчера, 19:04
Юрий Кнутов: Плохо, что ВСУ приблизилось к границе РФ, но зато хорошо, что наши не попали в окружение
Однако помощь Запада киевскому режиму, скорее всего, затянет конфликт, считает издание.
 
СпецоперацияНовостиКитайХарьковская областькиевский режимВСУСМИконтрнаступление
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:52В Харьковской области арестовали сотрудницу администрации одного из поселков
09:38В Армении заявили об убитых и раненных в результате конфликта на границе с Азербайджаном
09:37Харьковская область снова осталась без света
09:33В Харькове остановили метро
09:29Всё только начинается. Что на самом деле произошло в результате российских ударов по энергетике Украины
09:20"Сжиженные молекулы свободы": Пушков ответил Санду о цене на газ
09:17В Китае рассказали, являются ли события в Харьковской области "поворотным моментом" конфликта на Украине
09:00Безопасность Херсонской области, проблемы с дипломатами из РФ. Главное на Украине на утро 13 сентября
08:58ВСУ обстреляли Брянку в ЛНР из РСЗО HIMARS
08:56Япония будет расследовать преступления на Украине
08:48Житель Херсонской области бросил гранату в кафе за $150 от СБУ
08:41Российским школьникам на уроках истории будут рассказывать о спецоперации
08:30"Либо успех, либо снимут с довольствия": Гаспарян назвал цену "великой украинской перемоги"
08:25Пашинян обсудил с Макроном ситуацию на границе Армении с Азербайджаном
08:22"Будет, как в Буче": Гаспарян о политических репрессиях над населением, которое оказалось под "хутором"
08:15Снайпер ВСУ о Новороссии: я в школе плохо учился, историю не знаю
08:11Патрушев заявил, что цели спецоперации на Украине будут достигнуты
08:07"Одни и те же ошибки": Гаспарян о возможном повторении "бучинского сценария" в Балаклее
08:02Украина запрашивает у США ракеты большой дальности ATACMS для наступления
08:00Снайпер ВСУ, выдававший себя за беженца, рассказал, что собирался делать в России
Лента новостейМолния