В Китае рассказали, являются ли события в Харьковской области "поворотным моментом" конфликта на Украине
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task ForceВСУ танк флаг украинский военнослужащий оружие
Западные СМИ аплодируют ВСУ за восстановление контроля над некоторыми городами Харьковской области и называют эти события "поворотным моментом" конфликта на Украине. Однако китайские эксперты говорят, что, несмотря на успешную тактическую контратаку, киевскому режиму рано праздновать победу. Об этом пишет 12 сентября китайская газета Global Times
В статье отмечается, что контрнаступление ВСУ не означает, что российские войска будут продолжать потерю своих позиций, особенно теперь, когда они перегруппировались на донецком направлении.
Между Россией и Украиной всё ещё существует огромный разрыв в военной силе, отмечает газета.
События в Харьковской области прокомментировал Цуй Хэн, научный сотрудник Центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета.
Украинские войска предприняли успешную контратаку, когда они поняли, что на Харьковском фронте имеется нехватка российских войск, но это [событие] значительно только на тактическом уровне, а не для конфликта в целом
По мнению эксперта, ещё слишком рано называть последние события "поворотным моментом" вооружённого конфликта, как это делают западные СМИ.
Однако помощь Запада киевскому режиму, скорее всего, затянет конфликт, считает издание.