https://ukraina.ru/20220913/1038670794.html

В Китае рассказали, являются ли события в Харьковской области "поворотным моментом" конфликта на Украине

В Китае рассказали, являются ли события в Харьковской области "поворотным моментом" конфликта на Украине - 13.09.2022 Украина.ру

В Китае рассказали, являются ли события в Харьковской области "поворотным моментом" конфликта на Украине

Западные СМИ аплодируют ВСУ за восстановление контроля над некоторыми городами Харьковской области и называют эти события "поворотным моментом" конфликта на Украине. Однако китайские эксперты говорят, что, несмотря на успешную тактическую контратаку, киевскому режиму рано праздновать победу. Об этом пишет 12 сентября китайская газета Global Times

2022-09-13T09:17

2022-09-13T09:17

2022-09-13T09:17

спецоперация

новости

китай

харьковская область

киевский режим

всу

сми

контрнаступление

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В статье отмечается, что контрнаступление ВСУ не означает, что российские войска будут продолжать потерю своих позиций, особенно теперь, когда они перегруппировались на донецком направлении.Между Россией и Украиной всё ещё существует огромный разрыв в военной силе, отмечает газета.События в Харьковской области прокомментировал Цуй Хэн, научный сотрудник Центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета.По мнению эксперта, ещё слишком рано называть последние события "поворотным моментом" вооружённого конфликта, как это делают западные СМИ.Однако помощь Запада киевскому режиму, скорее всего, затянет конфликт, считает издание.

https://ukraina.ru/20220912/1038656440.html

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спецоперация, новости, китай, харьковская область, киевский режим, всу, сми, контрнаступление