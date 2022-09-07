https://ukraina.ru/20220907/1038503981.html

"Тепло и мухи не кусают": Россия предложит европейцам работу в Новосибирске после победы на Украине

"Тепло и мухи не кусают": Россия предложит европейцам работу в Новосибирске после победы на Украине - 07.09.2022 Украина.ру

"Тепло и мухи не кусают": Россия предложит европейцам работу в Новосибирске после победы на Украине

Россия может потребовать от Запада деньги на восстановление Украины после победы, но вряд ли в Европе останутся ресурсы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог-американист Дмитрий Дробницкий

2022-09-07T07:24

2022-09-07T07:24

2022-09-07T07:24

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Европейский союз трудно спрогнозировать вперед на 15 лет, считает Дробницкий. России следует сосредоточиться на развитии собственного пространства и ближайшего окружения. У Европы нужно забирать специалистов и технологии, для этого нужна государственная программа, предложил эксперт.Европе бессмысленно что-то предъявлять, продолжил эксперт. "Надо брать явочным порядком - специалистами и украденными ими технологиями", заключил он.Полностью текст интервью читайте здесь

https://ukraina.ru/20220903/1038416507.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, европа, специалисты, работа, россия