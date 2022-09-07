"Тепло и мухи не кусают": Россия предложит европейцам работу в Новосибирске после победы на Украине
Россия может потребовать от Запада деньги на восстановление Украины после победы, но вряд ли в Европе останутся ресурсы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог-американист Дмитрий Дробницкий
Европейский союз трудно спрогнозировать вперед на 15 лет, считает Дробницкий. России следует сосредоточиться на развитии собственного пространства и ближайшего окружения. У Европы нужно забирать специалистов и технологии, для этого нужна государственная программа, предложил эксперт.
"Если мы и можем что-то брать от Европы, так это специалистов. У нас тепло и детей трансгендерами не делают в школах. Приходите и работайте. Вот Новосибирск, вот Севморпуть. Тепло и мухи не кусают", - сказал он.
Европе бессмысленно что-то предъявлять, продолжил эксперт. "Надо брать явочным порядком - специалистами и украденными ими технологиями", заключил он.
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3 сентября, 18:01В Германии рассказали о грядущей потере Киевом одного из союзников в ЕвропеОбщественное мнение в Австрии и официальная Вена начинают склоняться в пользу отмены антироссийских санкций на фоне приближающихся холодов и сильно подскочивших счетов за электроэнергию. Об этом говорится в статье, опубликованной 1 сентября в немецкой газете Die Welt