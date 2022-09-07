"Тепло и мухи не кусают": Россия предложит европейцам работу в Новосибирске после победы на Украине - 07.09.2022 Украина.ру
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"Тепло и мухи не кусают": Россия предложит европейцам работу в Новосибирске после победы на Украине
"Тепло и мухи не кусают": Россия предложит европейцам работу в Новосибирске после победы на Украине - 07.09.2022 Украина.ру
"Тепло и мухи не кусают": Россия предложит европейцам работу в Новосибирске после победы на Украине
Россия может потребовать от Запада деньги на восстановление Украины после победы, но вряд ли в Европе останутся ресурсы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог-американист Дмитрий Дробницкий
2022-09-07T07:24
2022-09-07T07:24
новости
европа
специалисты
работа
россия
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Европейский союз трудно спрогнозировать вперед на 15 лет, считает Дробницкий. России следует сосредоточиться на развитии собственного пространства и ближайшего окружения. У Европы нужно забирать специалистов и технологии, для этого нужна государственная программа, предложил эксперт.Европе бессмысленно что-то предъявлять, продолжил эксперт. "Надо брать явочным порядком - специалистами и украденными ими технологиями", заключил он.Полностью текст интервью читайте здесь
https://ukraina.ru/20220903/1038416507.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, европа, специалисты, работа, россия
Новости, Европа, специалисты, работа, Россия

"Тепло и мухи не кусают": Россия предложит европейцам работу в Новосибирске после победы на Украине

07:24 07.09.2022
 
© РИА Новости . Василий Батанов / Перейти в фотобанкСбор урожая клубники в Крыму
Сбор урожая клубники в Крыму - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости . Василий Батанов
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Россия может потребовать от Запада деньги на восстановление Украины после победы, но вряд ли в Европе останутся ресурсы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог-американист Дмитрий Дробницкий
Европейский союз трудно спрогнозировать вперед на 15 лет, считает Дробницкий. России следует сосредоточиться на развитии собственного пространства и ближайшего окружения. У Европы нужно забирать специалистов и технологии, для этого нужна государственная программа, предложил эксперт.
"Если мы и можем что-то брать от Европы, так это специалистов. У нас тепло и детей трансгендерами не делают в школах. Приходите и работайте. Вот Новосибирск, вот Севморпуть. Тепло и мухи не кусают", - сказал он.
Европе бессмысленно что-то предъявлять, продолжил эксперт. "Надо брать явочным порядком - специалистами и украденными ими технологиями", заключил он.
Полностью текст интервью читайте здесь
Города мира. Вена - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
3 сентября, 18:01
В Германии рассказали о грядущей потере Киевом одного из союзников в ЕвропеОбщественное мнение в Австрии и официальная Вена начинают склоняться в пользу отмены антироссийских санкций на фоне приближающихся холодов и сильно подскочивших счетов за электроэнергию. Об этом говорится в статье, опубликованной 1 сентября в немецкой газете Die Welt
 
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