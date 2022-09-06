"Оттуда идет само зло": Константинов рассказал, по каким местам на Украине надо ударить российской армии - 06.09.2022 Украина.ру
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"Оттуда идет само зло": Константинов рассказал, по каким местам на Украине надо ударить российской армии
"Оттуда идет само зло": Константинов рассказал, по каким местам на Украине надо ударить российской армии - 06.09.2022 Украина.ру
"Оттуда идет само зло": Константинов рассказал, по каким местам на Украине надо ударить российской армии
России нужно ударить по центрам принятия решений на Украине, чтобы уничтожить президента Украины Владимира Зеленского и его команду, сказал председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в интервью Украина.ру
2022-09-06T06:23
2022-09-06T06:23
владимир зеленский
сбу
новости
россия
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Президент Украины Владимир Зеленский и его команда уничтожили государственность, виновны в гибели тысяч людей. За эти преступления Зеленский должен ответить, заявил спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов. Константинов назвал СБУ преступной террористической организацией. Украинские спецслужбы совершают подрывы, диверсии и преступления. России нужно также уничтожить и СБУ, заключил Константинов.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220905/1038455087.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир зеленский, сбу, новости, россия
Владимир Зеленский, СБУ, Новости, Россия

"Оттуда идет само зло": Константинов рассказал, по каким местам на Украине надо ударить российской армии

06:23 06.09.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкАкция с требованием отставки Зеленского в Киеве
Акция с требованием отставки Зеленского в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости . Стрингер
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России нужно ударить по центрам принятия решений на Украине, чтобы уничтожить президента Украины Владимира Зеленского и его команду, сказал председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в интервью Украина.ру
Президент Украины Владимир Зеленский и его команда уничтожили государственность, виновны в гибели тысяч людей. За эти преступления Зеленский должен ответить, заявил спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов.
Мое мнение: надо бить не по центру и жилым кварталам Киева, а по центру принятия решений. Потому что оттуда идет само зло. Не просто ошибочные какие-то решения, а дистиллированное зло. Зеленский и его команда должны быть уничтожены, политически — они уже трупы. Они убили украинскую государственность, принесли в страну тысячи смертей, за которые им придется отвечать.
Владимир Константинов
Владимир Константинов
Председатель Госсовета Республики Крым
Константинов назвал СБУ преступной террористической организацией. Украинские спецслужбы совершают подрывы, диверсии и преступления. России нужно также уничтожить и СБУ, заключил Константинов.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Зеленский 2021 - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
Вчера, 16:33
Режим, построенный на лжи. Кровавая изнанка украинской неправды
 
Владимир ЗеленскийСБУНовостиРоссия
 
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