https://ukraina.ru/20220906/1038464637.html

"Оттуда идет само зло": Константинов рассказал, по каким местам на Украине надо ударить российской армии

"Оттуда идет само зло": Константинов рассказал, по каким местам на Украине надо ударить российской армии - 06.09.2022 Украина.ру

"Оттуда идет само зло": Константинов рассказал, по каким местам на Украине надо ударить российской армии

России нужно ударить по центрам принятия решений на Украине, чтобы уничтожить президента Украины Владимира Зеленского и его команду, сказал председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в интервью Украина.ру

2022-09-06T06:23

2022-09-06T06:23

2022-09-06T06:23

владимир зеленский

сбу

новости

россия

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Президент Украины Владимир Зеленский и его команда уничтожили государственность, виновны в гибели тысяч людей. За эти преступления Зеленский должен ответить, заявил спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов. Константинов назвал СБУ преступной террористической организацией. Украинские спецслужбы совершают подрывы, диверсии и преступления. России нужно также уничтожить и СБУ, заключил Константинов.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220905/1038455087.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

владимир зеленский, сбу, новости, россия