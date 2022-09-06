"Оттуда идет само зло": Константинов рассказал, по каким местам на Украине надо ударить российской армии
России нужно ударить по центрам принятия решений на Украине, чтобы уничтожить президента Украины Владимира Зеленского и его команду, сказал председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в интервью Украина.ру
Президент Украины Владимир Зеленский и его команда уничтожили государственность, виновны в гибели тысяч людей. За эти преступления Зеленский должен ответить, заявил спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов.
Мое мнение: надо бить не по центру и жилым кварталам Киева, а по центру принятия решений. Потому что оттуда идет само зло. Не просто ошибочные какие-то решения, а дистиллированное зло. Зеленский и его команда должны быть уничтожены, политически — они уже трупы. Они убили украинскую государственность, принесли в страну тысячи смертей, за которые им придется отвечать.
Константинов назвал СБУ преступной террористической организацией. Украинские спецслужбы совершают подрывы, диверсии и преступления. России нужно также уничтожить и СБУ, заключил Константинов.
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