https://ukraina.ru/20220903/1038397870.html

"Права человека выбросили в урну": депутат рассказал о псевдоценностях на Украине

"Права человека выбросили в урну": депутат рассказал о псевдоценностях на Украине - 03.09.2022 Украина.ру

"Права человека выбросили в урну": депутат рассказал о псевдоценностях на Украине

Свободу слова, права человека и прочие "общечеловеческие ценности" на Украине "просто взяли и выбросили в урну", сказал экс-депутат Верховной Рады трех созывов Спиридон Килинкаров в интервью Украина.ру

2022-09-03T04:53

2022-09-03T04:53

2022-09-03T04:53

новости

украина

депутат

права человека

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Так он прокомментировал принятие украинским парламентом в первом чтении закона о медиа, который позволяет в случае его вступления в силу закрывать без суда и следствия любое средство массовой информации. Причем, подчеркивает он, этих ценностей нет и не было ни на Украине, ни в Европе, а "была только иллюзия, в которой вполне комфортно жилось до тех пор, пока люди не поняли, что это больше не работает".Интервью со Спиридоном Килинкаровым читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220601/1034074669.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, депутат, права человека