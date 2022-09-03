"Права человека выбросили в урну": депутат рассказал о псевдоценностях на Украине - 03.09.2022 Украина.ру
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"Права человека выбросили в урну": депутат рассказал о псевдоценностях на Украине
"Права человека выбросили в урну": депутат рассказал о псевдоценностях на Украине - 03.09.2022 Украина.ру
"Права человека выбросили в урну": депутат рассказал о псевдоценностях на Украине
Свободу слова, права человека и прочие "общечеловеческие ценности" на Украине "просто взяли и выбросили в урну", сказал экс-депутат Верховной Рады трех созывов Спиридон Килинкаров в интервью Украина.ру
2022-09-03T04:53
2022-09-03T04:53
новости
украина
депутат
права человека
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Так он прокомментировал принятие украинским парламентом в первом чтении закона о медиа, который позволяет в случае его вступления в силу закрывать без суда и следствия любое средство массовой информации. Причем, подчеркивает он, этих ценностей нет и не было ни на Украине, ни в Европе, а "была только иллюзия, в которой вполне комфортно жилось до тех пор, пока люди не поняли, что это больше не работает".Интервью со Спиридоном Килинкаровым читайте на сайте Украина.ру.
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новости, украина, депутат, права человека
Новости, Украина, депутат, права человека

"Права человека выбросили в урну": депутат рассказал о псевдоценностях на Украине

04:53 03.09.2022
 
© AP / Sergei Chuzavkov
- РИА Новости, 1920, 03.09.2022
© AP / Sergei Chuzavkov
Читать в
Свободу слова, права человека и прочие "общечеловеческие ценности" на Украине "просто взяли и выбросили в урну", сказал экс-депутат Верховной Рады трех созывов Спиридон Килинкаров в интервью Украина.ру
Так он прокомментировал принятие украинским парламентом в первом чтении закона о медиа, который позволяет в случае его вступления в силу закрывать без суда и следствия любое средство массовой информации.
Это все происходит на наших глазах в течение очень короткого в историческом плане периода времени. И мы задаемся вопросом, а были ли эти ценности в принципе, и было ли это ценностью на самом деле? Или это была иллюзия, в которой мы жили, вот нам с девяностых годов навязали такую идеальную модель, в которой есть свобода слова, права человека, защита и т.д.
Спиридон Килинкаров
Спиридон Килинкаров
Депутат Верховной Рады трех созывов
Причем, подчеркивает он, этих ценностей нет и не было ни на Украине, ни в Европе, а "была только иллюзия, в которой вполне комфортно жилось до тех пор, пока люди не поняли, что это больше не работает".
Интервью со Спиридоном Килинкаровым читайте на сайте Украина.ру.
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