"Права человека выбросили в урну": депутат рассказал о псевдоценностях на Украине
© AP / Sergei Chuzavkov
© AP / Sergei Chuzavkov
Свободу слова, права человека и прочие "общечеловеческие ценности" на Украине "просто взяли и выбросили в урну", сказал экс-депутат Верховной Рады трех созывов Спиридон Килинкаров в интервью Украина.ру
Так он прокомментировал принятие украинским парламентом в первом чтении закона о медиа, который позволяет в случае его вступления в силу закрывать без суда и следствия любое средство массовой информации.
Это все происходит на наших глазах в течение очень короткого в историческом плане периода времени. И мы задаемся вопросом, а были ли эти ценности в принципе, и было ли это ценностью на самом деле? Или это была иллюзия, в которой мы жили, вот нам с девяностых годов навязали такую идеальную модель, в которой есть свобода слова, права человека, защита и т.д.
Причем, подчеркивает он, этих ценностей нет и не было ни на Украине, ни в Европе, а "была только иллюзия, в которой вполне комфортно жилось до тех пор, пока люди не поняли, что это больше не работает".
Интервью со Спиридоном Килинкаровым читайте на сайте Украина.ру.
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