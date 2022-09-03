https://ukraina.ru/20220903/1038395721.html

"Пинали, как помойное ведро": депутат Рады объяснил, за что поплатился Папа Римский

"Пинали, как помойное ведро": депутат Рады объяснил, за что поплатился Папа Римский - 03.09.2022 Украина.ру

"Пинали, как помойное ведро": депутат Рады объяснил, за что поплатился Папа Римский

Депутат Верховной Рады трех созывов Спиридон Килинкаров в интервью корреспонденту Украина.ру заявил, что МАГАТЭ вряд ли поможет остановить обстрелы Запорожской АЭС, также как соболезнования Папы Римского Франциска по поводу смерти Дарьи Дугиной не смогли привлечь внимание международного сообщества к проблеме украинского терроризма

2022-09-03T07:37

2022-09-03T07:37

2022-09-03T07:37

новости

папа римский

депутат

украина

магатэ

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Разбор, с чьей стороны летят ракеты на ЗАЭС - не входит в функциональные обязанности МАГАТЭ, напоминает депутат.Если комиссия МАГАТЭ заезжает с территории Украины, а это было одно из требований, и выезжать будет через ту же территорию, то какие выводы мы хотим от них услышать, задается вопросом Килинкаров.При этом он признается, что скептически относится ко всем международным организациям, учитывая последние события: Amnesty International опрометчиво выразила свою позицию по ситуации (с убийством Даши Дугиной – Ред.), а затем были вынуждены ее так или иначе завуалировать. Папа Римский - то же самое. Он же фактически вынужден был оправдываться, что выразил сочувствие в связи потерей жизни этого человека, а не высказал свою политическую позицию. То же самое будет здесь, уверен депутат.Полное интервью со Спиридоном Килинкаровым читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220826/1038129711.html

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новости, папа римский, депутат, украина, магатэ