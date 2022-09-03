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"Пинали, как помойное ведро": депутат Рады объяснил, за что поплатился Папа Римский
"Пинали, как помойное ведро": депутат Рады объяснил, за что поплатился Папа Римский - 03.09.2022 Украина.ру
"Пинали, как помойное ведро": депутат Рады объяснил, за что поплатился Папа Римский
Депутат Верховной Рады трех созывов Спиридон Килинкаров в интервью корреспонденту Украина.ру заявил, что МАГАТЭ вряд ли поможет остановить обстрелы Запорожской АЭС, также как соболезнования Папы Римского Франциска по поводу смерти Дарьи Дугиной не смогли привлечь внимание международного сообщества к проблеме украинского терроризма
2022-09-03T07:37
2022-09-03T07:37
2022-09-03T07:37
новости
папа римский
депутат
украина
магатэ
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Разбор, с чьей стороны летят ракеты на ЗАЭС - не входит в функциональные обязанности МАГАТЭ, напоминает депутат.Если комиссия МАГАТЭ заезжает с территории Украины, а это было одно из требований, и выезжать будет через ту же территорию, то какие выводы мы хотим от них услышать, задается вопросом Килинкаров.При этом он признается, что скептически относится ко всем международным организациям, учитывая последние события: Amnesty International опрометчиво выразила свою позицию по ситуации (с убийством Даши Дугиной – Ред.), а затем были вынуждены ее так или иначе завуалировать. Папа Римский - то же самое. Он же фактически вынужден был оправдываться, что выразил сочувствие в связи потерей жизни этого человека, а не высказал свою политическую позицию. То же самое будет здесь, уверен депутат.Полное интервью со Спиридоном Килинкаровым читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220826/1038129711.html
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новости, папа римский, депутат, украина, магатэ
"Пинали, как помойное ведро": депутат Рады объяснил, за что поплатился Папа Римский
Депутат Верховной Рады трех созывов Спиридон Килинкаров в интервью корреспонденту Украина.ру заявил, что МАГАТЭ вряд ли поможет остановить обстрелы Запорожской АЭС, также как соболезнования Папы Римского Франциска по поводу смерти Дарьи Дугиной не смогли привлечь внимание международного сообщества к проблеме украинского терроризма
Разбор, с чьей стороны летят ракеты на ЗАЭС - не входит в функциональные обязанности МАГАТЭ, напоминает депутат.
Вообще - что мы хотим, какие выводы мы хотим услышать от МАГАТЭ? Тут Папа Римский имел неосторожность выразить соболезнование в связи с гибелью Даши Дугиной, так его в Киеве пинали как помойное ведро.
Спиридон Килинкаров
Депутат Верховной Рады трех созывов
Если комиссия МАГАТЭ заезжает с территории Украины, а это было одно из требований, и выезжать будет через ту же территорию, то какие выводы мы хотим от них услышать, задается вопросом Килинкаров.
При этом он признается, что скептически относится ко всем международным организациям, учитывая последние события: Amnesty International опрометчиво выразила свою позицию по ситуации (с убийством Даши Дугиной – Ред.), а затем были вынуждены ее так или иначе завуалировать.
Папа Римский - то же самое. Он же фактически вынужден был оправдываться, что выразил сочувствие в связи потерей жизни этого человека, а не высказал свою политическую позицию. То же самое будет здесь, уверен депутат.
Полное интервью со Спиридоном Килинкаровым читайте
на сайте Украина.ру.