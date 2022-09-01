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"Счастье заканчивается": эксперт рассказал о распаде Еврозоны

"Счастье заканчивается": эксперт рассказал о распаде Еврозоны - 01.09.2022 Украина.ру

"Счастье заканчивается": эксперт рассказал о распаде Еврозоны

Еврозона может распасться. Таким мнением поделился 1 сентября доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев, передает агентство "Прайм"

2022-09-01T07:26

2022-09-01T07:26

2022-09-01T07:29

новости

еврозона

распад

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По его словам, при мягком сценарии распада в еврозоне останутся государства, составляющие ее ядро: Австрия, Бельгия, Германия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Франция.Жесткий же сценарий означает полное восстановление национального экономического суверенитета стран.Эксперт напомнил, что Евросоюз придерживался политики "кохезии", когда богатые страны-доноры финансово поддерживают бедные страны-реципиенты. С приходом в регион экономического и энергетического кризисов такая политика начинает постепенно сворачиваться.Еврозона - действующий в рамках Европейского союза валютный союз.Сейчас объединяет 19 стран ЕС, официальной валютой которых является евро. Хорватия станет 20-м членом 1 января 2023 года.Страны еврозоны передают Европейскому центральному банку все полномочия в области денежно-кредитной политики, включая решения о размере эмиссии денежных знаков и уровне ключевой процентной ставки.

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2022

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новости, еврозона, распад