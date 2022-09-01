"Счастье заканчивается": эксперт рассказал о распаде Еврозоны - 01.09.2022 Украина.ру
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"Счастье заканчивается": эксперт рассказал о распаде Еврозоны
"Счастье заканчивается": эксперт рассказал о распаде Еврозоны - 01.09.2022 Украина.ру
"Счастье заканчивается": эксперт рассказал о распаде Еврозоны
Еврозона может распасться. Таким мнением поделился 1 сентября доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев, передает агентство "Прайм"
2022-09-01T07:26
2022-09-01T07:29
новости
еврозона
распад
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По его словам, при мягком сценарии распада в еврозоне останутся государства, составляющие ее ядро: Австрия, Бельгия, Германия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Франция.Жесткий же сценарий означает полное восстановление национального экономического суверенитета стран.Эксперт напомнил, что Евросоюз придерживался политики "кохезии", когда богатые страны-доноры финансово поддерживают бедные страны-реципиенты. С приходом в регион экономического и энергетического кризисов такая политика начинает постепенно сворачиваться.Еврозона - действующий в рамках Европейского союза валютный союз.Сейчас объединяет 19 стран ЕС, официальной валютой которых является евро. Хорватия станет 20-м членом 1 января 2023 года.Страны еврозоны передают Европейскому центральному банку все полномочия в области денежно-кредитной политики, включая решения о размере эмиссии денежных знаков и уровне ключевой процентной ставки.
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новости, еврозона, распад
Новости, еврозона, распад

"Счастье заканчивается": эксперт рассказал о распаде Еврозоны

07:26 01.09.2022 (обновлено: 07:29 01.09.2022)
 
© CC0, Pixabayденьги евро купюры
деньги евро купюры
© CC0, Pixabay
Читать в
Еврозона может распасться. Таким мнением поделился 1 сентября доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев, передает агентство "Прайм"
По его словам, при мягком сценарии распада в еврозоне останутся государства, составляющие ее ядро: Австрия, Бельгия, Германия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Франция.
Жесткий же сценарий означает полное восстановление национального экономического суверенитета стран.
Эксперт напомнил, что Евросоюз придерживался политики "кохезии", когда богатые страны-доноры финансово поддерживают бедные страны-реципиенты. С приходом в регион экономического и энергетического кризисов такая политика начинает постепенно сворачиваться.

"Сейчас это счастье заканчивается: щедрость стран ядра Евросоюза, уместная в годы экономического роста, уступает место жесткому прагматизму и экономии, которые более чем уместны сейчас, в эпоху кризиса, усиленного сначала пандемией коронавируса, в теперь еще и обратным эффектом от антироссийских санкций", — пояснил эксперт.

Еврозона - действующий в рамках Европейского союза валютный союз.Сейчас объединяет 19 стран ЕС, официальной валютой которых является евро. Хорватия станет 20-м членом 1 января 2023 года.
Страны еврозоны передают Европейскому центральному банку все полномочия в области денежно-кредитной политики, включая решения о размере эмиссии денежных знаков и уровне ключевой процентной ставки.
 
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