"Придется перестраивать ПВО": Кнутов рассказал, что можно противопоставить ракетам HARM - 30.08.2022 Украина.ру
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"Придется перестраивать ПВО": Кнутов рассказал, что можно противопоставить ракетам HARM
"Придется перестраивать ПВО": Кнутов рассказал, что можно противопоставить ракетам HARM - 30.08.2022 Украина.ру
"Придется перестраивать ПВО": Кнутов рассказал, что можно противопоставить ракетам HARM
Высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM производства США, недавно поставленные киевскому режиму, могут создать проблемы российской ПВО, но у неё есть средства борьбы с ними. Об этом военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал в интервью изданию Украина.ру
2022-08-30T04:15
2022-08-30T04:15
новости
ракеты
юрий кнутов
всу
сша
пво
самолеты
югославия
радиолокационные станции
спецоперация
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Он напомнил, что эти ракеты широко применялись американской армией во время бомбёжек Югославии в 1999 году. По оценке Кнутова, нельзя сказать, что во время этого конфликта они были очень эффективны, однако "проблемы сербам они создали".Эксперт также указал, что эффективно использовать ракеты HARM возможно только при наличии самолётов, способных их запускать. Имеется информация о том, что США приспособили некоторое количество МИГ-29 киевского режима, чтобы они могли нести эти ракеты, добавил он.С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, ракеты, юрий кнутов, всу, сша, пво, самолеты, югославия, радиолокационные станции, спецоперация
Новости, ракеты, Юрий Кнутов, ВСУ, США, ПВО, самолеты, Югославия, радиолокационные станции, Спецоперация

"Придется перестраивать ПВО": Кнутов рассказал, что можно противопоставить ракетам HARM

04:15 30.08.2022
 
© commons.wikimedia.org / David Monniaux
- РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© commons.wikimedia.org / David Monniaux
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Высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM производства США, недавно поставленные киевскому режиму, могут создать проблемы российской ПВО, но у неё есть средства борьбы с ними. Об этом военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал в интервью изданию Украина.ру
Он напомнил, что эти ракеты широко применялись американской армией во время бомбёжек Югославии в 1999 году. По оценке Кнутова, нельзя сказать, что во время этого конфликта они были очень эффективны, однако "проблемы сербам они создали".
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Эксперт также указал, что эффективно использовать ракеты HARM возможно только при наличии самолётов, способных их запускать. Имеется информация о том, что США приспособили некоторое количество МИГ-29 киевского режима, чтобы они могли нести эти ракеты, добавил он.

У нас есть средства борьбы с этими HARM`ами. Но нужно время, чтобы личный состав научился ими эффективно пользовался. Нам придется перестраивать систему ПВО. Нам нужны комплексы большой дальности, которые уничтожают самолеты-носители до момента пуска ракет при дальности в 150-200 км. Наш С-300ПМ2 и С-300В4 способны поражать цели на большой дальности

Юрий Кнутов
Юрий Кнутов
Директор Музея войск ПВО
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовостиракетыЮрий КнутовВСУСШАПВОсамолетыЮгославиярадиолокационные станцииСпецоперация
 
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