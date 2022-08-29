https://ukraina.ru/20220829/1038208957.html
"Мой бой длился всего 1 минуту". Откровения пленного украинца
"Мой бой длился всего 1 минуту". Откровения пленного украинца - 29.08.2022 Украина.ру
"Мой бой длился всего 1 минуту". Откровения пленного украинца
Корреспондент Украина.ру Филипп Прокудин, который сейчас находится в ДНР, поговорил с военнопленным солдатом ВСУ Богданом Лютым. Военнослужащий рассказал, как... Украина.ру, 29.08.2022
2022-08-29T11:30
2022-08-29T11:30
2022-08-29T11:30
видео
пленный
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Корреспондент Украина.ру Филипп Прокудин, который сейчас находится в ДНР, поговорил с военнопленным солдатом ВСУ Богданом Лютым. Военнослужащий рассказал, как попал в плен, а также о штурме школы, в котором он принимал участие, о множественных ранениях, о судьбе его подразделения и о желании вернуться к семье. Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. На данный момент полностью освобождена территория ЛНР и ряд населённых пунктов в ДНР, которые ранее находились под контролем Украины. Херсонская область, а также часть Запорожской и Харьковской областей перешли под контроль вооружённых сил России. Там работают военно-гражданские администрации и активно налаживается мирная жизнь. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других неподконтрольных территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, пленный, видео
Корреспондент Украина.ру Филипп Прокудин, который сейчас находится в ДНР, поговорил с военнопленным солдатом ВСУ Богданом Лютым. Военнослужащий рассказал, как попал в плен, а также о штурме школы, в котором он принимал участие, о множественных ранениях, о судьбе его подразделения и о желании вернуться к семье.
Напомним, 24 февраля началась военная спецоперация России на Украине. Её цель — денацификация и демилитаризация. На данный момент полностью освобождена территория ЛНР и ряд населённых пунктов в ДНР, которые ранее находились под контролем Украины.
Херсонская область, а также часть Запорожской и Харьковской областей перешли под контроль вооружённых сил России. Там работают военно-гражданские администрации и активно налаживается мирная жизнь. В то же время, Запад продолжает снабжать Украину оружием и предоставлять финансовую помощь, а режим Зеленского – продолжает устраивать террористические акты против жителей Донбасса и других неподконтрольных территорий, а также против людей, живущих на Украине, и против российского населения.