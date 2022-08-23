https://ukraina.ru/20220823/1037944952.html
Они противопоставляют "хорошего" Петлюру "плохому" Бандере – польский эксперт Пискорский
Они противопоставляют "хорошего" Петлюру "плохому" Бандере – польский эксперт Пискорский - 23.08.2022 Украина.ру
Они противопоставляют "хорошего" Петлюру "плохому" Бандере – польский эксперт Пискорский
Поляки пытаются сделать из петлюровцев "хороших украинских националистов", противопоставляя им тех украинцев, которые были настроены антипольски, сказал польский политолог и колумнист издания Mysl Polska Матеуш Пискорский в интервью Украина.ру
2022-08-23T05:00
2022-08-23T05:00
2022-08-23T05:00
новости
матеуш пискорский
бандера
симон петлюра
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Ранее президент Польши Анджей Дуда отдал на одном из кладбищ Варшавы почести петлюровцам, став перед памятником "воинам УНР" на колено.По его мнению, поляки "противопоставляют "хорошего" Петлюру "плохому" Бандере", но "подобный подход – неверен".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220822/1037928733.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, матеуш пискорский, бандера, симон петлюра
Новости, Матеуш Пискорский, Бандера, Симон Петлюра
Они противопоставляют "хорошего" Петлюру "плохому" Бандере – польский эксперт Пискорский
Поляки пытаются сделать из петлюровцев "хороших украинских националистов", противопоставляя им тех украинцев, которые были настроены антипольски, сказал польский политолог и колумнист издания Mysl Polska Матеуш Пискорский в интервью Украина.ру
Ранее президент Польши Анджей Дуда отдал на одном из кладбищ Варшавы почести петлюровцам, став перед памятником "воинам УНР" на колено.
Некоторые польские деятели, включая польских политиков, пытаются сделать из петлюровцев "хороших украинцев" и "хороших украинских националистов", противопоставляя им тех украинцев и тех украинских националистов, которые были настроены антипольски.
Матеуш Пискорский
польский политолог и колумнист издания Mysl Polska
По его мнению, поляки "противопоставляют "хорошего" Петлюру "плохому" Бандере", но "подобный подход – неверен".
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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