Они противопоставляют "хорошего" Петлюру "плохому" Бандере – польский эксперт Пискорский - 23.08.2022 Украина.ру
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Они противопоставляют "хорошего" Петлюру "плохому" Бандере – польский эксперт Пискорский
Они противопоставляют "хорошего" Петлюру "плохому" Бандере – польский эксперт Пискорский - 23.08.2022 Украина.ру
Они противопоставляют "хорошего" Петлюру "плохому" Бандере – польский эксперт Пискорский
Поляки пытаются сделать из петлюровцев "хороших украинских националистов", противопоставляя им тех украинцев, которые были настроены антипольски, сказал польский политолог и колумнист издания Mysl Polska Матеуш Пискорский в интервью Украина.ру
2022-08-23T05:00
2022-08-23T05:00
новости
матеуш пискорский
бандера
симон петлюра
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Ранее президент Польши Анджей Дуда отдал на одном из кладбищ Варшавы почести петлюровцам, став перед памятником "воинам УНР" на колено.По его мнению, поляки "противопоставляют "хорошего" Петлюру "плохому" Бандере", но "подобный подход – неверен".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220822/1037928733.html
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452
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новости, матеуш пискорский, бандера, симон петлюра
Новости, Матеуш Пискорский, Бандера, Симон Петлюра

Они противопоставляют "хорошего" Петлюру "плохому" Бандере – польский эксперт Пискорский

05:00 23.08.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Mateusz PiskorskiМатеуш Пискорский
Матеуш Пискорский - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Mateusz Piskorski
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Поляки пытаются сделать из петлюровцев "хороших украинских националистов", противопоставляя им тех украинцев, которые были настроены антипольски, сказал польский политолог и колумнист издания Mysl Polska Матеуш Пискорский в интервью Украина.ру
Ранее президент Польши Анджей Дуда отдал на одном из кладбищ Варшавы почести петлюровцам, став перед памятником "воинам УНР" на колено.
Некоторые польские деятели, включая польских политиков, пытаются сделать из петлюровцев "хороших украинцев" и "хороших украинских националистов", противопоставляя им тех украинцев и тех украинских националистов, которые были настроены антипольски.
Матеуш Пискорский интервью
Матеуш Пискорский
польский политолог и колумнист издания Mysl Polska
По его мнению, поляки "противопоставляют "хорошего" Петлюру "плохому" Бандере", но "подобный подход – неверен".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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