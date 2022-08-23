https://ukraina.ru/20220823/1037944952.html

Они противопоставляют "хорошего" Петлюру "плохому" Бандере – польский эксперт Пискорский

Они противопоставляют "хорошего" Петлюру "плохому" Бандере – польский эксперт Пискорский - 23.08.2022 Украина.ру

Они противопоставляют "хорошего" Петлюру "плохому" Бандере – польский эксперт Пискорский

Поляки пытаются сделать из петлюровцев "хороших украинских националистов", противопоставляя им тех украинцев, которые были настроены антипольски, сказал польский политолог и колумнист издания Mysl Polska Матеуш Пискорский в интервью Украина.ру

2022-08-23T05:00

2022-08-23T05:00

2022-08-23T05:00

новости

матеуш пискорский

бандера

симон петлюра

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Ранее президент Польши Анджей Дуда отдал на одном из кладбищ Варшавы почести петлюровцам, став перед памятником "воинам УНР" на колено.По его мнению, поляки "противопоставляют "хорошего" Петлюру "плохому" Бандере", но "подобный подход – неверен".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220822/1037928733.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, матеуш пискорский, бандера, симон петлюра