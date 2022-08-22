https://ukraina.ru/20220822/1037941636.html

"ПриватБанк" начал блокировать счета жителей Донбасса

"ПриватБанк" начал блокировать счета жителей Донбасса - 22.08.2022 Украина.ру

"ПриватБанк" начал блокировать счета жителей Донбасса

На Украине "ПриватБанк" начал блокировать счета переселенцев из Донбасса. Граждан с донецкой или луганской регистрацией просят предъявлять справки внутренне-перемещенных лиц, сообщать личные данные или явиться в офисы банка на разговор. Об этом сообщили в пресс-службе Минреинтеграции Украины

2022-08-22T12:54

2022-08-22T12:54

2022-08-22T12:54

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блокировка

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Клиентам банка предлагают обновить информацию о месте жительства, предоставить подтверждающие документы. Дополнительно банковские работники могут попросить копию справки о постановке на учет внутренне-перемещенных лиц. В противном случае счет обещают заблокировать в августе. Уведомления об этом приходят в мобильном приложении "Приват24".В Минреинтеграции назвали такие требования и блокировку счетов недопустимыми и обратились в Нацбанк Украины.

https://ukraina.ru/20220815/1037655329.html

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новости, приватбанк, украина, счета, блокировка