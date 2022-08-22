"ПриватБанк" начал блокировать счета жителей Донбасса - 22.08.2022 Украина.ру
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"ПриватБанк" начал блокировать счета жителей Донбасса
"ПриватБанк" начал блокировать счета жителей Донбасса - 22.08.2022 Украина.ру
"ПриватБанк" начал блокировать счета жителей Донбасса
На Украине "ПриватБанк" начал блокировать счета переселенцев из Донбасса. Граждан с донецкой или луганской регистрацией просят предъявлять справки внутренне-перемещенных лиц, сообщать личные данные или явиться в офисы банка на разговор. Об этом сообщили в пресс-службе Минреинтеграции Украины
2022-08-22T12:54
2022-08-22T12:54
новости
приватбанк
украина
счета
блокировка
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Клиентам банка предлагают обновить информацию о месте жительства, предоставить подтверждающие документы. Дополнительно банковские работники могут попросить копию справки о постановке на учет внутренне-перемещенных лиц. В противном случае счет обещают заблокировать в августе. Уведомления об этом приходят в мобильном приложении "Приват24".В Минреинтеграции назвали такие требования и блокировку счетов недопустимыми и обратились в Нацбанк Украины.
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новости, приватбанк, украина, счета, блокировка
Новости, ПриватБанк, Украина, счета, блокировка

"ПриватБанк" начал блокировать счета жителей Донбасса

12:54 22.08.2022
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк"ПриватБанк" приостановил работу в Донецкой и Луганской областях
ПриватБанк приостановил работу в Донецкой и Луганской областях - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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На Украине "ПриватБанк" начал блокировать счета переселенцев из Донбасса. Граждан с донецкой или луганской регистрацией просят предъявлять справки внутренне-перемещенных лиц, сообщать личные данные или явиться в офисы банка на разговор. Об этом сообщили в пресс-службе Минреинтеграции Украины
Клиентам банка предлагают обновить информацию о месте жительства, предоставить подтверждающие документы. Дополнительно банковские работники могут попросить копию справки о постановке на учет внутренне-перемещенных лиц. В противном случае счет обещают заблокировать в августе. Уведомления об этом приходят в мобильном приложении "Приват24".
В Минреинтеграции назвали такие требования и блокировку счетов недопустимыми и обратились в Нацбанк Украины.
- РИА Новости, 1920, 15.08.2022
15 августа, 09:24
Страна без окон и дверей. О неочевидной причине принудительной эвакуации жителей Донбасса
 
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Заголовок открываемого материала
12:54"ПриватБанк" начал блокировать счета жителей Донбасса
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