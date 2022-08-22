https://ukraina.ru/20220822/1037941636.html
"ПриватБанк" начал блокировать счета жителей Донбасса
"ПриватБанк" начал блокировать счета жителей Донбасса - 22.08.2022 Украина.ру
"ПриватБанк" начал блокировать счета жителей Донбасса
На Украине "ПриватБанк" начал блокировать счета переселенцев из Донбасса. Граждан с донецкой или луганской регистрацией просят предъявлять справки внутренне-перемещенных лиц, сообщать личные данные или явиться в офисы банка на разговор. Об этом сообщили в пресс-службе Минреинтеграции Украины
2022-08-22T12:54
2022-08-22T12:54
2022-08-22T12:54
новости
приватбанк
украина
счета
блокировка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101986/93/1019869396_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_777e58f9287cc42ecf274730e256006e.jpg.webp
Клиентам банка предлагают обновить информацию о месте жительства, предоставить подтверждающие документы. Дополнительно банковские работники могут попросить копию справки о постановке на учет внутренне-перемещенных лиц. В противном случае счет обещают заблокировать в августе. Уведомления об этом приходят в мобильном приложении "Приват24".В Минреинтеграции назвали такие требования и блокировку счетов недопустимыми и обратились в Нацбанк Украины.
https://ukraina.ru/20220815/1037655329.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101986/93/1019869396_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6abb01c47b28251e666785fbf3c052e1.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, приватбанк, украина, счета, блокировка
Новости, ПриватБанк, Украина, счета, блокировка
"ПриватБанк" начал блокировать счета жителей Донбасса
На Украине "ПриватБанк" начал блокировать счета переселенцев из Донбасса. Граждан с донецкой или луганской регистрацией просят предъявлять справки внутренне-перемещенных лиц, сообщать личные данные или явиться в офисы банка на разговор. Об этом сообщили в пресс-службе Минреинтеграции Украины
Клиентам банка предлагают обновить информацию о месте жительства, предоставить подтверждающие документы. Дополнительно банковские работники могут попросить копию справки о постановке на учет внутренне-перемещенных лиц. В противном случае счет обещают заблокировать в августе. Уведомления об этом приходят в мобильном приложении "Приват24".
В Минреинтеграции назвали такие требования и блокировку счетов недопустимыми и обратились в Нацбанк Украины.