https://ukraina.ru/20220816/1037689784.html
Сивков рассказал, почему российская армия не уничтожает мосты через Днепр
Сивков рассказал, почему российская армия не уничтожает мосты через Днепр - 16.08.2022 Украина.ру
Сивков рассказал, почему российская армия не уничтожает мосты через Днепр
Мосты могут пригодиться России при наступлении, заявил доктор военных наук, заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков
2022-08-16T08:45
2022-08-16T08:45
2022-08-16T08:45
мосты
константин сивков
днепр
сво
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103010/85/1030108525_0:55:1042:641_1920x0_80_0_0_8524184a051c1b0d3f8679892ce9c937.jpg
По мнению эксперта, мосты через Днепр будут нужны российской армии при дальнейшем наступлении и украинская сторона может не успеть их уничтожить. Сивков добавил, что в этих условиях Россия имеет возможность обеспечить захват этих мостов действиями воздушно-десантных войск и спецназа, они смогут взять под контроль эти мосты и не допустить их разрушения подрывными зарядами, удерживать до прихода основных сил армии.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220725/1036839232.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103010/85/1030108525_58:0:985:695_1920x0_80_0_0_2187e6020579f0e86576f542293d20bc.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
мосты, константин сивков, днепр, сво, новости
мосты, Константин Сивков, Днепр, СВО, Новости
Сивков рассказал, почему российская армия не уничтожает мосты через Днепр
Мосты могут пригодиться России при наступлении, заявил доктор военных наук, заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков