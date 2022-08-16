Сивков рассказал, почему российская армия не уничтожает мосты через Днепр - 16.08.2022 Украина.ру
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Сивков рассказал, почему российская армия не уничтожает мосты через Днепр
Сивков рассказал, почему российская армия не уничтожает мосты через Днепр - 16.08.2022 Украина.ру
Сивков рассказал, почему российская армия не уничтожает мосты через Днепр
Мосты могут пригодиться России при наступлении, заявил доктор военных наук, заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков
2022-08-16T08:45
2022-08-16T08:45
мосты
константин сивков
днепр
сво
новости
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По мнению эксперта, мосты через Днепр будут нужны российской армии при дальнейшем наступлении и украинская сторона может не успеть их уничтожить. Сивков добавил, что в этих условиях Россия имеет возможность обеспечить захват этих мостов действиями воздушно-десантных войск и спецназа, они смогут взять под контроль эти мосты и не допустить их разрушения подрывными зарядами, удерживать до прихода основных сил армии.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220725/1036839232.html
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мосты, константин сивков, днепр, сво, новости
мосты, Константин Сивков, Днепр, СВО, Новости

Сивков рассказал, почему российская армия не уничтожает мосты через Днепр

08:45 16.08.2022
 
© пресс-служба президента УкраиныЗапорожье мост
Запорожье мост
© пресс-служба президента Украины
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Мосты могут пригодиться России при наступлении, заявил доктор военных наук, заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков
По мнению эксперта, мосты через Днепр будут нужны российской армии при дальнейшем наступлении и украинская сторона может не успеть их уничтожить.

Этот вопрос постоянно задается, он касается и мостов. Я часто слышал высказывания, что все равно взорвут украинцы эти мосты. Да, они будут предпринимать действия по подрыву мостов, по мере приближения наших войск. Подрывать эти мосты, пока [по ним] не перешла основная часть их сил, они не станут.

Константин Сивков
Военный эксперт
Сивков добавил, что в этих условиях Россия имеет возможность обеспечить захват этих мостов действиями воздушно-десантных войск и спецназа, они смогут взять под контроль эти мосты и не допустить их разрушения подрывными зарядами, удерживать до прихода основных сил армии.
Почему Россия не уничтожает мосты противника и как обыграть ВСУ - Царев. Видео
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Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
мостыКонстантин СивковДнепрСВОНовости
 
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