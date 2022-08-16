https://ukraina.ru/20220816/1037689784.html

Сивков рассказал, почему российская армия не уничтожает мосты через Днепр

Сивков рассказал, почему российская армия не уничтожает мосты через Днепр - 16.08.2022 Украина.ру

Сивков рассказал, почему российская армия не уничтожает мосты через Днепр

Мосты могут пригодиться России при наступлении, заявил доктор военных наук, заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков

2022-08-16T08:45

2022-08-16T08:45

2022-08-16T08:45

мосты

константин сивков

днепр

сво

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103010/85/1030108525_0:55:1042:641_1920x0_80_0_0_8524184a051c1b0d3f8679892ce9c937.jpg

По мнению эксперта, мосты через Днепр будут нужны российской армии при дальнейшем наступлении и украинская сторона может не успеть их уничтожить. Сивков добавил, что в этих условиях Россия имеет возможность обеспечить захват этих мостов действиями воздушно-десантных войск и спецназа, они смогут взять под контроль эти мосты и не допустить их разрушения подрывными зарядами, удерживать до прихода основных сил армии.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220725/1036839232.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

мосты, константин сивков, днепр, сво, новости