Военный эксперт: темпы продвижения российской армии более чем достаточны - 16.08.2022 Украина.ру
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Военный эксперт: темпы продвижения российской армии более чем достаточны
Военный эксперт: темпы продвижения российской армии более чем достаточны - 16.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт: темпы продвижения российской армии более чем достаточны
Действующие темпы продвижения союзных сил вполне приемлемы, считает доктор военных наук, заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
2022-08-16T05:15
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Эксперт отметил, что в настоящий момент российским войскам приходится освобождать территорию, практически в основной массе представляет собой сплошной укрепрайон, который был создан за восемь лет. По его словам, именно поэтому темпы продвижения не так высоки.Сивков также отметил, что, по сообщениям Минобороны России, противник несет на данном направлении тяжелые потери.По мнению эксперта, в условиях, когда есть жесткое требование минимизации потерь своих, потерь мирного населения, минимизации разрушений инфраструктуры — существующие темпы продвижения позволяют надеяться, что Краматорск и Славянск будут взяты где-то в течение месяца.Также эксперт подчеркнул, что в глубине территории Украины нет достаточно серьезных укреплений, аналогичных тем, что были возведены в Донбассе.Полностью интервью можно прочитать здесь.
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сво, донбасс, украина, всу, вс рф, новости
СВО, Донбасс, Украина, ВСУ, ВС РФ, Новости

Военный эксперт: темпы продвижения российской армии более чем достаточны

05:15 16.08.2022
 
© РИА Новости . Кирилл Нортон / Перейти в фотобанкБлокпост ВС РФ в Харьковской области
Блокпост ВС РФ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
© РИА Новости . Кирилл Нортон
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Действующие темпы продвижения союзных сил вполне приемлемы, считает доктор военных наук, заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Эксперт отметил, что в настоящий момент российским войскам приходится освобождать территорию, практически в основной массе представляет собой сплошной укрепрайон, который был создан за восемь лет. По его словам, именно поэтому темпы продвижения не так высоки.
Что касается перспектив — тут надо смотреть по темпу продвижения в конкретных городах. Соледар — за один день продвинулись, взяли промзону, продвигаются вглубь. Марьинка — вышли на границу Марьинки, на границу Авдеевки вышли.
Константин Сивков
Военный эксперт
Сивков также отметил, что, по сообщениям Минобороны России, противник несет на данном направлении тяжелые потери.
Суточные потери (ВСУ. — Ред.) составляют очень большую величину. Судя по тем данным, которые сообщает Минобороны, речь идет о нескольких сотнях человек в день только погибших. Соответственно, раненых, считайте, в два раза больше, далеко за тысячу переваливает. В этих условиях возможности по длительному сопротивлению практически отсутствуют.
Константин Сивков
Военный эксперт
По мнению эксперта, в условиях, когда есть жесткое требование минимизации потерь своих, потерь мирного населения, минимизации разрушений инфраструктуры — существующие темпы продвижения позволяют надеяться, что Краматорск и Славянск будут взяты где-то в течение месяца.

После взятия двух основных укрепрайонов — фактически узлов сопротивления на территории Донбасса не останется, далее войска будут продвигаться вглубь территории Украины.

Константин Сивков
Военный эксперт
Также эксперт подчеркнул, что в глубине территории Украины нет достаточно серьезных укреплений, аналогичных тем, что были возведены в Донбассе.
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