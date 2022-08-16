https://ukraina.ru/20220816/1037678644.html

Военный эксперт: темпы продвижения российской армии более чем достаточны

Военный эксперт: темпы продвижения российской армии более чем достаточны - 16.08.2022 Украина.ру

Военный эксперт: темпы продвижения российской армии более чем достаточны

Действующие темпы продвижения союзных сил вполне приемлемы, считает доктор военных наук, заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.

2022-08-16T05:15

2022-08-16T05:15

2022-08-16T05:15

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Эксперт отметил, что в настоящий момент российским войскам приходится освобождать территорию, практически в основной массе представляет собой сплошной укрепрайон, который был создан за восемь лет. По его словам, именно поэтому темпы продвижения не так высоки.Сивков также отметил, что, по сообщениям Минобороны России, противник несет на данном направлении тяжелые потери.По мнению эксперта, в условиях, когда есть жесткое требование минимизации потерь своих, потерь мирного населения, минимизации разрушений инфраструктуры — существующие темпы продвижения позволяют надеяться, что Краматорск и Славянск будут взяты где-то в течение месяца.Также эксперт подчеркнул, что в глубине территории Украины нет достаточно серьезных укреплений, аналогичных тем, что были возведены в Донбассе.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220803/1037259974.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, донбасс, украина, всу, вс рф, новости