Полицейские и военные устроили потасовку со стрельбой в Чернигове

«Каратели АТО и люди Авакова». Кто в полиции Украины уже начал борьбу с властью

Пузырь истерии «российского вторжения», как утверждают украинские власти, ведет к ущербу для экономики. Калькуляцию никто не видел, зато мнимая угроза помогла режиму справиться с бунтом нацполиции