Полицейские и военные устроили потасовку со стрельбой в Чернигове
20:45 15.08.2022 (обновлено: 20:49 15.08.2022)
В Чернигове украинские военные устроили стрельбу, когда полицейские попытались задержать одного из них за езду на мотоцикле с признаками наркотического опьянения. Об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Нацполиции на официальной странице в Facebook*.
Согласно информации от МВД, полицейские остановили водителя мотоцикла по подозрению в наркотическом опьянении. Водитель оказался военным, и он позвал на помощь своих сослуживцев.
Они пытались физически оттеснить их полицейских от водителя-нарушителя и, приведя автоматическое оружие в боевую готовность, направили его в сторону патрульных. При этом оскорбляли и угрожали убить полицейских. Для убедительности своих намерений один из мужчин произвел несколько выстрелов в воздух из автомата Калашникова, а другой, блокируя машиной стражей порядка, наехал полицейскому на ногу.
Правоохранители заявили, что установлены шесть фигурантов данного инцидента, им уже объявили о подозрении. За сопротивлении полиции военным грозит уголовная ответственность.
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