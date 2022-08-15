Полицейские и военные устроили потасовку со стрельбой в Чернигове - 15.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220815/1037701420.html
Полицейские и военные устроили потасовку со стрельбой в Чернигове
Полицейские и военные устроили потасовку со стрельбой в Чернигове - 15.08.2022 Украина.ру
Полицейские и военные устроили потасовку со стрельбой в Чернигове
В Чернигове украинские военные устроили стрельбу, когда полицейские попытались задержать одного из них за езду на мотоцикле с признаками наркотического опьянения. Об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Нацполиции на официальной странице в Facebook*.
2022-08-15T20:45
2022-08-15T20:49
полиция
всу
драка
стрельба
чернигов
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101956/85/1019568597_0:0:750:422_1920x0_80_0_0_15ff3cd36b6b4f82e3c072bcd16e0db2.jpg
Согласно информации от МВД, полицейские остановили водителя мотоцикла по подозрению в наркотическом опьянении. Водитель оказался военным, и он позвал на помощь своих сослуживцев. Правоохранители заявили, что установлены шесть фигурантов данного инцидента, им уже объявили о подозрении. За сопротивлении полиции военным грозит уголовная ответственность. *Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.
https://ukraina.ru/20220218/1033305925.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101956/85/1019568597_49:0:750:526_1920x0_80_0_0_065c72554a69b09a3ae1a9e6ebc556bd.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
полиция, всу, драка, стрельба, чернигов, новости
полиция, ВСУ, драка, стрельба, Чернигов, Новости

Полицейские и военные устроили потасовку со стрельбой в Чернигове

20:45 15.08.2022 (обновлено: 20:49 15.08.2022)
 
© Фото : пресс-служба МВД Украины/Андрей Новицкий
- РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© Фото : пресс-служба МВД Украины/Андрей Новицкий
Читать в
В Чернигове украинские военные устроили стрельбу, когда полицейские попытались задержать одного из них за езду на мотоцикле с признаками наркотического опьянения. Об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Нацполиции на официальной странице в Facebook*.
Согласно информации от МВД, полицейские остановили водителя мотоцикла по подозрению в наркотическом опьянении. Водитель оказался военным, и он позвал на помощь своих сослуживцев.
Они пытались физически оттеснить их полицейских от водителя-нарушителя и, приведя автоматическое оружие в боевую готовность, направили его в сторону патрульных. При этом оскорбляли и угрожали убить полицейских. Для убедительности своих намерений один из мужчин произвел несколько выстрелов в воздух из автомата Калашникова, а другой, блокируя машиной стражей порядка, наехал полицейскому на ногу.
Правоохранители заявили, что установлены шесть фигурантов данного инцидента, им уже объявили о подозрении. За сопротивлении полиции военным грозит уголовная ответственность.
Акция против П. Порошенко во Львове - РИА Новости, 1920, 18.02.2022
18 февраля, 13:22
«Каратели АТО и люди Авакова». Кто в полиции Украины уже начал борьбу с властьюПузырь истерии «российского вторжения», как утверждают украинские власти, ведет к ущербу для экономики. Калькуляцию никто не видел, зато мнимая угроза помогла режиму справиться с бунтом нацполиции
*Компания Meta — владелец Instagram и Facebook — признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена.
 
полицияВСУдракастрельбаЧерниговНовости
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:15Латвия подарила Украине четыре вертолета
21:00Шведский наемник рассказал, что купил гражданство Украины за 700 долларов
20:49Союзные войска окружили Северск с трех сторон
20:45Полицейские и военные устроили потасовку со стрельбой в Чернигове
20:30В Минобороны Украины рассказали, зачем нужны облавы на призывников
20:00СМИ: Помощь Украине может постичь судьба денег для Афганистана
19:45Александр Жучковский: Украина снова усилила обстрелы
19:30ВСУ нанесли 25 ударов по Запорожской АЭС
19:30Александр Жучковский рассказал о тактике обстрелов со стороны ВСУ
19:19Пригожин не нашел свое тело в Попасной
19:18Рогов объяснил, почему глава МАГАТЭ не в силах остановить удары по Запорожской АЭС
19:15Герман Клименко о том, откуда в России берутся новые айтишники и достаточно ли их сейчас
19:06Обстрел ЗАЭС, деньги на боевые действия. Итоги 15 августа на Украине
19:05Волонтер из Донецка рассказал, зачем ВСУ обстреливают город "лепестками"
19:03Родион Мирошник: Киевский режим пытается устроить техногенную катастрофу
18:48Российский банк открыл первый офис в Харьковской области
18:30Военный эксперт о том, что начнется в августе 2023 года и с кем РФ еще придется воевать
18:21Почему ООН "закрывает глаза" на обстрелы Запорожской АЭС со стороны Украины - Рогов
18:06Время политиков майдана ушло: Алексей Кочетков о конфликте Кличко с Зеленским
18:00Военный эксперт объяснил, почему ВСУ уже потерпели сокрушительное поражение
Лента новостейМолния