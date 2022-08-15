Союзные войска окружили Северск с трех сторон

"Бои на окраинах": Рожин рассказал, какая ситуация сейчас на фронте в районе Северска В районе Северска фронт стабилизировался, бои на окраинах города приняли позиционный характер, поэтому акцент сместился на битву в Соледаре, Бахмутском и Ягодном, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала Сolonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру