Союзные войска окружили Северск с трех сторон - 15.08.2022 Украина.ру
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Союзные войска окружили Северск с трех сторон
Союзные войска окружили Северск с трех сторон - 15.08.2022 Украина.ру
Союзные войска окружили Северск с трех сторон
Подразделения ЛНР, ДНР и российской армии заблокировали Северск с трех сторон, в эфире телеканала "Россия-1" посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник
2022-08-15T20:49
2022-08-15T20:49
спецоперация
северск
днр
лнр
родион мирошник
новости
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По словам дипломата, в настоящий момент российская армия и ее союзники ведут артподготовку по позициям в городе и вокруг него. "Напомним, бои за Северск начались примерно месяц назад, 15 июля. Город является одним из ключевых опорных пунктов ВСУ на линии обороны Северск-Соледар-Артемовск.
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северск, днр, лнр, родион мирошник, новости
Спецоперация, Северск, ДНР, ЛНР, Родион Мирошник, Новости

Союзные войска окружили Северск с трех сторон

20:49 15.08.2022
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАртиллерия Народной милиции ДНР
Артиллерия Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости . Сергей Аверин
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Подразделения ЛНР, ДНР и российской армии заблокировали Северск с трех сторон, в эфире телеканала "Россия-1" посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник
По словам дипломата, в настоящий момент российская армия и ее союзники ведут артподготовку по позициям в городе и вокруг него. "

Есть движение по Северску, который блокирован как минимум с трех сторон, и просто продолжается уничтожение артподготовкой главных фортификационных сооружений. Дальше однозначно будет продвижение, вопрос — через сколько времени, никто никуда не подгоняет, никто лишние силы там терять не собирается.

Родион Мирошник
Посол ЛНР в России
Напомним, бои за Северск начались примерно месяц назад, 15 июля. Город является одним из ключевых опорных пунктов ВСУ на линии обороны Северск-Соледар-Артемовск.
2 августа, 05:45
"Бои на окраинах": Рожин рассказал, какая ситуация сейчас на фронте в районе СеверскаВ районе Северска фронт стабилизировался, бои на окраинах города приняли позиционный характер, поэтому акцент сместился на битву в Соледаре, Бахмутском и Ягодном, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала Сolonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру
 
СпецоперацияСеверскДНРЛНРРодион МирошникНовости
 
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