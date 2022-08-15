Союзные войска окружили Северск с трех сторон
Подразделения ЛНР, ДНР и российской армии заблокировали Северск с трех сторон, в эфире телеканала "Россия-1" посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник
По словам дипломата, в настоящий момент российская армия и ее союзники ведут артподготовку по позициям в городе и вокруг него. "
Есть движение по Северску, который блокирован как минимум с трех сторон, и просто продолжается уничтожение артподготовкой главных фортификационных сооружений. Дальше однозначно будет продвижение, вопрос — через сколько времени, никто никуда не подгоняет, никто лишние силы там терять не собирается.
Напомним, бои за Северск начались примерно месяц назад, 15 июля. Город является одним из ключевых опорных пунктов ВСУ на линии обороны Северск-Соледар-Артемовск.
2 августа, 05:45"Бои на окраинах": Рожин рассказал, какая ситуация сейчас на фронте в районе СеверскаВ районе Северска фронт стабилизировался, бои на окраинах города приняли позиционный характер, поэтому акцент сместился на битву в Соледаре, Бахмутском и Ягодном, сказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала Сolonelcassad Борис Рожин в интервью Украина.ру