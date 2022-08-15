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Запорожские власти сообщили об обстреле пригорода Энергодара

Запорожские власти сообщили об обстреле пригорода Энергодара - 15.08.2022 Украина.ру

Запорожские власти сообщили об обстреле пригорода Энергодара

В ночь на 15 августа украинские войска обстреляли село Ивановка в Запорожье. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов

2022-08-15T13:51

2022-08-15T13:51

2022-08-15T13:51

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ВСУ обстреляли поселок Ивановка, примыкающий к восточной границе города Энергодара, в котором находится Запорожская АЭС (ЗАЭС). Обстрел произошел около 5 часов утра. В результате повреждены пять жилых домов и церковь. Всего по поселку выпустили порядка 15 артиллерийских снарядов, сообщил Рогов.На минувших выходных ВСУ обстреляли Энергодар и ЗАЭС. Власти Запорожья предложили создать вокруг АЭС зону тишины, предусмотреть "жесточайшие санкции" за обстрел атомной электростанции. Гарантией безопасности в Запорожье назвали зачистку от украинских войск трех населенных пунктов на правом берегу Днепра.

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новости, запорожье, запорожская аэс, обстрелы, владимир рогов