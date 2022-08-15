https://ukraina.ru/20220815/1037697799.html

Волонтер из Донецка рассказал, зачем ВСУ обстреливают город "лепестками"

Волонтер из Донецка рассказал, зачем ВСУ обстреливают город "лепестками" - 15.08.2022 Украина.ру

Волонтер из Донецка рассказал, зачем ВСУ обстреливают город "лепестками"

Украинские войска делают все для того, чтобы просто навредить дончанам, считает волонтер, бывший ополченец ДНР Александр Жучковский. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

2022-08-15T19:05

2022-08-15T19:05

2022-08-15T19:05

мины

донецк

александр жучковский

обстрелы

новости

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По словам волонтера, украинские войска засыпают Донецк минами для того, чтобы создать ДНР проблемы в тылу. Помимо противопехотных мин, они предпринимают и другие меры. Волонтер отмечает, что серьезного военного ущерба "Лепестки" не наносят республике и военным, а вот оторвать лапу собаке или руку ребенку - они могут, и на это делается расчет. Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220815/1037682527.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

мины, донецк, александр жучковский, обстрелы, новости