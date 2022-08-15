https://ukraina.ru/20220815/1037697799.html
Волонтер из Донецка рассказал, зачем ВСУ обстреливают город "лепестками"
Волонтер из Донецка рассказал, зачем ВСУ обстреливают город "лепестками" - 15.08.2022 Украина.ру
Волонтер из Донецка рассказал, зачем ВСУ обстреливают город "лепестками"
Украинские войска делают все для того, чтобы просто навредить дончанам, считает волонтер, бывший ополченец ДНР Александр Жучковский. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру
2022-08-15T19:05
2022-08-15T19:05
2022-08-15T19:05
мины
донецк
александр жучковский
обстрелы
новости
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По словам волонтера, украинские войска засыпают Донецк минами для того, чтобы создать ДНР проблемы в тылу. Помимо противопехотных мин, они предпринимают и другие меры. Волонтер отмечает, что серьезного военного ущерба "Лепестки" не наносят республике и военным, а вот оторвать лапу собаке или руку ребенку - они могут, и на это делается расчет. Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220815/1037682527.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
мины, донецк, александр жучковский, обстрелы, новости
мины, Донецк, Александр Жучковский, обстрелы, Новости
Волонтер из Донецка рассказал, зачем ВСУ обстреливают город "лепестками"
Украинские войска делают все для того, чтобы просто навредить дончанам, считает волонтер, бывший ополченец ДНР Александр Жучковский. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру