Волонтер из Донецка рассказал, зачем ВСУ обстреливают город "лепестками" - 15.08.2022 Украина.ру
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Волонтер из Донецка рассказал, зачем ВСУ обстреливают город "лепестками"
Волонтер из Донецка рассказал, зачем ВСУ обстреливают город "лепестками" - 15.08.2022 Украина.ру
Волонтер из Донецка рассказал, зачем ВСУ обстреливают город "лепестками"
Украинские войска делают все для того, чтобы просто навредить дончанам, считает волонтер, бывший ополченец ДНР Александр Жучковский. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру
2022-08-15T19:05
2022-08-15T19:05
мины
донецк
александр жучковский
обстрелы
новости
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По словам волонтера, украинские войска засыпают Донецк минами для того, чтобы создать ДНР проблемы в тылу. Помимо противопехотных мин, они предпринимают и другие меры. Волонтер отмечает, что серьезного военного ущерба "Лепестки" не наносят республике и военным, а вот оторвать лапу собаке или руку ребенку - они могут, и на это делается расчет. Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220815/1037682527.html
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мины, донецк, александр жучковский, обстрелы, новости
мины, Донецк, Александр Жучковский, обстрелы, Новости

Волонтер из Донецка рассказал, зачем ВСУ обстреливают город "лепестками"

19:05 15.08.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРазминирование в центре Донецка
Разминирование в центре Донецка - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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Украинские войска делают все для того, чтобы просто навредить дончанам, считает волонтер, бывший ополченец ДНР Александр Жучковский. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру
По словам волонтера, украинские войска засыпают Донецк минами для того, чтобы создать ДНР проблемы в тылу. Помимо противопехотных мин, они предпринимают и другие меры.

Обстреляли на прошлой неделе Пивзавод, это не стратегический военный объект. Понятно, что обстреляли именно для утечки аммиака. Такого порядка и ситуация с "лепестками" – просто навредить.

Александр Жучковский
Александр Жучковский
Волонтер
Волонтер отмечает, что серьезного военного ущерба "Лепестки" не наносят республике и военным, а вот оторвать лапу собаке или руку ребенку - они могут, и на это делается расчет.
Пальцем дотронься - останешься без руки: Донецк обстреливают минами лепесток. Видео
15:17
"Пальцем дотронься - останешься без руки": Донецк обстреливают минами "лепесток"
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
миныДонецкАлександр ЖучковскийобстрелыНовости
 
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