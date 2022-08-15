Александр Жучковский о том, как идет обстрел Донецка и когда будет освобожден Донбасс - 15.08.2022 Украина.ру
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Александр Жучковский о том, как идет обстрел Донецка и когда будет освобожден Донбасс
Александр Жучковский о том, как идет обстрел Донецка и когда будет освобожден Донбасс - 15.08.2022 Украина.ру
Александр Жучковский о том, как идет обстрел Донецка и когда будет освобожден Донбасс
Украина.ру, 15.08.2022
2022-08-15T10:10
2022-08-15T10:10
интервью
донецк
александр жучковский
украина
обстрелы
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Писатель, волонтер и ополченец первой волны из Петербурга Александр Жучковский, живущий 8 лет в Донецке, рассказал Украина.ру, отчего зависит интенсивность украинских обстрелов Донецка.- Александр, какая сейчас ситуация с обстрелами в Донецке?- Предыдущие недели три характеризовались мощными атаками позиций ВСУ с нашей стороны, и продвижением наших войск в Песках, Авдеевке и на ряде других направлений. Для этого нужна была мощная артиллерийская поддержка.Сейчас движение застопорилось, потому что у украинцев мощные укрепрайоны, плюс нужен бесперебойный подвоз боеприпасов. К тому же артиллерия противника не стоит на месте.Сейчас последние дни стоит пауза. Характерно, что пока наши артиллеристы работали, не покладая рук эти недели, со стороны Украины по городу было очень мало прилетов. Во-первых, наши головы не давали им поднять, во-вторых, очень эффективно уничтожались расчеты.Как только наши замолчали, с их стороны активизировались обстрелы, подвезли они новые расчеты, и количество обстрелов и жертв в разы увеличилось по сравнению с месячной давностью.- А что они сейчас обстреливают в основном, какие районы подвергаются сильным обстрелам?- Я живу в Калининском (центр города – прим.). Вижу, что он очень сильно страдает. Я вижу тенденцию, что если украинцы берутся за какой-то район в Донецке, то его методично "ковыряют" и обстреливают целыми днями.Всегда обычно самые страдающие это Киевский и Петровский (прифронтовые районы – прим.), а тут за Калининский, Кировский, Куйбышевский взялись последнюю неделю.Хаотично бьют по жилым кварталам, по улицам-проспектам, но процентов 70 обстрелов приходится по конкретным пунктам – Пивзавод обстреляли, воинские части.Чем характеризуется ситуация последнего времени, так это тем, что сейчас активно начали обстреливать воинские части, склады и штабы. Обстрелов хаотичных меньше, хотя они тоже есть. По какому принципу они обстреливают хаотично, не знаю.- А что с украинскими мини-минами "Лепестками"? Какой смысл в их разбрасывании по всему Донецку? Есть ли этому рациональное объяснение?- Обстреляли на прошлой неделе Пивзавод, это не стратегический военный объект. Понятно, что обстреляли именно для утечки аммиака. Такого порядка и ситуация с "Лепестками" – просто навредить.Серьезного военного ущерба эти лепестки не нанесут республике и военным, а вот оторвать лапу собаке или руку ребенку - они могут, и на это делается расчет. Это чистейший терроризм.- А что с контрбатарейной борьбой? Она улучшилась-ухудшилась?- Она в целом улучшилась в последние месяцы, но я вижу много странностей в том смысле, что украинцы могут поливать по полтора-два, а то и три часа определенный район, мой, где я живу, а ответа я не слышу. Такое ощущение, что орудие завели – вывели.Так вот оперативного передвижения орудий я лично не вижу. Может быть, я ошибаюсь, и где-то на тех или иных участках фронта это работает, но в городе я этого не вижу. Поэтому контрбатарейная борьба иногда хромает.- В течение месяца какое-то маленькое продвижение на фронте, как это все объясняется, чем?- Я думаю, здесь очевидно. Почему очень лихо и быстро продвигались в ЛНР, почему на юге достаточно быстро, пока не взяли Мариуполь, тоже продвинулись? Потому что противник быстро отходил, не желая попадаться в окружение, либо не имея сил сопротивляться.Здесь мы имеем дело с принципиально другим участком фронта, где действительно мощнейшие укрепрайоны, и у меня такое ощущение, что там не люди в них находятся, а зомби, потому что они не хотят сдаваться, и помирают там под огнем.Может быть, они отрезаны от информации, может, им говорят, что Россия проиграла, и Москва уже скоро будет взята, и вам нужно стоять до последнего – они и стоят.Действительно мощнейшие укрепрайоны, и там самые стойкие подразделения, не считая "Азова", который уже пленен. В этом суть. Мы же видим, как наши подходят, берут пару улиц Марьинки, и все, встают, потому что дальше невозможно идти, потому что вылезают зомби из подземелья и начинают их поливать их тех же гранатометов и пулеметов.- А как настроения в Донецке?- В городе очень мало людей. Где-то нет света, где-то нет воды месяцами, где-то неделями. Остались те, кто готов смириться с чем только можно. Поэтому нет ни бравурных настроений, ни упаднических. Ровное, спокойное настроение – люди ждут, когда это все закончится.- Пески взяты, Марьинка взята…- Марьинка еще не взята целиком. Пески – важно крепость взять, но и удерживать. Пока еще удерживаем. Нет стопроцентной гарантии безопасности.Но мы же помним, как с Мариуполем было. Авдеевку можно окружать и долбить тоже месяцами. Я общаюсь с военкорами, с военными. Одни говорят, осталось месяц-полтора до зачистки Донбасса, другие осведомленные люди говорят, что это на полгода. Я думаю, если брать какую-то среднюю цифру, то месяца три еще ковыряться будут.
https://ukraina.ru/20220815/1037653072.html
https://ukraina.ru/20220814/1037646470.html
https://ukraina.ru/20220814/1037642827.html
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Александр Чаленко
Александр Чаленко
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5
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96
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, донецк, александр жучковский, украина, обстрелы
Интервью, Донецк, Александр Жучковский, Украина, обстрелы

Александр Жучковский о том, как идет обстрел Донецка и когда будет освобожден Донбасс

10:10 15.08.2022
 
© vk.com / Александр ЖучковскийАлександр Жучковский интервью
Александр Жучковский интервью - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
© vk.com / Александр Жучковский
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Александр Чаленко
Обозреватель Ukraina.ru
Все материалы
Писатель, волонтер и ополченец первой волны из Петербурга Александр Жучковский, живущий 8 лет в Донецке, рассказал Украина.ру, отчего зависит интенсивность украинских обстрелов Донецка.
- Александр, какая сейчас ситуация с обстрелами в Донецке?
- Предыдущие недели три характеризовались мощными атаками позиций ВСУ с нашей стороны, и продвижением наших войск в Песках, Авдеевке и на ряде других направлений. Для этого нужна была мощная артиллерийская поддержка.
- РИА Новости, 1920, 15.08.2022
07:29
"Есть желание поймать их повторно". Кого хотят взять в плен бойцы Донецкой республики
Сейчас движение застопорилось, потому что у украинцев мощные укрепрайоны, плюс нужен бесперебойный подвоз боеприпасов. К тому же артиллерия противника не стоит на месте.
Сейчас последние дни стоит пауза. Характерно, что пока наши артиллеристы работали, не покладая рук эти недели, со стороны Украины по городу было очень мало прилетов. Во-первых, наши головы не давали им поднять, во-вторых, очень эффективно уничтожались расчеты.
Как только наши замолчали, с их стороны активизировались обстрелы, подвезли они новые расчеты, и количество обстрелов и жертв в разы увеличилось по сравнению с месячной давностью.
- А что они сейчас обстреливают в основном, какие районы подвергаются сильным обстрелам?
- Я живу в Калининском (центр города – прим.). Вижу, что он очень сильно страдает. Я вижу тенденцию, что если украинцы берутся за какой-то район в Донецке, то его методично "ковыряют" и обстреливают целыми днями.
Всегда обычно самые страдающие это Киевский и Петровский (прифронтовые районы – прим.), а тут за Калининский, Кировский, Куйбышевский взялись последнюю неделю.
Хаотично бьют по жилым кварталам, по улицам-проспектам, но процентов 70 обстрелов приходится по конкретным пунктам – Пивзавод обстреляли, воинские части.
Чем характеризуется ситуация последнего времени, так это тем, что сейчас активно начали обстреливать воинские части, склады и штабы. Обстрелов хаотичных меньше, хотя они тоже есть. По какому принципу они обстреливают хаотично, не знаю.
- А что с украинскими мини-минами "Лепестками"? Какой смысл в их разбрасывании по всему Донецку? Есть ли этому рациональное объяснение?
- Обстреляли на прошлой неделе Пивзавод, это не стратегический военный объект. Понятно, что обстреляли именно для утечки аммиака. Такого порядка и ситуация с "Лепестками" – просто навредить.
Серьезного военного ущерба эти лепестки не нанесут республике и военным, а вот оторвать лапу собаке или руку ребенку - они могут, и на это делается расчет. Это чистейший терроризм.
- А что с контрбатарейной борьбой? Она улучшилась-ухудшилась?
- Она в целом улучшилась в последние месяцы, но я вижу много странностей в том смысле, что украинцы могут поливать по полтора-два, а то и три часа определенный район, мой, где я живу, а ответа я не слышу. Такое ощущение, что орудие завели – вывели.
Так вот оперативного передвижения орудий я лично не вижу. Может быть, я ошибаюсь, и где-то на тех или иных участках фронта это работает, но в городе я этого не вижу. Поэтому контрбатарейная борьба иногда хромает.
- В течение месяца какое-то маленькое продвижение на фронте, как это все объясняется, чем?
- Я думаю, здесь очевидно. Почему очень лихо и быстро продвигались в ЛНР, почему на юге достаточно быстро, пока не взяли Мариуполь, тоже продвинулись? Потому что противник быстро отходил, не желая попадаться в окружение, либо не имея сил сопротивляться.
Здесь мы имеем дело с принципиально другим участком фронта, где действительно мощнейшие укрепрайоны, и у меня такое ощущение, что там не люди в них находятся, а зомби, потому что они не хотят сдаваться, и помирают там под огнем.
Донецк Стратонавтов разрушение
Вчера, 13:22Спецоперация
В Макеевке при обстреле ВСУ погиб мирный жительВооружённые силы киевского режима продолжают обстреливать Макеевку, один мирный житель погиб. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 14 августа в Telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР
Может быть, они отрезаны от информации, может, им говорят, что Россия проиграла, и Москва уже скоро будет взята, и вам нужно стоять до последнего – они и стоят.
Действительно мощнейшие укрепрайоны, и там самые стойкие подразделения, не считая "Азова", который уже пленен. В этом суть. Мы же видим, как наши подходят, берут пару улиц Марьинки, и все, встают, потому что дальше невозможно идти, потому что вылезают зомби из подземелья и начинают их поливать их тех же гранатометов и пулеметов.
- А как настроения в Донецке?
- В городе очень мало людей. Где-то нет света, где-то нет воды месяцами, где-то неделями. Остались те, кто готов смириться с чем только можно. Поэтому нет ни бравурных настроений, ни упаднических. Ровное, спокойное настроение – люди ждут, когда это все закончится.
- Пески взяты, Марьинка взята…
Донецк обстрел
Вчера, 09:57Спецоперация
Стало известно о новых жертвах обстрелов ВСУ в ДНР За минувшие сутки в результате обстрелов ВСУ в ДНР погибли пять мирных жителей. Об этом сообщается в Telegram-канале Штаба территориальной обороны республики, опубликованном 14 августа
- Марьинка еще не взята целиком. Пески – важно крепость взять, но и удерживать. Пока еще удерживаем. Нет стопроцентной гарантии безопасности.
Но мы же помним, как с Мариуполем было. Авдеевку можно окружать и долбить тоже месяцами. Я общаюсь с военкорами, с военными. Одни говорят, осталось месяц-полтора до зачистки Донбасса, другие осведомленные люди говорят, что это на полгода. Я думаю, если брать какую-то среднюю цифру, то месяца три еще ковыряться будут.
 
ИнтервьюДонецкАлександр ЖучковскийУкраинаобстрелы
 
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