https://ukraina.ru/20220815/1037697018.html
Почему ООН "закрывает глаза" на обстрелы Запорожской АЭС со стороны Украины - Рогов
Почему ООН "закрывает глаза" на обстрелы Запорожской АЭС?
Почему ООН "закрывает глаза" на обстрелы Запорожской АЭС со стороны Украины - Рогов
Член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в интервью Украина.ру считает, что ООН намеренно закрывает глаза на очевидные факты обстрелов АЭС со стороны Киева
2022-08-15T18:21
2022-08-15T18:21
2022-08-15T18:21
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Согласно логике господина Гуттериша, отмечает Рогов, атомная станция, обстреливает себя сама тяжелой артиллерией, ракетными системами залпового огня, ударными беспилотниками, и всем, чем могут дотянуться террористы Зеленского до АЭС.Он напомнил, что АЭС находится на левом берегу Днепра, а на правом берегу - территория, контролируемая режимом Зеленского. Там находятся такие населенные пункты как Никополь, Марганец, Томаковка и т.д. Именно оттуда наносятся удары всеми видами вооружений.Полное интервью с Владимиром Роговым читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220814/1037607050.html
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новости, украина, владимир рогов, запорожская область, запорожская аэс, оон
Новости, Украина, Владимир Рогов, Запорожская область, Запорожская АЭС, ООН
Почему ООН "закрывает глаза" на обстрелы Запорожской АЭС со стороны Украины - Рогов
Член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в интервью Украина.ру считает, что ООН намеренно закрывает глаза на очевидные факты обстрелов АЭС со стороны Киева
Руководство ООН дошло до какого-то иезуитского поведения, потому что господин Гуттериш, будучи генеральным секретарем ООН, делает заявления о том, что да, обстрелы АЭС – это очень плохо. Но я не могу, говорит, утверждать, что это сделала Украина, как не могу утверждать, что это сделала и Россия.
Владимир Рогов
Член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией"
Согласно логике господина Гуттериша, отмечает Рогов, атомная станция, обстреливает себя сама тяжелой артиллерией, ракетными системами залпового огня, ударными беспилотниками, и всем, чем могут дотянуться террористы Зеленского до АЭС.
Он напомнил, что АЭС находится на левом берегу Днепра, а на правом берегу - территория, контролируемая режимом Зеленского. Там находятся такие населенные пункты как Никополь, Марганец, Томаковка и т.д. Именно оттуда наносятся удары всеми видами вооружений.
Полное интервью с Владимиром Роговым читайте на сайте Украина.ру
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