https://ukraina.ru/20220815/1037697018.html

Почему ООН "закрывает глаза" на обстрелы Запорожской АЭС со стороны Украины - Рогов

Почему ООН "закрывает глаза" на обстрелы Запорожской АЭС?

Почему ООН "закрывает глаза" на обстрелы Запорожской АЭС со стороны Украины - Рогов

Член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в интервью Украина.ру считает, что ООН намеренно закрывает глаза на очевидные факты обстрелов АЭС со стороны Киева

2022-08-15T18:21

2022-08-15T18:21

2022-08-15T18:21

новости

украина

владимир рогов

запорожская область

запорожская аэс

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/14/1036706011_0:14:947:546_1920x0_80_0_0_3944473879b5135b196887fbbf5c7986.jpg

Согласно логике господина Гуттериша, отмечает Рогов, атомная станция, обстреливает себя сама тяжелой артиллерией, ракетными системами залпового огня, ударными беспилотниками, и всем, чем могут дотянуться террористы Зеленского до АЭС.Он напомнил, что АЭС находится на левом берегу Днепра, а на правом берегу - территория, контролируемая режимом Зеленского. Там находятся такие населенные пункты как Никополь, Марганец, Томаковка и т.д. Именно оттуда наносятся удары всеми видами вооружений.Полное интервью с Владимиром Роговым читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220814/1037607050.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, владимир рогов, запорожская область, запорожская аэс, оон