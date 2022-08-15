Почему глава МАГАТЭ не может остановить удары по Запорожской АЭС
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Рогов объяснил, почему глава МАГАТЭ не в силах остановить удары по Запорожской АЭС
Почему глава МАГАТЭ не может остановить удары по Запорожской АЭС
Рогов объяснил, почему глава МАГАТЭ не в силах остановить удары по Запорожской АЭС
Член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в интервью Украина.ру объяснил, чего хотят достичь ВСУ, нанося прицельные удары по хранилищу отходов ядерного топлива ЗАЭС
2022-08-15T19:18
2022-08-15T19:18
новости
украина
запорожская область
запорожская аэс
владимир рогов
ядерные реакторы
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Рогов рассказал, что хранилище отходов ядерного топлива (ХОЯТ) представляет собой гигантский бетонный столб. Таких на Запорожской АЭС многие десятки, если не сотни.Согласно международному порядку, без согласия МАГАТЭ на АЭС невозможно предпринять никаких действий. Потому что АЭС – это вопрос безопасности для всего мира. Но глава МАГАТЭ уже несколько месяцев не может попасть в регион. Все его попытки приехать в Энергодар блокируются режимом Зеленского, причем, по словам Рогова, начинается дикая истерика, обвинения и отказ в обеспечении безопасности международного эксперта.Полное интервью с Владимиром Роговым читайте на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, запорожская область, запорожская аэс, владимир рогов, ядерные реакторы
Новости, Украина, Запорожская область, Запорожская АЭС, Владимир Рогов, ядерные реакторы

Рогов объяснил, почему глава МАГАТЭ не в силах остановить удары по Запорожской АЭС

19:18 15.08.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкНовая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
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Член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в интервью Украина.ру объяснил, чего хотят достичь ВСУ, нанося прицельные удары по хранилищу отходов ядерного топлива ЗАЭС
Рогов рассказал, что хранилище отходов ядерного топлива (ХОЯТ) представляет собой гигантский бетонный столб. Таких на Запорожской АЭС многие десятки, если не сотни.
Что мы по сути видим? Именно по ним сейчас тоже прицельно наносятся удары. То есть, две цели, которые определили террористы Зеленского – нарушить систему охлаждения реактора или же ударить по хранилищу отходов ядерного топлива.
Владимир Рогов
Владимир Рогов
Член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией"
Согласно международному порядку, без согласия МАГАТЭ на АЭС невозможно предпринять никаких действий. Потому что АЭС – это вопрос безопасности для всего мира.
Но глава МАГАТЭ уже несколько месяцев не может попасть в регион. Все его попытки приехать в Энергодар блокируются режимом Зеленского, причем, по словам Рогова, начинается дикая истерика, обвинения и отказ в обеспечении безопасности международного эксперта.
Полное интервью с Владимиром Роговым читайте на сайте Украина.ру.
Андрей Кошкин интервью - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
17:02
Политолог Андрей Кошкин: А что скажет Европа, получив ядерное облако с Запорожской АЭС?
 
НовостиУкраинаЗапорожская областьЗапорожская АЭСВладимир Роговядерные реакторы
 
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Заголовок открываемого материала
19:30Александр Жучковский рассказал о тактике обстрелов со стороны ВСУ
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