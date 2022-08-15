https://ukraina.ru/20220815/1037694262.html
Рогов объяснил, почему глава МАГАТЭ не в силах остановить удары по Запорожской АЭС
Почему глава МАГАТЭ не может остановить удары по Запорожской АЭС
Рогов объяснил, почему глава МАГАТЭ не в силах остановить удары по Запорожской АЭС
Член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в интервью Украина.ру объяснил, чего хотят достичь ВСУ, нанося прицельные удары по хранилищу отходов ядерного топлива ЗАЭС
2022-08-15T19:18
2022-08-15T19:18
2022-08-15T19:18
новости
украина
запорожская область
запорожская аэс
владимир рогов
ядерные реакторы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103404/55/1034045538_0:0:2892:1627_1920x0_80_0_0_0dfa9596bbd97b5f3936e01ab41bf2fb.jpg.webp
Рогов рассказал, что хранилище отходов ядерного топлива (ХОЯТ) представляет собой гигантский бетонный столб. Таких на Запорожской АЭС многие десятки, если не сотни.Согласно международному порядку, без согласия МАГАТЭ на АЭС невозможно предпринять никаких действий. Потому что АЭС – это вопрос безопасности для всего мира. Но глава МАГАТЭ уже несколько месяцев не может попасть в регион. Все его попытки приехать в Энергодар блокируются режимом Зеленского, причем, по словам Рогова, начинается дикая истерика, обвинения и отказ в обеспечении безопасности международного эксперта.Полное интервью с Владимиром Роговым читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220815/1037683468.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103404/55/1034045538_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5f043f878d5f70190f996d8e2da3b308.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, запорожская область, запорожская аэс, владимир рогов, ядерные реакторы
Новости, Украина, Запорожская область, Запорожская АЭС, Владимир Рогов, ядерные реакторы
Рогов объяснил, почему глава МАГАТЭ не в силах остановить удары по Запорожской АЭС
Член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в интервью Украина.ру объяснил, чего хотят достичь ВСУ, нанося прицельные удары по хранилищу отходов ядерного топлива ЗАЭС
Рогов рассказал, что хранилище отходов ядерного топлива (ХОЯТ) представляет собой гигантский бетонный столб. Таких на Запорожской АЭС многие десятки, если не сотни.
Что мы по сути видим? Именно по ним сейчас тоже прицельно наносятся удары. То есть, две цели, которые определили террористы Зеленского – нарушить систему охлаждения реактора или же ударить по хранилищу отходов ядерного топлива.
Владимир Рогов
Член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией"
Согласно международному порядку, без согласия МАГАТЭ на АЭС невозможно предпринять никаких действий. Потому что АЭС – это вопрос безопасности для всего мира.
Но глава МАГАТЭ уже несколько месяцев не может попасть в регион. Все его попытки приехать в Энергодар блокируются режимом Зеленского, причем, по словам Рогова, начинается дикая истерика, обвинения и отказ в обеспечении безопасности международного эксперта.
Полное интервью с Владимиром Роговым читайте на сайте Украина.ру
.