https://ukraina.ru/20220815/1037694262.html

Рогов объяснил, почему глава МАГАТЭ не в силах остановить удары по Запорожской АЭС

Почему глава МАГАТЭ не может остановить удары по Запорожской АЭС

Рогов объяснил, почему глава МАГАТЭ не в силах остановить удары по Запорожской АЭС

Член Главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области, лидер общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в интервью Украина.ру объяснил, чего хотят достичь ВСУ, нанося прицельные удары по хранилищу отходов ядерного топлива ЗАЭС

2022-08-15T19:18

2022-08-15T19:18

2022-08-15T19:18

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Рогов рассказал, что хранилище отходов ядерного топлива (ХОЯТ) представляет собой гигантский бетонный столб. Таких на Запорожской АЭС многие десятки, если не сотни.Согласно международному порядку, без согласия МАГАТЭ на АЭС невозможно предпринять никаких действий. Потому что АЭС – это вопрос безопасности для всего мира. Но глава МАГАТЭ уже несколько месяцев не может попасть в регион. Все его попытки приехать в Энергодар блокируются режимом Зеленского, причем, по словам Рогова, начинается дикая истерика, обвинения и отказ в обеспечении безопасности международного эксперта.Полное интервью с Владимиром Роговым читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220815/1037683468.html

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новости, украина, запорожская область, запорожская аэс, владимир рогов, ядерные реакторы