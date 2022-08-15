https://ukraina.ru/20220815/1037690298.html

Родион Мирошник: Киевский режим пытается устроить техногенную катастрофу

Родион Мирошник: Киевский режим пытается устроить техногенную катастрофу - 15.08.2022 Украина.ру

Родион Мирошник: Киевский режим пытается устроить техногенную катастрофу

Украина.ру, 15.08.2022

2022-08-15T19:03

2022-08-15T19:03

2022-08-15T19:03

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Гарантировать безопасность для мирных жителей Луганской народной республики можно будет тогда, когда вооруженные силы Украины отгонят на расстояние, с которого они физически не смогут обстреливать территорию республики, считает глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.– Родион, вся территория Луганской народной республики освобождена. Насколько быстро идет возвращение к нормальной жизни? И сохраняется ли опасность обстрелов со стороны вооруженных сил Украины?– Опасность обстрелов зависит от неадекватности украинской стороны, желания наносить именно ущерб мирным районам, мирным людям. От того, насколько есть желание нацистского режима максимально создать проблемы или ущемить людей, которых когда-то они называли своими гражданами. Вот от этого в первую очередь зависит. Так как сегодня техническая возможность для этого есть, обстрелы продолжаются. По крайней мере, на протяжении последних полутора месяцев у нас были обстрелы, которые, кажется, в основном для обстрела нашей территории – ведутся западным вооружением.Сейчас из бывшего советского оружия, которое использовалось против ЛНР – это была только "Точка-У", был у нас прилет по району Сватово. Подавляющее большинство прилетов – это прилеты по гражданским мирным объектам, по жилому сектору, попытки обстрелов по городам. По нам было выпущено более 80 единиц этих ракет "Хаймарс".Подавляющее большинство было сбито, но были и поражения. Пять дней назад был прилет по Алчевску, по жилому дому, где погиб один человек и целый ряд людей получили ранения, ребенок получил серьезнейшие ожоги. Никаких угроз многоэтажное здание в городе Алчевске для Украины не представляло, но, тем не менее, туда прилетел "Хаймарс", который находился где-то на расстоянии 70 километров оттуда.В данном случае речь идет о том, что гарантировать (мы не можем – Ред.) до тех пор, пока мы не обеспечим зону безопасности, пока мы не отгоним Украину на расстояние, с которого они физически не смогут дострелить. Либо же эта территория будет полностью демилитаризована, и там не будет возможности стрелять, и не будет безумного руководства, которое хочет наносить эти удары по мирному населению. Гарантировать, что Украина не будет стрелять, не будут пытаться нанести ущерб – на сегодня практически нереально.Последние дни нам приносят все больше и больше информации. Когда Украина стреляет по Донецку, по емкости с аммиаком – это целенаправленная техногенная катастрофа. Когда они стреляют по Запорожскому Энергодару – стреляют по атомной электростанции. Это целенаправленная попытка создать техногенную катастрофу.Ограничения для этих людей нет – это террористическое государство, которому Запад разрешил делать все, что угодно, снабдил собственное вооружение и финансирует сегодня эту террористическую деятельность. Это факт, в котором мы сегодня живем.Поэтому каким-то образом гарантировать, что Украина что-либо не сделает, я бы не стал, я бы не брал на себя такую ответственность.Украина куда может дотянуться – туда она постарается сделать гадость. Потому что никакой ответственности нести за это не собирается. И Запад сказал: "такую химеру как совесть мы для вас отменяем". Для них этого нет. Они не жалеют свой народ, они не жалеют нас, они не жалеют всех, до кого могут дотянуться. Они подчиняются своим кураторам, своим хозяевам, и пытаются из этого выжить гешефт.Что касается восстановления, Луганская народная республика полностью освобождена, но – совершенно разный уровень разрушений, которые есть на нашей территории. Северная часть ЛНР – она, в основном, аграрная, то есть большие территории – это аграрный сектор, и там на многих территориях у нас практически не было военных действий.Грубо говоря, врага просто гнали оттуда и все. Были столкновения в городе Счастье, были разрушения, какие-то перестрелки были в Старобельске, и дальше уже все сосредоточилось вокруг агломерации Северодонецк-Лисичанск-Рубежное. Там на протяжении трех-четырех месяцев у нас уже велись активные военные действия, и там, конечно же, нанесен колоссальный ущерб.Колоссальный ущерб нанесен и чуть ниже, в сторону Светлодарской дуги, там, где были фортификационные сооружения – это Попасная. Попасная практически стерта с лица земли, сейчас стоит вопрос, стоит ли восстанавливать город, потому что он разрушен практически на 95-97%. Там точно нет ни одного жилого дома или здания, которое не разрушено, которое бы не получило прилетов, от которого бы не остался остов, который только напоминает, что тут было здание. Серьезные разрушения понесли и Северодонецк, и Рубежное, там сейчас ведутся активные работы, направлены на восстановление жизнеспособности этих былых городов. Перво-наперво, что сейчас делают организованные штабы – в каждом городе штаб - там назначены руководители, есть администрация, максимально привлечены специалисты, которые это умеют делать.Для начала – перво-наперво, идет разминирование. Тысячи, если не десятки тысяч мин, неразорвавшихся снарядов сегодня извлекаются саперами, работниками МЧС. Люди буквально квадрат за квадратом обследуют все эти территории, потому что в противном случае там будут жертвы. К сожалению, они у нас есть. Есть подорвавшиеся ремонтники, электрики, которые ехали восстанавливать электроподачу. Они наехали на одну из мин.Эти последствия очень взрывоопасные, они для жизни людей очень опасны. Сейчас идет разминирование, восстанавливается возможность подвоза гуманитарной помощи, продуктов питания. В Северодонецке запустили первый хлебозавод, небольшая пекарня, которая выпускает свой хлеб, она обеспечивает людей. Открылись первые заправочные станции, заработали, поставлены емкости с водой – с технической, с питьевой водой – там, где есть подвоз.Сейчас в городах, к сожалению, пока нет электроснабжения. Туда нужно подтянуть эти линии, линии тянут. Разминируют – и вслед за ними идут люди, которые тянут электролинии. Та же самая работа идет по восстановлению ряда предприятий, от которых зависит жизнедеятельность городов. В Северодонецке – "Азот", в Лисичанске – "Нефтьоргсинтез". Рубежное – "Рубежанская заря", "Краситель", и ряд других предприятий.Промзона Рубежного очень сильно разрушена. Я проезжал по всем этим территориям и видел все это, могу точно сказать, что разрушения колоссальные.Люди во многих городах к примеру, в Северодонецке… на момент его освобождения, его покинуло 9 из 10 жителей. Только 10% населения было на тот момент. Сейчас люди возвращаются, но к их возвращению необходимо восстановить какие-то элементарные условия для жизни. Восстанавливается жилье, подтягиваются энергоснабжение, связь. Надеюсь, в ближайшее время будет решен вопрос подвоза воды, надеюсь, будет восстановлено и водоснабжение.Вот этим сейчас занимаются, и это, конечно, хотелось бы сделать вчера. К сожалению, такого рода разрушения слишком велики, чтобы по мановению волшебной палочки это все произошло. Там работают российские специалисты, наши специалисты, МЧС, военные. Сейчас там концентрируется большое количество сил, чтобы восстановить возможность для жизнедеятельности этих городов. Это в первую очередь касается городов, которые наиболее серьезно разрушены.– Каковы темпы паспортизации населения ЛНР на данный момент?– Этот вопрос неразрывно связан с проведением референдума, которого мы ждем. Мы ждем создания возможности для проведения референдума, именно для предъявления людьми того решения, видения своего будущего.Первый вопрос – безопасность. Как только позволят возможности безопасности, мы сможем организовать процесс. Почему я об этом говорю? Я говорил с нашей миграционной службой в ЛНР, паспорта РФ получили 302 тысячи человек. Это далеко не все люди, каждый пятый – достаточно солидный объем. Но сейчас есть определенные ограничения, связанные с тем, что для получения паспорта необходима регистрация. Для получения всех возможностей, которые предоставляет российское гражданство, нужно совершить еще целый ряд действий. Это пока не решено, не урегулировано. Чтобы получить регистрацию, необходимо ехать в Российскую Федерацию, там необходимо получать регистрацию, там же можно получить медицинское страхование. То есть,целая цепочка действий, которая на сегодняшний день еще не решена. Она существенно усложнена. Поэтому я очень верю, что именно проведение референдума, принятие решения о вхождении в состав Российской Федерации, существенно сдвинет, изменит это положение, и тогда, я уверен, что к уже существующему упрощенному порядку (получения гражданства – Ред.), будет порядок по аналогии с тем, какой был в Крыму.Пока этот процесс немного затруднен. Но по факту, сегодня уже три сотни тысяч человек, жителей ЛНР, являются полноценными гражданами Российской Федерации.

https://ukraina.ru/20210429/1031286074.html

https://ukraina.ru/20220810/1037472080.html

https://ukraina.ru/20220803/1037229611.html

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2022

Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, родион мирошник, лнр, сво, политика, экономика, российское гражданство, украина, рф