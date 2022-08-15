"Слава Украине": мать Наташи Королевой устроила на сцене в США русофобскую истерику - 15.08.2022 Украина.ру
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"Слава Украине": мать Наташи Королевой устроила на сцене в США русофобскую истерику
"Слава Украине": мать Наташи Королевой устроила на сцене в США русофобскую истерику - 15.08.2022 Украина.ру
"Слава Украине": мать Наташи Королевой устроила на сцене в США русофобскую истерику
Украинский дирижер и хормейстер Людмила Порывай, мать Наташи Королевой, на концерте в Майами кричала "Слава Украине", сообщил "Главред Weekend" 14 августа
2022-08-15T10:56
2022-08-15T10:57
новости
тарзан
королева
порывай
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русофобки
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Порывай посетила концерт украинской певицы Ирины Билык, которая со сцены начала оскорблять артиста Сергея Глушко (псевдоним Тарзан), чем привела мать Королевой в восторг.Сама Порывай выступила с заявлением, что она переживает за Украину и лозунгом "Слава Украине".Королева и ее семья с начала СВО регулярно подвергается травле в сетях. Саму певицу обвиняют в отсутствии какой-либо четкой позиции по конфликту на Украине, а ее мужа Тарзана в поддержке власти.Ранее издание "Дни.ру" сообщало о конфликте в семье из-за противоположных позиций Глушко и Порывай, но журналист из близкого круга Королевой опроверг эту информацию.
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новости, тарзан, королева, порывай, ирина билык, наташа королева, украина, русофобия, русофобки
Новости, Тарзан, Королева, Порывай, Ирина Билык, Наташа Королева, Украина, Русофобия, русофобки

"Слава Украине": мать Наташи Королевой устроила на сцене в США русофобскую истерику

10:56 15.08.2022 (обновлено: 10:57 15.08.2022)
 
© Людмила Порывай/ИнстаграмЛюдмила Порывай
Людмила Порывай
© Людмила Порывай/Инстаграм
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Украинский дирижер и хормейстер Людмила Порывай, мать Наташи Королевой, на концерте в Майами кричала "Слава Украине", сообщил "Главред Weekend" 14 августа
Порывай посетила концерт украинской певицы Ирины Билык, которая со сцены начала оскорблять артиста Сергея Глушко (псевдоним Тарзан), чем привела мать Королевой в восторг.
Сама Порывай выступила с заявлением, что она переживает за Украину и лозунгом "Слава Украине".
Королева и ее семья с начала СВО регулярно подвергается травле в сетях. Саму певицу обвиняют в отсутствии какой-либо четкой позиции по конфликту на Украине, а ее мужа Тарзана в поддержке власти.
Ранее издание "Дни.ру" сообщало о конфликте в семье из-за противоположных позиций Глушко и Порывай, но журналист из близкого круга Королевой опроверг эту информацию.
Открытие нового представительства Дома Моды Valentin Yudashkin - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
4 августа, 17:33
Журналисты разобрались, стала ли киевская пенсионерка причиной ссоры Тарзана и КоролевойКонфликт между стриптизером Сергеем Глушко, известным под сценическим псевдонимом Тарзан и его супругой певицей Наташей Королевой из-за матери артистки – не более, чем сплетня СМИ, сообщило 3 августа издание "Дни.ру", ссылаясь на журналиста Дениса Сорокина
 
НовостиТарзанКоролеваПорывайИрина БилыкНаташа КоролеваУкраинаРусофобиярусофобки
 
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