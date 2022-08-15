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"Слава Украине": мать Наташи Королевой устроила на сцене в США русофобскую истерику

"Слава Украине": мать Наташи Королевой устроила на сцене в США русофобскую истерику - 15.08.2022 Украина.ру

"Слава Украине": мать Наташи Королевой устроила на сцене в США русофобскую истерику

Украинский дирижер и хормейстер Людмила Порывай, мать Наташи Королевой, на концерте в Майами кричала "Слава Украине", сообщил "Главред Weekend" 14 августа

2022-08-15T10:56

2022-08-15T10:56

2022-08-15T10:57

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Порывай посетила концерт украинской певицы Ирины Билык, которая со сцены начала оскорблять артиста Сергея Глушко (псевдоним Тарзан), чем привела мать Королевой в восторг.Сама Порывай выступила с заявлением, что она переживает за Украину и лозунгом "Слава Украине".Королева и ее семья с начала СВО регулярно подвергается травле в сетях. Саму певицу обвиняют в отсутствии какой-либо четкой позиции по конфликту на Украине, а ее мужа Тарзана в поддержке власти.Ранее издание "Дни.ру" сообщало о конфликте в семье из-за противоположных позиций Глушко и Порывай, но журналист из близкого круга Королевой опроверг эту информацию.

https://ukraina.ru/20220804/1037315585.html

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новости, тарзан, королева, порывай, ирина билык, наташа королева, украина, русофобия, русофобки