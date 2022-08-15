"Слава Украине": мать Наташи Королевой устроила на сцене в США русофобскую истерику
10:56 15.08.2022 (обновлено: 10:57 15.08.2022)
Украинский дирижер и хормейстер Людмила Порывай, мать Наташи Королевой, на концерте в Майами кричала "Слава Украине", сообщил "Главред Weekend" 14 августа
Порывай посетила концерт украинской певицы Ирины Билык, которая со сцены начала оскорблять артиста Сергея Глушко (псевдоним Тарзан), чем привела мать Королевой в восторг.
Сама Порывай выступила с заявлением, что она переживает за Украину и лозунгом "Слава Украине".
Королева и ее семья с начала СВО регулярно подвергается травле в сетях. Саму певицу обвиняют в отсутствии какой-либо четкой позиции по конфликту на Украине, а ее мужа Тарзана в поддержке власти.
Ранее издание "Дни.ру" сообщало о конфликте в семье из-за противоположных позиций Глушко и Порывай, но журналист из близкого круга Королевой опроверг эту информацию.
4 августа, 17:33Журналисты разобрались, стала ли киевская пенсионерка причиной ссоры Тарзана и КоролевойКонфликт между стриптизером Сергеем Глушко, известным под сценическим псевдонимом Тарзан и его супругой певицей Наташей Королевой из-за матери артистки – не более, чем сплетня СМИ, сообщило 3 августа издание "Дни.ру", ссылаясь на журналиста Дениса Сорокина