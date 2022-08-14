Военный эксперт Леонков оценил работу украинских ПВО

В первые два месяца кампании она работала в меру своей возможности, но все равно наносила существенный урон, например, по нашим БПЛА. При этом у нас были повреждения и сбития самолетов. К сожалению, наши пилоты попадали в плен. Это было не так, как они планировали, что мы сейчас разнесем их авиацию, но отдельные единицы они уничтожали