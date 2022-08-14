Военный эксперт Леонков оценил работу украинских ПВО - 14.08.2022 Украина.ру
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Военный эксперт Леонков оценил работу украинских ПВО
Военный эксперт Леонков оценил работу украинских ПВО - 14.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт Леонков оценил работу украинских ПВО
В первые месяцы кампании украинская ПВО наносила российским ВКС серьезный урон, заявил военный эксперт журнала "Арсенал Отечества", выпускник Харьковского авиационного училища Алексей Леонков. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру
2022-08-14T04:15
2022-08-14T04:15
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Эксперт отмечает, что российская сторона понесла существенные потери в беспилотниках, были сбиты российские самолеты.При этом эксперт отметил, что в настоящий момент ПВО Украины как единой системы в не существует.Тем не менее, эти засады выявляются, а комплексы ПВО уничтожаются, добавил Леонков.Полностью интервью можно прочитать здесь.
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новости, пво, украина, всу, вкс, авиация
Новости, ПВО, Украина, ВСУ, ВКС, авиация

Военный эксперт Леонков оценил работу украинских ПВО

04:15 14.08.2022
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкКрупномасштабные учения Военно-воздушных сил (ВВС) и войск противовоздушной обороны (ПВО) России, Белоруссии и Казахстана
Крупномасштабные учения Военно-воздушных сил (ВВС) и войск противовоздушной обороны (ПВО) России, Белоруссии и Казахстана - РИА Новости, 1920, 14.08.2022
© РИА Новости . Валерий Мельников
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В первые месяцы кампании украинская ПВО наносила российским ВКС серьезный урон, заявил военный эксперт журнала "Арсенал Отечества", выпускник Харьковского авиационного училища Алексей Леонков. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру
Эксперт отмечает, что российская сторона понесла существенные потери в беспилотниках, были сбиты российские самолеты.

В первые два месяца кампании она работала в меру своей возможности, но все равно наносила существенный урон, например, по нашим БПЛА. При этом у нас были повреждения и сбития самолетов. К сожалению, наши пилоты попадали в плен. Это было не так, как они планировали, что мы сейчас разнесем их авиацию, но отдельные единицы они уничтожали

Алексей Леонков
Военный эксперт
При этом эксперт отметил, что в настоящий момент ПВО Украины как единой системы в не существует.
Сейчас ПВО Украины в основном носит очаговый характер и работает по принципу "из засады".
Алексей Леонков
Военный эксперт
Тем не менее, эти засады выявляются, а комплексы ПВО уничтожаются, добавил Леонков.
Система противовоздушной обороны Железный купол - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
12 августа, 07:00Спецоперация
Военный эксперт рассказал о "вьетнамской" тактике украинской ПВОПротивовоздушная оборона ВСУ использует тактику засад, которую зенитная артиллерией применяла в годы Великой Отечественной войны, а советские и вьетнамские ракетчики – во время войны во Вьетнаме. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Полностью интервью можно прочитать здесь.
 
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