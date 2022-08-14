Военный эксперт Леонков оценил работу украинских ПВО
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкКрупномасштабные учения Военно-воздушных сил (ВВС) и войск противовоздушной обороны (ПВО) России, Белоруссии и Казахстана
В первые месяцы кампании украинская ПВО наносила российским ВКС серьезный урон, заявил военный эксперт журнала "Арсенал Отечества", выпускник Харьковского авиационного училища Алексей Леонков. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру
Эксперт отмечает, что российская сторона понесла существенные потери в беспилотниках, были сбиты российские самолеты.
В первые два месяца кампании она работала в меру своей возможности, но все равно наносила существенный урон, например, по нашим БПЛА. При этом у нас были повреждения и сбития самолетов. К сожалению, наши пилоты попадали в плен. Это было не так, как они планировали, что мы сейчас разнесем их авиацию, но отдельные единицы они уничтожали
При этом эксперт отметил, что в настоящий момент ПВО Украины как единой системы в не существует.
Сейчас ПВО Украины в основном носит очаговый характер и работает по принципу "из засады".
Тем не менее, эти засады выявляются, а комплексы ПВО уничтожаются, добавил Леонков.
12 августа, 07:00СпецоперацияВоенный эксперт рассказал о "вьетнамской" тактике украинской ПВОПротивовоздушная оборона ВСУ использует тактику засад, которую зенитная артиллерией применяла в годы Великой Отечественной войны, а советские и вьетнамские ракетчики – во время войны во Вьетнаме. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Полностью интервью можно прочитать здесь.