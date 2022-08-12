https://ukraina.ru/20220812/1037593569.html

Зерновой премьер-министр: кто возглавит новое правительство Украины

Зерновой премьер-министр: кто возглавит новое правительство Украины - 12.08.2022 Украина.ру

Зерновой премьер-министр: кто возглавит новое правительство Украины

Слухи о смене правительства Дениса Шмыгаля ходят давно. По мнению многих экспертов, уже осенью в Кабмине ожидаются глобальные кадровые изменения, также сменят... Украина.ру, 12.08.2022

2022-08-12T15:55

2022-08-12T15:55

2022-08-12T15:55

эксклюзив

украина

правительство

денис шмыгаль

владимир зеленский

кабмин

нафтогаз

нацбанк

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Слухи о смене правительства Дениса Шмыгаля ходят давно. По мнению многих экспертов, уже осенью в Кабмине ожидаются глобальные кадровые изменения, также сменят глав Нафтогаза и Нацбанка. А вот кто может стать новым премьером – вопрос дискуссионный.Некоторые прочат премьерское кресло нынешнему министру обороны Алексею Резникову. По мнению политического эксперта Сергея Лямца, как минимум двоих кандидатов на премьера можно рассматривать всерьез. И это не Арестович, хотя ему роль в премьериаде тоже отведена – отвлекать общественное внимание. Заявление советника Офиса президента о намерении баллотироваться на президентских выборах стала топ-новостью, уступив по популярности только информации о ситуации на Запорожской АЭС. Лямец пишет:"Пока Арестович отвлекает внимание, проходит премьериада. Общее впечатление – как в том известном анекдот о кроватях в борделе. Люди меняются, перечень услуг – нет. Сплошное дежавю, еще со времен Кучмы. Относительно персонажей - "пиджаки" дерутся за более высокий статус в пищевой цепочке. На премьера выдвигают Кубракова. Он удачно справился с "Большой стройкой", но сейчас там денег уже нет. Поэтому премьер – это новые горизонты. Его первого зама – выдвинут на министра финансов. Премьеру всегда нужен свой казначей. В Нацбанк уже почти зашел Пышный. Шурму фактически назначили вместо Витренко. 200 миллиардов на НАК залили, теперь нужно ими рулить. Последняя интрига – дадут ли ЮрьЮричу (Витренко, нынешний глава Нафтогаза – Ред.) заплатить по евробондам (по одной из версий, самому себе). Конечно, нет никаких анонсированных изменений. Никаких объяснений, что делать, куда идем. Понимаю, зачем выпустили Арестовича".Александр Кубраков сейчас возглавляет министерство инфраструктуры. На международную информационную арену он вышел после подписания "зернового соглашения" в Турции 22 июля. Именно Кубраков ездил в Стамбул на сделку и контролировал процесс отправки первых трех судов с украинским зерном из порта в Одессе.Украинский телеграм-канал "Шептун" называет еще одного кандидата на главу Кабмина. Аа вот с управляюшим главной нефтегазовой компании, видимо, уже определились: "Ещё пару недель назад явными фаворитами в гонке на кресло Премьера были министры Чернышёв и Кубраков, а также замглавы ОП Ростислав Шурма. Первые два максимально активизировали собственный PR, чтобы заработать дополнительную лояльность Президента. Кубраков отлично отработал при открытии портов для экспорта зерновых, а Чернышёв ведёт активную работу с местными властями в рамках подготовки к зиме. Шурма же чуть отошёл в тень, но активно занимался энергетикой и нефтегазовыми вопросами. Фактически он замкнул на себя все вопросы в этой сфере и, судя по всему, нашёл там для себя много интересного. На прошлой неделе, после скандала с техническим дефолтом Нафтогаза, появилась информация о том, что ОП с подачи Премьера активно рассматривает вопрос замены Витренко. Похоже, что крайне прагматичный Ростислав Шурма решил выбрать себе место главы Нафтогаза с его бездонными и непрозрачными финансовыми потоками вместо позиции Премьера, на которой придётся отвечать за прохождение наступающей зимы и сложную ситуацию в экономике. Юрию Витренко, конечно, не светит позиция посла в Германии, но он может получить интересную позицию в ОП и заняться направлением арбитражей и репараций от РФ. Его успешный опыт борьбы с Газпромом может быть востребован".Очевидно, Украина готовится к новому политическому сезону. И, несмотря на военное положение, коней на переправе всё же поменяют.

https://ukraina.ru/20220718/1036549414.html

https://ukraina.ru/20220812/1037556206.html

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Виктория Титова

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Виктория Титова

эксклюзив, украина, правительство, денис шмыгаль, владимир зеленский, кабмин, нафтогаз, нацбанк