"Мягкий либеральный фашизм": эксперт объяснил очередную антироссийскую выходку Латвии - 11.08.2022 Украина.ру
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"Мягкий либеральный фашизм": эксперт объяснил очередную антироссийскую выходку Латвии
"Мягкий либеральный фашизм": эксперт объяснил очередную антироссийскую выходку Латвии - 11.08.2022 Украина.ру
"Мягкий либеральный фашизм": эксперт объяснил очередную антироссийскую выходку Латвии
Латвия приняла заявление, в котором действия России на Украине признаны "терроризмом", потому что Рига является государством "мягкого либерального фашизма", сказал президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (Санкт-Петербург) Николай Межевич в интервью Украина.ру
2022-08-11T16:49
2022-08-11T16:49
латвия
терроризм
новости
россия
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Ранее Сейм Латвии принял заявление, в котором действия России на Украине признаны "терроризмом", а РФ – "государством, поддерживающим терроризм".Авторы обращения также призвали страны Евросоюза "немедленно прекратить выдачу туристических и въездных виз" россиянам и белорусам. Эта мера обсуждается в контексте седьмого пакета европейских санкций.По его мнению, Латвия находится в треугольнике абсолютно фашистских государств с развалившейся экономикой.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220811/1037551705.html
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латвия, терроризм, новости, россия
Латвия, терроризм, Новости, Россия

"Мягкий либеральный фашизм": эксперт объяснил очередную антироссийскую выходку Латвии

16:49 11.08.2022
 
© commons.wikimedia.org / Saeimaсейм Латвия парламент зал правительство
сейм Латвия парламент зал правительство - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
© commons.wikimedia.org / Saeima
Читать в
Латвия приняла заявление, в котором действия России на Украине признаны "терроризмом", потому что Рига является государством "мягкого либерального фашизма", сказал президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (Санкт-Петербург) Николай Межевич в интервью Украина.ру
Ранее Сейм Латвии принял заявление, в котором действия России на Украине признаны "терроризмом", а РФ – "государством, поддерживающим терроризм".
Авторы обращения также призвали страны Евросоюза "немедленно прекратить выдачу туристических и въездных виз" россиянам и белорусам. Эта мера обсуждается в контексте седьмого пакета европейских санкций.
Потому что Латвия является государством мягкого либерального фашизма. Без "хрустальной ночи", без сожженных евреев, без повешенных на рояльных струнах политических противников, без поджога Рейхстага ,тем более его в Риге нет. Но это все равно фашистское государство с фашистской элитой во главе.
Николай Межевич интервью
Николай Межевич
президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (Санкт-Петербург)
По его мнению, Латвия находится в треугольнике абсолютно фашистских государств с развалившейся экономикой.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Стефан Машкевич - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
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