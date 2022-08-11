https://ukraina.ru/20220811/1037559460.html

"Мягкий либеральный фашизм": эксперт объяснил очередную антироссийскую выходку Латвии

"Мягкий либеральный фашизм": эксперт объяснил очередную антироссийскую выходку Латвии - 11.08.2022 Украина.ру

"Мягкий либеральный фашизм": эксперт объяснил очередную антироссийскую выходку Латвии

Латвия приняла заявление, в котором действия России на Украине признаны "терроризмом", потому что Рига является государством "мягкого либерального фашизма", сказал президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (Санкт-Петербург) Николай Межевич в интервью Украина.ру

2022-08-11T16:49

2022-08-11T16:49

2022-08-11T16:49

латвия

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Ранее Сейм Латвии принял заявление, в котором действия России на Украине признаны "терроризмом", а РФ – "государством, поддерживающим терроризм".Авторы обращения также призвали страны Евросоюза "немедленно прекратить выдачу туристических и въездных виз" россиянам и белорусам. Эта мера обсуждается в контексте седьмого пакета европейских санкций.По его мнению, Латвия находится в треугольнике абсолютно фашистских государств с развалившейся экономикой.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220811/1037551705.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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латвия, терроризм, новости, россия