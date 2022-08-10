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Посольство Узбекистана в РФ выступило против участия своих граждан в СВО

Посольство Узбекистана в РФ выступило против участия своих граждан в СВО - 10.08.2022 Украина.ру

Посольство Узбекистана в РФ выступило против участия своих граждан в СВО

Посольство Узбекистана в России после появления информации о формировании узбекского добровольческого батальона, участники которого намерены отправиться на Украину, предупредило об уголовной ответственности за "неправомерное" участие в вооружённых конфликтах

2022-08-10T15:08

2022-08-10T15:08

2022-08-10T15:08

спецоперация

узбекистан

новости

пермь

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Ранее лидер узбекской диаспоры Пермского края Джахонгир Джалолов предложил проживающим в России узбекам создать добровольческий батальон для участия в российской военной операции на Украине.Позднее в интервью Sputnik Ближнее зарубежье он указал, что возглавляемая им организация насчитывает около 3 тысяч человек, многие из которых, в том числе и он, имеют российское гражданство.Он также посоветовал проживающим в других регионах России узбекам, желающим поддержать инициативу, самостоятельно приходить в военкоматы по месту жительства, указав, что не имеет возможности пригласить их в Пермский край.

https://ukraina.ru/20211216/1032894714.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

узбекистан, новости, пермь, посольство, украина, сво