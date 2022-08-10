Посольство Узбекистана в РФ выступило против участия своих граждан в СВО - 10.08.2022 Украина.ру
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Посольство Узбекистана в РФ выступило против участия своих граждан в СВО
Посольство Узбекистана в РФ выступило против участия своих граждан в СВО - 10.08.2022 Украина.ру
Посольство Узбекистана в РФ выступило против участия своих граждан в СВО
Посольство Узбекистана в России после появления информации о формировании узбекского добровольческого батальона, участники которого намерены отправиться на Украину, предупредило об уголовной ответственности за "неправомерное" участие в вооружённых конфликтах
2022-08-10T15:08
2022-08-10T15:08
спецоперация
узбекистан
новости
пермь
посольство
украина
сво
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Ранее лидер узбекской диаспоры Пермского края Джахонгир Джалолов предложил проживающим в России узбекам создать добровольческий батальон для участия в российской военной операции на Украине.Позднее в интервью Sputnik Ближнее зарубежье он указал, что возглавляемая им организация насчитывает около 3 тысяч человек, многие из которых, в том числе и он, имеют российское гражданство.Он также посоветовал проживающим в других регионах России узбекам, желающим поддержать инициативу, самостоятельно приходить в военкоматы по месту жительства, указав, что не имеет возможности пригласить их в Пермский край.
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Спецоперация, Узбекистан, Новости, Пермь, посольство, Украина, СВО

Посольство Узбекистана в РФ выступило против участия своих граждан в СВО

15:08 10.08.2022
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкГосударственный флаг Узбекистана у здания генконсульства Республики Узбекистан в Екатеринбурге.
Государственный флаг Узбекистана у здания генконсульства Республики Узбекистан в Екатеринбурге. - РИА Новости, 1920, 10.08.2022
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Посольство Узбекистана в России после появления информации о формировании узбекского добровольческого батальона, участники которого намерены отправиться на Украину, предупредило об уголовной ответственности за "неправомерное" участие в вооружённых конфликтах

"Посольство Республики Узбекистан в Российской Федерации предостерегает соотечественников от создания добровольческих батальонов и / или участия в боевых действиях на территории иностранных государств, за которые установлена уголовная ответственность. Дипмиссия информирует, что согласно ст. 154 "наёмничество" Уголовного кодекса Республики Узбекистан преступлением является неправомерное участие в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государств", — говорится в заявлении дипмиссии.

Ранее лидер узбекской диаспоры Пермского края Джахонгир Джалолов предложил проживающим в России узбекам создать добровольческий батальон для участия в российской военной операции на Украине.
Эрван Кастель - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
16 декабря 2021, 12:26
Французский офицер из ДНР оценил возможность наступления ВСУОтставной капитан французской армии Эрван Кастель, воюющий на стороне ДНР, рассказал об изменениях, произошедших в украинской армии за последние годы. Об этом сообщило 15 декабря агентство SM-News
Позднее в интервью Sputnik Ближнее зарубежье он указал, что возглавляемая им организация насчитывает около 3 тысяч человек, многие из которых, в том числе и он, имеют российское гражданство.

"Мы граждане России и должны защищать ее интересы в любой точке мира", - сказал Джалолов.

Он также посоветовал проживающим в других регионах России узбекам, желающим поддержать инициативу, самостоятельно приходить в военкоматы по месту жительства, указав, что не имеет возможности пригласить их в Пермский край.
 
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